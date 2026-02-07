Ratingen 04/19 muss mindestens einmal wechseln

Aus dem Spiel mitgenommen hat Emre Demircan etwas – die fünfte Gelbe Karte. Damit fehlt der beste Ratinger Torschütze und Spielgestalter am Sonntag in St. Tönis gesperrt. Zudem ist der eine oder andere Akteur angeschlagen, doch Apfeld erklärt: „Wir werden wegen Emres Sperre einen Wechsel haben, und ob es dann noch ein oder zwei gibt, entscheide ich nach den Trainingseindrücken. Wir wissen, dass wir auch eine gute Qualität auf der Bank haben, aber es wird nicht so sein, dass ich fünf, sechs Spieler rausnehme und fünf, sechs neue bringe – das wäre keine Reaktion, das wäre Aktionismus. Wir haben Vertrauen in unsere Spieler.“

Und denen legt er nahe: „Wir dürfen nicht nur Chancen kreieren, sondern müssen unsere Torquote wieder steigern, wie sie in der Hinrunde war. Wir haben noch nie in einer Halbzeit so viele Ecken gehabt wie in der ersten gegen Hilden. Das zeigt, was wir ausgelöst haben, aber wir machen daraus eben nur ein Tor“, erinnert Apfeld. Mehr dürften es im Spitzenspiel schon sein.

