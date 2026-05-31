Ratingen 04/19 nach Baumberg-Gala Meister! VfB Homberg abgestiegen

Voller Einsatz: Ratingen wird Meister! – Foto: Jens Terhardt

In der A-Junioren-Niederrheinliga (U19) hat Ratingen 04/19 mit einer Gala gegen Sportfreunde Baumberg die Meisterschaft perfekt gemacht. 1. FC Bocholt gewann zwar spät gegen TSV Meerbusch und zog nach Punkten gleich, doch Ratingen stand nach dem 4:0 im Topspiel ganz oben. Am Tabellenende sind die Entscheidungen ebenfalls gefallen: FSV Duisburg und VfB Homberg steigen direkt ab, VfB 03 Hilden, KFC Uerdingen 05, SC St. Tönis 1911/20 und ETB Schwarz-Weiß Essen müssen weiter auf die Qualifikationsplätze blicken.

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So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

Ratingen 04/19 hat das Topspiel gegen Sportfreunde Baumberg klar gewonnen und sich mit einer eindrucksvollen Vorstellung die Meisterschaft gesichert. Noel Nowak brachte Ratingen früh auf Kurs (16.), danach blieb die Partie lange offen, ehe die Gastgeber in der Schlussphase explodierten. Hinata Saeki traf zum 2:0 (90.) und legte nach dem Treffer von Bradley Uchena Forgwe (90.+6) auch noch das 4:0 nach (90.+7). Baumberg wurde nach einer starken Saison noch auf Rang drei durchgereicht, weil auch Bocholt gewann. Ratingen beendete die Spielzeit dagegen mit 50 Punkten an der Spitze und durfte nach dieser Gala den Titel feiern. Nur einen Aufstieg gibt es nicht zu feiern. Der Hinrundenmeister steigt zur Rückrunde in die U19-DFB-Nachwuchsliga auf, das war in der Winterpause die SG Unterrath.

Der VfL Rhede hat gegen FSV Duisburg einen Rückstand gedreht und die Saison mit einem Heimsieg abgeschlossen. Duisburg ging früh in Führung (10.), doch Tom Betting glich wenig später aus (17.). Kurz vor der Pause hatte Betting sogar zweimal die große Chance zur Führung, scheiterte aber jeweils per Foulelfmeter an Torwart Ben Opriel (42., 43.). Nach dem Seitenwechsel stellte Rhede die Partie dennoch auf Sieg. Burak Ayaz traf zum 2:1 (47.), Jan Stenneken erhöhte in der Schlussphase (84.), ehe Betting mit seinem zweiten Treffer den Endstand herstellte (90.+3). Rhede beendete die Saison auf Rang sechs, Duisburg stand bereits als abgeschlagener Absteiger fest.

Der SC St. Tönis 1911/20 hat ein wildes Auswärtsspiel beim VfB 03 Hilden gewonnen und damit wichtige Punkte im Rennen um die Qualifikationsplätze gesammelt. Marvelous Osadebamwen Idahor Agho brachte die Gäste früh in Führung (10.), ehe Sebastian Olszewski fast sofort ausglich (11.) und Mohammed Amine Kihel Hilden sogar nach vorne schoss (12.). Nach dem 2:2 durch Phil Wanninger (29.) legte Gianluca Giordano Dominguez erneut für Hilden vor (36.). St. Tönis kam durch Josiah Opoku Donkor noch vor der Pause zurück (45.+1) und drehte die Partie nach dem Seitenwechsel endgültig. Killian Kennedy Schmeißer traf zum 4:3 (50.), Georgios Svoronos setzte spät den Schlusspunkt (89.). Hilden blieb damit auf Rang zehn und muss in die Qualifikation, St. Tönis sprang auf Platz acht, ist damit aber ebenfalls nicht gerettet. Auch der Fusionsverein muss in die Relegation.

Der Wuppertaler SV hat sich mit einem zweistelligen Heimsieg gegen VfB Homberg verabschiedet. Linus Lillebror Fröhlich eröffnete den Torreigen (13.), danach erhöhten Diego-Alessandro Micha (15., 37.), Jan-Maximilian Scharf (23.) und Paul-Darko Vatav (42.) schon vor der Pause auf 5:0. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Ayoub Bouzraa zum 6:0 (47.). Homberg kam durch Arlind Zeneli (54.) und Noel Jonah Uzaldi (73.) zu zwei Treffern, doch der WSV blieb klar überlegen. Anil Kaan Ayaz (59.), Batuhan Akkiran (62.), erneut Bouzraa (82.) und Romeo Kovarszki (86.) machten den Kantersieg perfekt. Wuppertal schloss die Saison auf Rang vier ab, Homberg stieg als Zwölfter direkt ab.

Der 1. FC Bocholt hat gegen TSV Meerbusch spät gewonnen und die Saison punktgleich mit Meister Ratingen beendet. Hadi Salman brachte Bocholt in Führung (38.), ehe Meerbusch nach der Pause zurückkam. Dian Bilali erzielte den Ausgleich (51.), Imad Ghait drehte das Spiel zugunsten der Gäste (74.). Bocholt steckte den Rückstand jedoch weg und meldete sich in der Schlussphase eindrucksvoll zurück. Linus Olthoff traf zum 2:2 (86.), Erik Monkos erzielte kurz vor dem Abpfiff den Siegtreffer (90.). Bocholt wurde mit 50 Punkten Zweiter, Meerbusch beendete die Runde auf Rang fünf.

Partie läuft noch.

Das sind die letzten Spieltage der U19-Niederrheinliga

25. Spieltag

So., 17.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - Wuppertaler SV 3:6

So., 17.05.26 11:00 Uhr VfB Homberg - SG Essen-Schönebeck 2:4

So., 17.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB 03 Hilden 3:2

So., 17.05.26 11:00 Uhr FSV Duisburg - Ratingen 04/19 3:4

So., 17.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Rhede 3:4

So., 24.05.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt 0:3



26. Spieltag

So., 31.05.26 10:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

So., 31.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - FSV Duisburg

So., 31.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20

So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - KFC Uerdingen 05

So., 31.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - VfB Homberg

So., 31.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - TSV Meerbusch

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