Ratingen 04/19: Neu-Trainer Apfeld bangt um Zugang Hammoud

Für Germania Ratingen 04/19 lief die abgelaufene Saison 2024/25 in der Oberliga Niederrhein nicht vollends nach Plan. Nachdem die Blau-Gelben mit hohen Erwartungen in die Spielzeit gegangen waren, musste sich die Elf um Kapitän Gianluca Silberbach schlussendlich mit dem neunten Tabellenrang zufriedengeben. In der kommenden Saison wollen die 04/19er nun unter Neu-Trainer Damian Apfeld oben angreifen. Nach dem Remis gegen Landesligist DJK Blau-Weiß Mintard landete die Apfeld-Elf nun gegen den gleichklassigen TuS Ennepetal den ersten Sieg der Vorbereitung.