Ratingen 04/19 muss mindestens einmal wechseln
Ratingen 04/19 fährt am Sonntag als Tabellenführer zum direkten Verfolger SC St. Tönis. Nach der Niederlage gegen Hilden erwartet Trainer Damian Apfeld im Spitzenspiel der Oberliga ein anderes Gesicht. Eine Sperre aber schmerzt.
von Georg Amend · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Ratingen steht vor dem Spitzenspiel gegen St. Tönis. – Foto: IMAGO/Fotostand
Mit einem 3:1-Heimsieg zum Rückrunden-Auftakt beim SV Biemenhorst hatte sich der SC St. Tönis am vergangenen Sonntag Rang zwei von der SpVg. Schonnebeck geholt, die im Essener Stadtderby gegen Union Frintrop so gerade noch ein 1:1 erreicht hatte. Beide liegen mit ihren 30 Zählern nun fünf Punkte hinter Ratingen 04/19, das sich im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres dem VfB 03 Hilden mit 1:2 hatte geschlagen geben müssen. Unmittelbar danach hatte Damian Apfeld als Ratinger Trainer gesagt: "Wir werden nächste Woche eine Reaktion zeigen.“ Und das erwartet er nun auch für das Spitzenspiel des Tabellenführers beim neuen -zweiten in St. Tönis (Sonntag, 14.30 Uhr).