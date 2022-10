Ratingen 04/19 muss im Pokal nach Sonsbeck Niederrheinpokal: Im Viertelfinale geht es für Ratingen 04/19 zum SV Sonsbeck.

Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hat am Donnerstag das Viertelfinale des Niederrheinpokals ausgelost – mit dem Duell zwischen Regionalligist Wuppertaler SV und dem Drittligisten Rot-Weiss Essen als Knallerspiel.

Die Paarung ist auch interessant für Oberligist Ratingen 04/19, der beim SV Sonsbeck ran muss, gegen den es vor rund zwei Wochen einen 4:1-Heimsieg in der Liga gab: Der Sieger dieser Pokalpartie trifft im Halbfinale auf den Gewinner des Spiels zwischen ASV und RWO. Das verbliebene Viertelfinale bestreitet Oberligist TSV Meerbusch daheim gegen den Regionalligisten 1. FC Bocholt.

Laut Rahmenterminkalender sollen die Spiele noch in diesem Jahr, am 19. November, gespielt werden. Die Halbfinal-Begegnungen sollen zwischen dem 28. und 30. März 2023 ausgetragen werden, das Endspiel steigt im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ am 3. Juni. Der Gewinner des Niederrheinpokals qualifiziert sich für die erste Runde des DFB-Pokals.