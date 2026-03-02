Ratingen 04/19 sieht das 1:1 als einen Punkt-Gewinn

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff, der das 1:1 (0:1) in der Oberliga Niederrhein gegen die SpVg Schonnebeck finalisierte, versammelte Damian Apfeld seine Spieler im Nieselregen auf dem Platz der Sportanlage am Götschenbeck. Der Trainer von Ratingen 04/19 lieferte eine durchaus gestenreiche Direktauswertung der vorangegangenen 90 Minuten.
Ein Spieler verschwand im Anschluss als Erster und sichtlich angefressen in der Kabine, obwohl er am Spiel selber gar nicht aktiv teilgenommen hatte: Slone Matondo. Der Linksverteidiger war in den vergangenen Spielen gesetzt gewesen und hatte auch durchaus gute Partien gezeigt, doch nun zog Apfeld ihm Valon Zhushi vor, der Winter-Zugang bekam so sein Startelf-Debüt. Der Chefcoach erklärte den Wechsel knapp: „Das hatte disziplinarische Gründe.“
Gewohnt eloquent fasste Apfeld die Partie zusammen gegen den vor dem Spieltag siebtplatzierten Kontrahenten aus Essen, der nach neun Minuten durch Moise Gae in Führung gegangen war: „Wir waren die ersten 20 Minuten nicht so da, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich habe dann versucht, von außen Emotion reinzubringen, mehr Körperlichkeit zu fordern. Wir sind dann besser ins Spiel gekommen, aber es ist gegen Schonnebeck immer schwer, einem Rückstand hinterherzulaufen.“
Zumal der Gegner eben jene Körperlichkeit schon ganz natürlich auf den Platz bringt mit seinen defensiven Kolossen Daican Baraza (2,00 Meter), Matthias Bloch (1,96 Meter) und Tim Winking (1,94 Meter). Das war ein ziemliches Bollwerk, das die eher wuseligen Ratinger da zu bespielen versuchten, und das sich nicht damit begnügte, die frühe Führung einfach nur zu verteidigen. „Schonnebeck hatte immer noch ein paar Dinger dabei, wo es auf 2:0 hätte stellen können“, merkte dann auch Apfeld an. Lennon Jung vergab die beiden größten Essener Chancen in Halbzeit eins.
Nach dem Seitenwechsel erwies Gae seiner Mannschaft dann einen Bärendienst, als er im Mittelfeld Clinton Asare fällte – der Schonnebecker Torschütze musste mit Gelb-Rot vom Platz. „Wir hatten viele Ecken in der ersten und in der zweiten Halbzeit und machen daraus dann in Überzahl zum Glück noch den Ausgleich“, sagte Apfeld über das Tor zum Endstand, das sein Innenverteidiger Almedin Gusic per Kopf erzielt hatte in der 79. Minute.
Im Hinspiel hatte Schonnebeck noch in der Nachspielzeit den 4:3-Siegtreffer erzielt, die Revanche dafür gelang den Ratingern am Freitagabend nicht – Rinor Rexha traf nur noch den Pfosten. „Das hätte für uns in die Story der Rückrunde reingepasst, wenn der Ball reingegangen wäre und wir ähnlich spät gewonnen hätten wie Schonnebeck im Hinspiel am Schetters Busch“, sagte Apfeld. So musste er zusammenfassen: „Wir dürfen enttäuscht sein über das Ergebnis, weil wir die ersten 20 Minuten nicht voll da waren. Trotzdem reden wir von einem Punkt-Gewinn. Solche Punkte musst du auch sammeln in so einer Serie. Wir sind nicht mega zufrieden, aber auch nicht mega enttäuscht. Wir können damit leben, wenn wir das nächste Auswärtsspiel in Kleve gewinnen.“
Wichtig wäre dafür, dass die Ratinger nicht wieder so ein frühes Gegentor bekommen wie in drei der bisher vier Pflichtspielen des Jahres. Im ersten gegen den VfB 03 Hilden (1:2) hatte Torhüter Marvin Gomoluch in der zweiten Minute hinter sich greifen müssen, im zweiten beim SC St. Tönis (4:1) in der sechsten Minute und nun eben in der neunten. „Ich weiß auch nicht, woran das liegt“, sagte Apfeld in einer ersten Reaktion auf diese Bilanz angesprochen und ergänzte: „Das ist sicherlich ein bisschen zu früh, aber manchmal auch nicht schlimm, weil man hintenraus noch viel Zeit hat, das wiedergutzumachen. Wenn wir immer spät Gegentore bekommen würden, hätten wir ein Problem mit der Ausdauer, aber das ist ja nicht so. Vielleicht ist es gerade einfach ein bisschen Zufall.“ Für das Ziel Aufstieg sollten die Sinne des Herbstmeisters aber besser für den Rest der Saison auch schon von Anfang an geschärft sein.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: