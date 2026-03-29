Ratingen 04/19 nimmt erfolgreich Revanche an den SF Baumberg

Dass Damian Apfeld eine halbe Stunde vor dem Anpfiff eines Pflichtspiels der Oberliga im VIP-Raum des Ratinger Stadions auftaucht, kommt eigentlich nicht vor. Am Freitagabend aber war der 04/19-Chefcoach dort auf der Suche – nach jemandem, der die Rasenbewässerung anstellen kann. „Der Rasen ist top, so gut hatten wir ihn noch nie“, berichtete Apfeld seinem Präsidenten Jens Stieghorst und ergänzte: „Er ist nur etwas stumpf. Wenn wir den jetzt wässern, ist der top.“ Und wenig später geschah das dann auch und dürfte so die Befürchtungen, die Salah El Halimi vor dem Gastspiel seiner Sportfreunde Baumberg (SFB) bezüglich des Rasens geäußert hatte, etwas gelindert haben.
Dennoch gab es bald Sorgenfalten auf dem Gesicht des Gäste-Trainers, denn es waren keine fünf Minuten gespielt, als sich André Mandt derart am rechten Knie verletzte, dass die Partie da schon für ihn gelaufen war. Berkem Kurt kam für den zentralen Mittelfeldspieler, das Lazarett der SFB hatte sich schnell vergrößert. Acht Spieler hatte El Halimi vor der Partie beim Spitzenreiter als Ausfälle genannt, zwei davon hatten es dann allerdings doch in den Spieltagskader geschafft, zudem der zuvor als fraglich geltende Milan Burovac.
Das Trio sah wie die anderen Einwechselspieler von der Bank aus, dass die Gastgeber etwas brauchten, mit zunehmender Spieldauer aber mehr und mehr Sicherheit bekamen. Erste Annäherung an das SFB-Tor war ein Distanzschuss von Emre Demircan, Baumbergs Torwart Daniel Schwabke meisterte den Ball aber ohne Mühe (17. Minute). Vier Minuten später war der Keeper aber ohne Chance, nach einer schnellen Kombination an der Strafraumgrenze bekam Sven Kreyer den Ball im Sechzehner und schoss ihn platziert ins lange Ecke zur Ratinger Führung ein (21.).
Knapp zwei Minuten später musste SFB-Verteidiger Florian Haderer im letzten Moment den Schuss von Umut Yildiz nach Hereingabe von Bo Lasse Henrichs zur Ecke blocken. Die brachte noch nichts ein, die nächste indes schon: Die kurz ausgeführte Variante flankte Rinor Rexha gefühlvoll an den zweiten Pfosten, wo 04/19-Innenverteidiger Almedin Gusic den Ball aus kurzer Distanz in die Maschen köpfte zum 2:0 (25.). Ein wirkungsvoller Ratinger Doppelschlag für den vor diesem Spieltag 13. der Tabelle.
Der hatte zwar auf der Gegenseite durch Robin Hömig gleich zwei Freistöße in aussichtsreichen Positionen, weil Schiedsrichter Lukas Luthe seinen ersten in die Mauer gesetzten Versuch als Ratinger Handspiel wertete, aber auch der zweite Freistoß kurz vor dem Strafraum landete an einem 04/19-Kopf. Und gerade, als es schien, die SFB könnten sich ein bisschen vorne festsetzen, brannten Baris Sarikaya die Sicherungen durch: Clinton Asare hatte den Ball erobert und transportierte ihn durchs Mittelfeld, der Baumberger lief ihm hinterher und grätschte ihm dann ohne Aussicht auf den Ball von hinten in die Beine. Die folgerichtige Konsequenz: Rot (30.).
Die Ratinger waren damit für rund eine Stunde Spielzeit in Überzahl und ohnehin im Aufwind. Schwabke faustete noch ein Geschoss von Guiliano Zimmerling zentral weg (38.), doch kurz darauf zog Demircan eine Ecke von links vors Tor und fand den Kopf von Asare, der zum 3:0 einnickte (39.). Die SFB mussten froh sein, dass es kurz darauf mit diesem Zwischenstand in die Pause ging, denn nach einem Schwabke-Fehlpass bügelte der Keeper seinen Fauxpas selber gegen Yildiz aus und war auch wenige Sekunden darauf im zweiten direkten Duell der Sieger (41.). Einen Hömig-Freistoß parierte auf der Gegenseite Marvin Gomoluch, und als wieder im Baumberger Strafraum Rexha gegen Sertan Yigenoglu zu Boden ging, gab es keinen Elfmeter.
Aus Sicht der Gastgeber war es die beste erste Halbzeit des Jahres, und da es zu diesem Zeitpunkt im Parallelspiel zwischen dem zuvor punktgleichen Verfolger VfB 03 Hilden gegen den SV Sonsbeck 1:1 stand, hatten die Ratinger auch die Tabellenführung weiter fest in der Hand. Dieses Körperteil braucht dann auch Gomoluch, um den Baumberger Anschlusstreffer zu verhindern, als er den satten Schuss von Shoyo Akaogi zur Ecke lenkte (56.) und auch beim nächsten Versuch hellwach war (57.).
El Halimi sah, dass die Konzentration des Spitzenreiters etwas nachgelassen hatte und reagierte mit einem offensiven Wechsel: Simone Lo Castro kam für Haruto Idoguchi. Nur eine Minute später antwortete Apfeld mit einem Dreier-Wechsel in der Offensive: Für Kreyer kam Ali Hassan Hammoud, für Yildiz Cem Sabanci und für Demircan Georgios Touloupis – der direkt zur Stelle war. Bei einer Ecke an den kurzen Pfosten bekam Schwabke etwas ab, der Ball trudelte vor der Torlinie, Touloupis drückte ihn darüber zum 4:0 (62.). Bitter für die Gäste: Für Schwabke ging es nicht weiter, Thorsten Pyka kam.
Nach dem ersten Joker-Treffer folgte der zweite, allerdings auf der anderen Seite: Lo Castro lud aus rund 25 Metern einmal durch und hämmerte den Ball in den Winkel, Gomoluch flog vergebens – ein wunderschöner Treffer zum 1:4 aus Gäste-Sicht (68). Doch auch die Ratinger hatten noch nicht genug: Rexha erhöhte auf 5:1 und stellte den alten Abstand wieder her (75.). Im Titelrennen zählt für 04/19 jeder Treffer, zumal Hilden gegen Sonsbeck in Führung gegangen war. Pyka hielt noch einen Kopfball von Touloupis (86.), und mit dem Sieg bleibt dessen Elf vorne in der Tabelle und nahm auch Revanche für die 0:1-Niederlage in Baumberg im Hinspiel.