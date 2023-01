Nur eines von zwei geplanten Niederrheinpokalspielen ging für die Jugend von 04/19 über die Bühne. – Foto: Patrik Otte

Ratingen 04/19: Pokalerfolg für die C-Junioren Niederrheinpokal: Spiel der A-Junioren gegen RWO wurde verlegt.

Evan Ibarolle hat für die B-Junioren von Ratingen 04/19 im Test gegen die SG Wattenscheid den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich geschossen (34. Minute), am Ende musste sich sein Team aber 1:3 geschlagen geben.

Die Ratinger C-Junioren meisterten derweil ihre Aufgabe in der ersten Runde des Nieder­rheinpokals, der Regionalligist setzte sich problemlos 5:0 bei der Spvgg. Sterkrade-Nord durch. Kurzfristig verlegt wurde dagegen das Heimspiel der Ratinger A-Junioren ebenfalls in der ersten Niederrheinpokal-Runde gegen Rot-Weiß Oberhausen: Der Jugend-Bundesligist hatte um diese Verlegung gebeten, 04/19 stimmte dem zu. Die Partie soll nun am 12. Februar ausgetragen werden.