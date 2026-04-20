Ratingen 04/19 punktet – auch mit „Scheiße am Schuh“ Die Ratinger geraten in der Oberliga beim FC Büderich dreimal in Rückstand, gleichen aber jedes Mal noch aus. Mit dem 3:3 verschafft sich der Spitzenreiter einen Punkt Vorsprung auf den Verfolger VfB 03 Hilden. von Georg Amend · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Ratingen lässt Punkte in Büderich liegen – Foto: IMAGO/ Fotostand

Für die Partie beim FC Büderich hatte Trainer Damian Apfeld dieselbe Startelf für Ratingen 04/19 gewählt wie in den vergangenen beiden Spielen der Oberliga – kein Wunder, hatte der Tabellenführer doch zuletzt zweimal zu null gewonnen. Und da bereits am Samstag der punktgleiche Verfolger VfB 03 Hilden bei dessen direktem Verfolger KFC Uerdingen mit 0:1 verloren hatte, bot sich den Ratingern die Chance, einen Vorsprung herauszuspielen. Daraus wurde etwas, wenngleich nicht das maximal Mögliche.

Die Gäste begannen ungenau: Linksverteidiger Slone Matondo spielte in der ersten Minute einen Rückpass, der verunglückte und so Büderichs Kapitän Jan Niklas Kühling den Ball im Mittelfeld einbrachte. Der holte Glayne Baptiste Wago mit ins Spiel, die Ratinger mussten einige Grätschen auspacken, um die Abschlüsse des Duos zu blocken. „Jetzt sind wir wach“, rief 04/19-Torwart Marvin Gomoluch. Das war mehr Wunsch als Wirklichkeit. Chancen auf beiden Seiten Zwar kamen seine Vorderleute nun zu ersten Abschlüssen, doch Sicherheit verlieh das bei aller spielerischer Leichtigkeit nicht. Stürmer Sven Kreyer bediente Umut Yildiz, der nach Doppelpass mit Rinor Rexha frei im Strafraum vorbeischoss (6. Minute). Dann setzte Emre Demircan einen Freistoß aus 18 Metern in die Mauer (13.), dann versuchte es Kühling auf der Gegenseite aus der Drehung, schoss aber drüber (21.). Einen Freistoß von der rechten Eckfahne zog Rexha aufs Büdericher Tor, wo Schlussmann Robin Offhaus Probleme hatte – Demircans Nachschuss aus dem Zentrum ging knapp vorbei (23.).

Und dann folgten Tore im Drei-Minuten-Takt, und zuerst jubeln durften die Gastgeber: Die Ratinger ließen auf ihrer rechten Abwehrseite den Zugriff gegen Wago vermissen, Innenverteidiger Almedin Gusic zog aus Furcht vor einem Strafstoßpfiff eine Grätsche im Strafraum noch zurück, und so schoss der Büdericher aus spitzem Winkel flach lang ein zum 1:0 (27.). Die kalte Dusche für den Spitzenreiter, der sich aber nur kurz danach schüttelte: Yildiz bekam den Ball in den Strafraum serviert und versenkte ihn links unten zum Ausgleich (30.). Doch wie schon beim ersten Gegentor erwies sich dann die rechte Ratinger Seite nicht sattelfest, Giovanni Nkowa schoss lang flach ein zum 2:1 (33.). Wieder nur drei Minuten später der erneute Ausgleich: Demircan dribbelte gegen drei, vier Büdericher und legte ab auf Kreyer, der zentral vom Strafraum präzise links unten einschoss. Das Ende der ersten Halbzeit war das noch nicht. Matondo war bis in den Strafraum der Gastgeber gelaufen und bekam den Ball passgenau serviert, diesen dann aber nicht an Offhaus‘ Fuß vorbei (42.). Und wie schon das erste Wort hatten die Büdericher in der Folge sogar noch das letzte in den ersten 45 Minuten: Wieder war die Ratinger Abwehr zu zögerlich, Apfelds Ansage: „Arbeiten, arbeiten“, verhallte. Ein Querpass auf Kühling war problemlos möglich, der recht ungestört am Strafraum lauerte und dann wie Kreyer präzise arbeitete – der Treffer ins rechte untere Ecke zum 3:2 war der Schlusspunkt der ersten Hälfte (44.).