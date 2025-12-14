Ratingen 04/19 rettet gegen 1. FC Monheim einen Punkt

Ein Wunschergebnis war es für Ratingen 04/19 sicherlich nicht, das 3:3-Unentschieden am späten Freitagabend daheim gegen den 1. FC Monheim. Aber damit kann der Tabellenführer der Oberliga Niederrhein im letzten Spiel des Jahres zum Rückrundenausklang sicherlich gut leben. Denn bis in die Schlussminuten deutete einiges auf die erste Heimniederlage der Saison hin.
Sie aber wusste der eingewechselte Cam Sabanci mit seinem vierten Saisontor zu verhindern. Der 25-Jährige stand goldrichtig, als sich im Ratinger Powerplay die Schussmöglichkeit bot. Und so kann sein Verein auf eine überaus erfolgreiche Hinrunde verweisen, wo es in den neun Heimspielen sechs Siege und drei Punkteteilungen gab.
Auch beim FC Monheim sah man nur zufriedene Gesichter. Beim Tabellenführer und Herbstmeister wurde ein Punkt geholt und die Gastgeber mussten ganz schön bangen, um nicht erstmals zu verlieren. So meinte Monheims Trainer Dennis Ruess nach dem Abpfiff: „Beide Mannschaften konnten dieses Spiel für sich entscheiden. Wir haben lange geführt und der späte Ausgleich ist auch etwas blöd entstanden. Immerhin wurde den Zuschauern ein spannendes Spiel geboten.“ Der Coach ließ mit einer Fünferkette verteidigen, die insgesamt ordentlich funktionierte. Sein Keeper Leon Feher zählte so zu den besten Akteuren auf dem Feld.
Aber auch beim Herbstmeister gab es keinen Grund, unzufrieden zu sein. So meinte der Boss Jens Stieghorst: „Natürlich hatten wir uns den Heimsieg erhofft, aber Respekt vor dieser Monheimer Mannschaft. Wir hatten es mit einem starken Gegner zu tun. Wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, wir würden Herbstmeister, dann hätte ich das umgehend unterschrieben. Geglaubt hätte ich das kaum.“
Einfach toll war es, wie kurz vorher Damian Apfeld den VIP-Raum zur Pressekonferenz betrat. Ein mächtiges Standing Ovation hallte durch den Saal, der 39-jährige Essener Trainer hat sich längst ganz tief in die Herzen der RSV-Fans gearbeitet. Er kommt bestens an, alle hören genau hin, was er zu sagen hat. Dann meinte Apfeld: „Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen. Da sah man, dass uns die schwere Hinrunde doch etwas in den Knochen steckt. Aber wir haben zwei Pfostenschüsse erzielt, dann eine ordentliche Endphase gespielt, den Punkt redlich verdient. Wir sind immerhin noch zum Ausgleich gekommen. Es ging kein Heimspiel verloren. Wir haben 50 Tore geschossen, auch das kann sich sehen lassen.“ Seine Mannschaft stellt den mit Abstand besten Angriff der Liga, auch darauf können die Blau-Gelben rundherum stolz sein.
Sven Kreyer hatte eine starke erste Hälfte. In der 10. Minute scheiterte der Ratinger Angriffsführer erstmals am Pfosten, dann lief es besser für ihn. Denn Tim Klefisch, der Ex-Ratinger, wurde von Kreyer derart eng attackiert, dass Klefischs Abwehrversuch im eigenen Netz landete. 1:0 für Ratingen. Aber lange konnten die Gastgeber sich nicht darüber freuen, denn Yannik Geisler verhielt sich im Zweikampf mit dem Monheimer Alexsander Bojkovski recht ungeschickt – Elfmeter für Monheim (23.). Den Schuss von Mohamed El Mouhouti wehrte Ratingens Keeper Marvin Gomoluch ab, jedoch nicht den Nachschuss. Damit 1:1.
Wenig später landete erneut ein harter Schuss von Kreyer am Monheimer Pfosten. Dann Elfmeter für die Gastgeber. Zunächst verschoss Emre Demircan, aber im Nachschuss machte er es besser, 2:1 für seine Ratinger. Es folgten zwei feine Auftritte von Monheims Tom Hirsch, der auch schon das Blau-Gelbe Trikot trug. Und so führte Monheim nach einer Stunde 3:2. Neun Minuten vor dem Ende folgte das schon erwähnte 3:3, ein insgesamt gerechtes Ergebnis.
Im Januar stehen zunächst drei Freundschaftsspiele an. Es beginnt am 11. Januar daheim gegen den VfB Speldorf, dann kommen der ESC Rellinghausen (14. Januar) und der 1. FC Wülfrath (18. Januar). Die Rückrunde beginnt am 30. Januar mit dem Heimspiel gegen den VfB 03 Hilden. Auch ein Freitagabendspiel.