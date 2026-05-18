Ratingen 04/19: Niederlage der U23 ist für Trainer Voss Beleidigung

Ratingens Zweite enttäuschte gegen den TSV Meerbusch II. – Foto: Lea Schirrweit

Der MSV Düsseldorf war als Bezirksliga-Spitzenreiter wie erwartet eine Nummer zu groß für den SV Hösel, aber die 1:4-Auswärtsniederlage können die Blau-Weißen locker ertragen. Dazu der Sportliche Leiter Mark Rueber: "Die Düsseldorfer waren immer leicht überlegen. Wir konnten nur eine Rumpftruppe stellen wegen Verletzungen und diverser Sperren. Die Mannschaft schlug sich ordentlich, und das Ergebnis geht auch in Ordnung."

Vor der Pause dominiertem die Düsseldorfer eindeutig, die mit diesem klaren Heimsieg weiter auf Titelkurs bleiben. Mit einem 2:0 ging es in die Pause. Dann 3:0 durch den MSV-Torjäger Sinan Kurt (50.), den Ex-Profi. Die Höseler schöpften dann noch einmal leichte Hoffnung, als Daniel Tschakounte auf 3:1 aus Düsseldorfer Sicht stellte. Es sollte aber beim Ehrentreffer bleiben. Für Tschakounte war es der erste Saisontreffer, der 27-Jährige kam vor einem Jahr von der SSVg Heiligenhaus an den Neuhaus. Wenig später hieß es aber 4:1 (77. Minute) und alles war an der Heidelberger Straße in Eller entschieden.

Nur zwei Punkte aus den letzten sechs Spielen

Der SV Hösel holte damit aus seinen letzten sechs Spielen nur noch zwei Punkte, und auch im nächsten Spiel am kommenden Sonntag bei Sparta Bilk hängen die Trauben ungemein hoch. Aber es geht immerhin völlig sorgenfrei an die Fährstraße.

Eigentlich kommentiert Andreas Voss die Spiele seiner U23 von Ratingen 04/19 immer sehr gerne. Mit viel Leidenschaft und viel Sympathie. Aber die 1:3-Schlappe beim längst feststehenden Bezirksliga-Absteiger TSV Meerbusch II, die nahm den Trainer, der seinen Vertrag gerade erst um ein weiteres Jahr verlängert hat, ganz schön mit. "Sie macht mich sprachlos", so der Ex-Profi. "Das war schon eine Beleidigung, die sich meine Mannschaft erlaubte. Mehr gibt es nicht zu sagen." Immerhin hatte dieses Debakel auf die Tabelle keine Auswirkung, es bleibt bei Platz zehn.

Leo Kaiser trifft zum 1:1

Ein guter Spielzug nur ist den Ratingern beim Absteiger gelungen. Das war das 1:1 nach 18 Minuten. Nolan Manassa, der Abwehrchef, den hielt es beim Stand von 0:1 nicht hinten. Wie man es vom 20-Jährigen so kennt. Er setzte mit seinem feinen Solo seinen Rechtsangreifer Leo Kaiser in Szene. Der fackelte nicht lange und schoss ein. Es war sein neuntes Saisontor.

Warum dieser feine Treffer keinen weiteren Auftrieb verlieh, ist unerklärlich. Die Ratinger hatten es mit der schwächsten Abwehr der Liga zu tun. Aber die Gastgeber spielten ihren Stiefel runter und konnten die Punkte einfahren. Nutzen tut es ihnen nichts, der Abstieg war längst besiegelt. Die U23 spielt schon am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr daheim gegen Bayer Dormagen.