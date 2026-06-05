Ratingen 04/19 muss auf Schützenhilfe hoffen

Ratingen ist auf Schützenhilfe angewiesen. – Foto: Hubert Wilschrey

Das große Finale in der Oberliga Niederrhein steht unmittelbar bevor. Am Sonntag entscheidet sich zwischen dem VfB Hilden und Ratingen 04/19, wer die Meisterschaft für sich entscheidet und in der Folge in die Regionalliga West aufsteigt. Das finale Duell geht 04/19 aus der Verfolgerrolle heraus an, hat bei nur einem Punkt Rückstand auf Hilden aber noch eine realistische Chance. Auch ein Entscheidungsspiel ist noch möglich.

Seit dem fünften Spieltag hat Ratingen in dieser Spielzeit das Klassement angeführt. Während sich der KFC Uerdingen auf der Zielgeraden abschütteln ließ, war das bei Hilden nicht der Fall. Stattdessen übernahm der VfB am 32. Spieltag die Tabellenführung, als Ratingen nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen die Holzheimer SG hinauskam. Am vergangenen Wochenende begab sich Ratingen früh auf die Siegerstraße gegen die DJK Adler Union Frintrop, die aber in der zweiten Hälfte zum Ausgleich kam. Erst in der Schlussphase sicherte sich 04/10 mit einem Doppelpack die drei Punkte. Ähnlich spannend verlief das Hildener Heimspiel. Vor mehr als 1.500 Zuschauern war es Etienne Feese, der in der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer erzielte.

Kopf muss frei sein

In den 90 Minuten zuvor war den Spielern des VfB die Nervosität sichtlich anzumerken. Der Zugang zur Partie gestaltete sich schwierig, viele Fehlpässe und wenig Ideen im letzten Drittel waren die Folge. Offensichtlich spielte der Kopf eine Rolle, war aus dem Jäger doch der Gejagte geworden. "Ich habe schon den Eindruck, dass bei den Hildenern gerade viel im Kopf vor sich geht, was auch völlig normal ist", erklärte Ratingens Coach Damian Apfeld im Reviersport. Nun wird der Druck im letzten Saisonspiel nicht weniger sein, sodass Hilden-Trainer Tim Schneider im Vorfeld vor allem als Psychologe gefragt sein wird.

Ob es ihm gelingt, den Kopf der Spieler frei zu bekommen, wird sich am Sonntag zeigen. Ab 15.30 Uhr spielt der VfB in St. Tönis um Meisterschaft und Aufstieg. Ratingen wird auf Schützenhilfe angewiesen sein. In wie weit der SC aber im für sich sportlich unwichtigen Spiel an die Grenzen gehen wird, ist unklar. Vor der Sommerpause will sich niemand mehr verletzen, zumal mit dem DFB-Pokal der nächste Höhepunkt auf die Kicker von St. Tönis schon wartet. Trotzdem wird sich die Truppe von Bekim Kastrati nicht kampflos ergeben. Vor großer Kulisse will sich auch der SC vernünftig von seinen Fans verabschieden.