Ratingen 04/19: Silberbach und Co. lindern Apfelds Sorgen

Die Ratinger haben es am Freitag mit FC Büderich zu tun. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Zum ersten Heimspiel der neuen Saison in der Oberliga empfängt Ratingen 04/19 am Freitag (19.30 Uhr) den FC Büderich. Beide sind mit demselben Ergebnis gestartet: Der FCB spielte daheim gegen den 1. FC Monheim ebenso 2:2 wie 04/19 bei der SpVg Schonnebeck. Dabei holten die Ratinger indes einen 0:2-Rückstand auf und sicherten sich das Remis mit einem Treffer von Gianluca Silberbach in der Nachspielzeit, während die Büdericher zwei Führungen verspielten und letztlich durch das Elfmetertor des Ex-Ratingers Phil Spillmann noch das 2:2 kassierten.

Dass Apfeld in Schonnebeck gleich mit fünf Zugängen gestartet war, hat mehrere Gründe. Zum Einen hat sich 04/19 noch nicht auf einen Stammtorwart festgelegt, weshalb absprachegemäß in Leon Klußmann ein „neuer“ Torwart das Spiel bekam, nachdem die letztjährig klare Nummer eins, Marvin Gomoluch, beim 5:0-Sieg in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim VfL Rhede sieben Tage zuvor gespielt hatte. Er wird auch am Freitag das Tor hüten, das hatte Apfeld schon in Rhede angekündigt und bestätigt es auch jetzt. „In der nächsten Woche wollen wir dann eine Entscheidung treffen, wer in den nächsten Spielen zwischen den Pfosten steht“, sagt der Chefcoach.

Während 04/19 in der Sommerpause acht Zugänge präsentieren konnte, waren es beim FCB satte 19. Davon standen in der Startformation gegen Monheim vier Akteure – Ratingen begann in Schonnebeck dagegen mit fünf Neuen. Daher misst Damian Apfeld der hohen Fluktuation in Büderich auch keine große Bedeutung bei: „Gefühlt sind es eh immer mehr Zu- und Abgänge in der Sommerpause in den letzten Jahren geworden“, sagt der 04/19-Cheftrainer. „Man hat sich ein Stück weit daran gewöhnt, dass gefühlt jede Mannschaft jedes Jahr einen großen Umbruch hat. Vielleicht ist es am Anfang ein kleiner Nachteil, weil man sich mit vielen Zugängen noch etwas finden muss – auf der anderen Seite hatten wir relativ wenig Zugänge, aber davon einen mehr in der Startelf als Büderich. Deswegen ist das letztlich egal – man muss so oder so erst einmal Leistung bringen.“

Der hatte in Schonnebeck zudem zwei Zugänge in die Defensive geschickt, von denen einer überraschend als Linksverteidiger aufgeboten worden war: Maxim Schröder, der eigentlich links offensiv unterwegs ist. „Er ist durch sein Tempo und seinen Vorwärtsdrang da immer eine Option“, urteilt Apfeld, weiß aber auch: „Er hatte zuletzt keine einfache Zeit mit seinem Handbruch und dann nur eine Woche Mannschaftstraining mit uns, bei dem er nicht alles mitmachen konnte, sondern individuell trainiert hat. Es war deshalb ein schwieriges Spiel für ihn, aber er ist da auch immer wieder eine Besetzung, die wir aus dem Hut zaubern können. In Schonnebeck war die Startaufstellung sehr offensiv, das kann im Heimspiel gegen Büderich aber schon wieder anders aussehen.“

Stamm-Innenverteidigung fällt aus

Zumal Apfeld wohl seine in der Vorbereitung gefundene Stamm-Innenverteidigung komplett ersetzen muss, wenn Almedin Gusic mit Knieproblemen tatsächlich ausfallen sollte. Sicher ist, dass dessen zuvor erprobter Nebenmann nicht dabei sein kann: Jan Corsten hatte sich bei einer eingesprungenen Grätsche in Schonnebeck mit unglücklicher Landung den rechten Ellenbogen ausgekugelt. Der wurde zwar im Krankenhaus wieder eingerenkt, nun ist aber der komplette Arm in Gips, und erst, wenn die Schwellungen zurückgegangen sind, kann eine MRT-Untersuchung Aufschluss darüber geben, ob Bänder und Sehnen bei dem Sturz heil geblieben sind.

Apfeld hofft, dass das in der nächsten Woche passieren kann, und sagt nun: „Es ist immer schade, wenn Spieler ausfallen. Corsten war unser Stabilitätsfaktor und hat das in den ersten 20 Minuten in Schonnebeck bis zu seiner Verletzung auch bewiesen. Er war gut in der Abwehr, stark in den Zweikämpfen und aggressiv gegen den Ball. Es tut weh, dass er ausfällt, aber wir haben einen sehr guten Kader und sehr gute Jungs in der Hinterhand. Da habe ich vollstes Vertrauen, dass sie es genauso gut machen.“

Wie schon in Schonnebeck nach Corstens Aus wird Silberbach wieder ins Abwehrzentrum rücken. „Er war letzte Saison unser Stamm-Innenverteidiger mit Alme und hat das jetzt in Schonnebeck auch 70 Minuten sehr gut gemacht und auch das Tor zum Ausgleich geschossen“, sagt Apfeld über den letztjährigen Kapitän und ergänzt über einen Zugang, der in den Testspielen auf der Linksverteidiger-Position gesetzt war, aber auch innen spielen kann: „Boran Yörük hat in der Vorbereitung sehr viel gespielt und ist Linksfuß, was es im Aufbau leichter macht für uns. Er ist in Schonnebeck nur aus der Startelf rausgerutscht, weil wir uns da für die Option mit Maxim entschieden haben.“

Da beim Auftakt Jimmy Can Atila nach rund einer Stunde von Schröder übernahm und sein Comeback nach langwieriger Verletzung feierte, ist es denkbar, dass der gelernte Linksverteidiger nun startet und Yörük mit Silberbach das Abwehrzentrum bildet. „Wir haben aber dafür auch Nolan Manassa“, betont Apfeld und ergänzt: „Obwohl wir einen kleinen Kader haben, können wir also noch drei Innenverteidiger herausholen. Darum mache ich mir keine Sorgen.“

INFO: Noch freie Plätze im Camp für C-Junioren

Feriencamp In den Schulferien veranstaltet Ratingen 04/19 Fußballcamps für Kinder, so auch nächste Woche von Montag, 24. bis Donnerstag, 27. August

Teilnahme Mit 60 Kindern ist das Camp schon gut besetzt, in der Gruppe der C-Junioren, die U15-Trainer Daniel Kampmann betreut, sind aber noch Plätze frei. Mitglieder zahlen 165 Euro, ansonsten sind es 185 Euro.

Anmeldung Eine Registrierung ist über ein Formular auf der Internetseite www.ratingen0419.de/rsv-fussballcamps möglich.