Ratingen 04/19 sieht das 1:1 als einen Punkt-Gewinn

Nach dem Seitenwechsel erwies Gae seiner Mannschaft dann einen Bärendienst, als er im Mittelfeld Clinton Asare fällte – der Schonnebecker Torschütze musste mit Gelb-Rot vom Platz. „Wir hatten viele Ecken in der ersten und in der zweiten Halbzeit und machen daraus dann in Überzahl zum Glück noch den Ausgleich“, sagte Apfeld über das Tor zum Endstand, das sein Innenverteidiger Almedin Gusic per Kopf erzielt hatte in der 79. Minute.

Im Hinspiel hatte Schonnebeck noch in der Nachspielzeit den 4:3-Siegtreffer erzielt, die Revanche dafür gelang den Ratingern am Freitagabend nicht – Rinor Rexha traf nur noch den Pfosten. „Das hätte für uns in die Story der Rückrunde reingepasst, wenn der Ball reingegangen wäre und wir ähnlich spät gewonnen hätten wie Schonnebeck im Hinspiel am Schetters Busch“, sagte Apfeld. So musste er zusammenfassen: „Wir dürfen enttäuscht sein über das Ergebnis, weil wir die ersten 20 Minuten nicht voll da waren. Trotzdem reden wir von einem Punkt-Gewinn. Solche Punkte musst du auch sammeln in so einer Serie. Wir sind nicht mega zufrieden, aber auch nicht mega enttäuscht. Wir können damit leben, wenn wir das nächste Auswärtsspiel in Kleve gewinnen.“

In drei von vier Spielen ein frühes Gegentor