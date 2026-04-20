Ratingen 04/19 punktet – auch mit „Scheiße am Schuh“

Für die Partie beim FC Büderich hatte Trainer Damian Apfeld dieselbe Startelf für Ratingen 04/19 gewählt wie in den vergangenen beiden Spielen der Oberliga – kein Wunder, hatte der Tabellenführer doch zuletzt zweimal zu null gewonnen. Und da bereits am Samstag der punktgleiche Verfolger VfB 03 Hilden bei dessen direktem Verfolger KFC Uerdingen mit 0:1 verloren hatte, bot sich den Ratingern die Chance, einen Vorsprung herauszuspielen. Daraus wurde etwas, wenngleich nicht das maximal Mögliche.
Die Gäste begannen ungenau: Linksverteidiger Slone Matondo spielte in der ersten Minute einen Rückpass, der verunglückte und so Büderichs Kapitän Jan Niklas Kühling den Ball im Mittelfeld einbrachte. Der holte Glayne Baptiste Wago mit ins Spiel, die Ratinger mussten einige Grätschen auspacken, um die Abschlüsse des Duos zu blocken. „Jetzt sind wir wach“, rief 04/19-Torwart Marvin Gomoluch. Das war mehr Wunsch als Wirklichkeit.
Zwar kamen seine Vorderleute nun zu ersten Abschlüssen, doch Sicherheit verlieh das bei aller spielerischer Leichtigkeit nicht. Stürmer Sven Kreyer bediente Umut Yildiz, der nach Doppelpass mit Rinor Rexha frei im Strafraum vorbeischoss (6. Minute). Dann setzte Emre Demircan einen Freistoß aus 18 Metern in die Mauer (13.), dann versuchte es Kühling auf der Gegenseite aus der Drehung, schoss aber drüber (21.). Einen Freistoß von der rechten Eckfahne zog Rexha aufs Büdericher Tor, wo Schlussmann Robin Offhaus Probleme hatte – Demircans Nachschuss aus dem Zentrum ging knapp vorbei (23.).
Und dann folgten Tore im Drei-Minuten-Takt, und zuerst jubeln durften die Gastgeber: Die Ratinger ließen auf ihrer rechten Abwehrseite den Zugriff gegen Wago vermissen, Innenverteidiger Almedin Gusic zog aus Furcht vor einem Strafstoßpfiff eine Grätsche im Strafraum noch zurück, und so schoss der Büdericher aus spitzem Winkel flach lang ein zum 1:0 (27.). Die kalte Dusche für den Spitzenreiter, der sich aber nur kurz danach schüttelte: Yildiz bekam den Ball in den Strafraum serviert und versenkte ihn links unten zum Ausgleich (30.). Doch wie schon beim ersten Gegentor erwies sich dann die rechte Ratinger Seite nicht sattelfest, Giovanni Nkowa schoss lang flach ein zum 2:1 (33.). Wieder nur drei Minuten später der erneute Ausgleich: Demircan dribbelte gegen drei, vier Büdericher und legte ab auf Kreyer, der zentral vom Strafraum präzise links unten einschoss.
Das Ende der ersten Halbzeit war das noch nicht. Matondo war bis in den Strafraum der Gastgeber gelaufen und bekam den Ball passgenau serviert, diesen dann aber nicht an Offhaus‘ Fuß vorbei (42.). Und wie schon das erste Wort hatten die Büdericher in der Folge sogar noch das letzte in den ersten 45 Minuten: Wieder war die Ratinger Abwehr zu zögerlich, Apfelds Ansage: „Arbeiten, arbeiten“, verhallte. Ein Querpass auf Kühling war problemlos möglich, der recht ungestört am Strafraum lauerte und dann wie Kreyer präzise arbeitete – der Treffer ins rechte untere Ecke zum 3:2 war der Schlusspunkt der ersten Hälfte (44.).
Zur zweiten schickte Apfeld sein Team unverändert auf den Kunstrasen. Und auch wenn nun mehr Zugriff der Ratinger zu erleben war, änderte sich jedoch am Spielstand zunächst nichts – die beste Chance im zweiten Abschnitt hatte Büderichs Oliver Tomasz Dessau, der mit einem satten Schuss im Strafraum den Pfosten traf (59.). Apfeld wechselte nun, brachte Armin Deljkovic für Guiliano Zimmerling, und der neue Mann ließ kurz darauf die dicke Chance auf den Ausgleich liegen, als er frei an Offhaus scheiterte (62.). Der Büdericher Keeper meisterte kurz darauf Kreyers Freistoß (69.), die Ratinger hatten das Spiel nun mehr und mehr im Griff – und belohnten sich für eine Steigerung nach dem Seitenwechsel: Rexha setzte sich im Mittelfeld robust durch und spielte einen Doppelpass mit Kreyer, um den Ball im Anschluss hoch ins Tor zu schießen zum 3:3 (77.).
Auf der anderen Seite benötigte Gomoluch noch einmal beide Hände gegen Kühlings Abschluss (81.), dann hatte Deljkovic Pech, dass sein Geschoss von der Unterkante der Latte nicht über die Linie prallte (82.). Demircan schoss noch einmal knapp lang vorbei, dann war das Remis amtlich, das immerhin einen Zähler Vorsprung auf Hilden bringt und vier auf Uerdingen, dem Gegner am nächsten Sonntag im heimischen Stadion. Dann wird sich Ratingen von Beginn an aktiver präsentieren müssen als nun in Büderich. Apfeld fand: „Es gibt so Spiele, da hast du Scheiße am Schuh. Wir waren anfangs nicht da, das hat man an der Zweikampfführung gemerkt – wir waren nicht auf dem Platz. Das betrifft nicht nur die Viererkette, sondern wir hatten auch vorne die Körperlichkeit nicht am Mann, sind nicht ins Gegenpressing gekommen, und dann entstehen schwierige Situationen gegen eine so starke Offensive. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht in den Griff bekommen.“
Die zweite Halbzeit sei dann besser gewesen, urteilte der Ratinger Trainer, wenngleich er auch bemängelte: „Wir hatten trotz des guten Platzes viele Fehlpässe drin und waren schlampig in den Aktionen.“ Aber herausstellen wollte Apfeld dies: „99 Prozent der Oberliga-Mannschaften hätten dieses Spiel hier heute verloren – wir nicht. Wenn einer der beiden Abschlüsse von Deljkovic sitzt, drehen wir das Spiel vielleicht sogar noch ganz. So haben wir aber immerhin mit einem für uns schlechten Spiel noch einen Punkt geholt und sind nun seit zehn Spielen in Folge ohne Niederlage. Das zeigt, was im Kopf der Jungs los ist, und diese Präsenz ist unheimlich wichtig für diese letzte Phase der Saison.“ Sechs Spiele sind noch zu gehen.