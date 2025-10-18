Ratingen 04/19 nimmt Biemenhorst auseinander

Dann aber waren die Ratinger wieder im Vorwärtsgang. Kreyer scheiterte nach Pass von Demircan noch im Eins-gegen-Eins an Biemenhorsts Torhüter René Konst (18.), kurz darauf war der Angreifer aber erfolgreich: Demircan war in der eigenen Hälfte gefoult worden, führte den Freistoß schnell nach rechts aus, Bo Lasse Henrichs startete durch und fand mit seiner flachen Hereingabe Kreyer am ersten Pfosten zum 1:0 der Gäste (24.).

Akrobatischer Jubel von Demircan

Der nächste Streich für 04/19 hatte einen ähnlichen Anfang: Diesmal wurde Demircan auf 24 Metern leicht rechts versetzt gefoult und schoss den Freistoß selbst – unhaltbar für Konst links unten mithilfe des Innenpfostens ins Netz (30.). Der beste Torjäger der Oberliga feierte den Treffer mit einem Flic Flac. Sechs Minuten später verpasste Zimmerling das nächste Traumtor: Der Ball, den er aus 16 Metern aus dem Fußgelenk schüttelte, prallte ans Lattenkreuz. Dann hatte wieder Demircan seine Füße im Spiel – er öffnete nach links auf Jimmy Can Atila, der Kreyer an der Strafraumgrenze fand. Und der Ex-Profi legte sich den Ball mit dem zweiten Kontakt an seinem Gegenspieler vorbei und schoss ihn rechts unten zum 3:0 ins Tor (40.). Spätestens da war jedem in Biemenhorst klar, dass der Tabellenführer einfach eine Nummer zu groß war. Einige der 212 Zuschauer zogen ihren für eigentlich erst nach Abpfiff geplanten Besuch der Bocholter Herbstkirmes vor.

Ratingen lässt nicht ab

Nach der Pause blieb der klare Unterschied zwischen den Teams bestehen, es dauerte allerdings etwas, bis 04/19 die Überlegenheit in weitere Tore ummünzte. Den Schlenzer des eingewechselten Armin Deljkovic hielt Konst (71.), nach der folgenden Ecke hämmerte Gianluca Silberbach den Ball an den kurzen Innenpfosten, von da sprang er zu Deljkovic, der erneut von Konst gestoppt wurde. Das 4:0 besorgte dann der ebenfalls eingewechselte Edin Hadzibajramovic aus dem Gewühl heraus (79.), und auch für das Ratinger 5:0 sorgten „Joker“: Cem Sabanci holte sich in vorderster Linie den Ball und wurde dann im Strafraum niedergerungen, den Strafstoß schoss Georgios Touloupis sicher links unten ein (81.)

Es folgte eine Szene, die Apfeld später als „kleinen Makel“ bezeichnete: Henrichs warf einen Einwurf Richtung Deljkovic, der Ball wurde aber abgefangen und zu Puhe weitergeleitet. Den stellte Henrichs nicht ins Abseits, verhinderte aber mit Gomoluch dessen Abschluss – den Abpraller aber schoss Iker Prudencio zum Biemenhorster Ehrentreffer ein (83.). Nach Flanke von Deljkovic köpfte Almedin Gusic sein erstes Tor für 04/19 und stellte damit nicht nur den alten Abstand, sondern auch den Endstand her.

Apfeld fand: „Die Jungs haben das sehr gut gemacht zwei Tage nach dem schweren Pokalspiel. Wir hatten mit etwas mehr Gegenwehr gerechnet von Biemenhorst in einem Heimspiel, aber nachher hat sich der Gegner aufgegeben.“ Die Leistung von Doppel-Torschütze Kreyer hatte sein Trainer so gesehen: „Das war sehr gut, er ist viel gelaufen, hat schwierige Bälle festgemacht und auch seine Nebenleute gut gecoached. Das darf man nicht vergessen. Er hilft uns sehr mit seiner Erfahrung, und er hat sich dann mit zwei Toren belohnt. Aber wir hatten insgesamt viele gute Spieler auf dem Platz, die Jungs haben das erwachsen und gut gemacht.“ Es war eine starke und spielerisch ansehnliche Reaktion auf das Pokal-Aus und ein Signal, dass mit 04/19 in dieser Saison zu rechnen ist.