Ratingen 04/19 nimmt erfolgreich Revanche an den SF Baumberger

Die Ratinger waren damit für rund eine Stunde Spielzeit in Überzahl und ohnehin im Aufwind. Schwabke faustete noch ein Geschoss von Guiliano Zimmerling zentral weg (38.), doch kurz darauf zog Demircan eine Ecke von links vors Tor und fand den Kopf von Asare, der zum 3:0 einnickte (39.). Die SFB mussten froh sein, dass es kurz darauf mit diesem Zwischenstand in die Pause ging, denn nach einem Schwabke-Fehlpass bügelte der Keeper seinen Fauxpas selber gegen Yildiz aus und war auch wenige Sekunden darauf im zweiten direkten Duell der Sieger (41.). Einen Hömig-Freistoß parierte auf der Gegenseite Marvin Gomoluch, und als wieder im Baumberger Strafraum Rexha gegen Sertan Yigenoglu zu Boden ging, gab es keinen Elfmeter.