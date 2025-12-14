Ratingen 04/19 rettet gegen 1. FC Monheim einen Punkt

Wenig später landete erneut ein harter Schuss von Kreyer am Monheimer Pfosten. Dann Elfmeter für die Gastgeber. Zunächst verschoss Emre Demircan, aber im Nachschuss machte er es besser, 2:1 für seine Ratinger. Es folgten zwei feine Auftritte von Monheims Tom Hirsch, der auch schon das Blau-Gelbe Trikot trug. Und so führte Monheim nach einer Stunde 3:2. Neun Minuten vor dem Ende folgte das schon erwähnte 3:3, ein insgesamt gerechtes Ergebnis.

Im Januar stehen zunächst drei Freundschaftsspiele an. Es beginnt am 11. Januar daheim gegen den VfB Speldorf, dann kommen der ESC Rellinghausen (14. Januar) und der 1. FC Wülfrath (18. Januar). Die Rückrunde beginnt am 30. Januar mit dem Heimspiel gegen den VfB 03 Hilden. Auch ein Freitagabendspiel.