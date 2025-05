Ratingen 04/19: Mit der nötigen Körpersprache zum FC Büderich

Für den Oberligisten Ratingen 04/19 steht am Wochenende das letzte Spiel der Saison an. Und ja, gerade in der Oberliga Niederrhein gibt es einige Partien, die mehr Brisanz haben, als die der Ratinger beim FC Büderich.

Mit der SSVg Velbert, der SpVg Schonnebeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen können drei Teams am letzten Tag aufsteigen, sofern es nicht sogar zu einer Aufstiegsrelegation und Entscheidungsspielen kommt. Am Tabellenende kämpfen derweil drei Teams um Platz 15 (Sportfreunde Niederwenigern, Union Nettetal und der Mülheimer FC), der zum Klassenerhalt reichen könnte, sofern der KFC Uerdingen in der kommenden Saison nicht in der Oberliga melden sollte.

Und 04/19? Die Ratinger haben am Ende eine unbefriedigende Spielzeit hinter sich gebracht. Mit den Top-Regionen hatte der Klub am Ende nichts zu tun. „Wir sind deutlich hinter den Erwartungen geblieben“, fasst es Ratingens Sportlicher Leiter und aktueller Interimstrainer Frank Zilles zusammen. Am Wochenende geht es einzig und allein um einen einstelligen Tabellenplatz. Immerhin gab es am vergangenen Wochenende mal wieder einen Sieg – nach zuvor fünf Niederlagen in Folge und acht Spielen ohne Erfolg. „Ich möchte einfach, dass wir mit dem nötigen Ernst noch einmal an dieses Spiel herangehen“, sagt Zilles vor seinem letzten Spiel als Coach, ehe er wieder in seine Rolle als Sportlicher Leiter zurückkehrt. In der kommenden Saison wird bekanntlich Damian Apfeld das Zepter bei 04/19 übernehmen. „Wir sollten schon vernünftig agieren. Also so, dass man sieht, dass es uns auch darum geht, das Spiel zu gewinnen und nicht einfach um die Zeit herumzukriegen“, sagt Zilles. „Klar, ist das alles nicht ganz so einfach. Die Spannung ist weg und für beide geht es um nichts mehr. Aber jeder sollte den Anspruch an sich selbst haben, das Spiel gewinnen zu wollen.“ Der frühere Zweitliga-Spieler erwartet dementsprechend auch eine gewisse Körpersprache. „Ich möchte sehen, dass wir noch einmal gewillt sind, ein paar Meter auf dem Platz zu machen.“

Zumal es gut sein kann, dass der zukünftige Coach Damian Apfeld seinen Kader wieder einmal in Augenschein nehmen wird. Wer sich hängen lässt und somit auch einen ersten Eindruck versaut, könnte sich in der kommenden Saison eine wenig in die Bredouille bekommen, letztendlich vielleicht sogar seinen sichergeglaubten Stammplatz verlieren. Auch abseits des Platzes dreht sich im Verein schon viel um die kommende Spielzeit. Dass Ali Hassan Hammoud vom insolvent gegangenen Ex-Regionalligisten KFC Uerdingen zurückkehren wird, steht schon länger fest. Weitere Zugänge sind bisher nicht publik, aber schon eingetütet, wie Zilles verrät. Namen nennt er jedoch noch nicht. „Wir wollen unsere neuen Spieler gebündelt vorbringen. Und, wie man so schön sagt, bevor die Tinte nicht getrocknet ist, sollte man auch noch nicht nach außen gehen. Aber wir werden es zeitnah mitteilen.“ Bereits am vergangenen Wochenende wurden die insgesamt acht feststehenden Abgänge verabschiedet. Luca Fenzl geht zum 1. FC Monheim, sein Torhüterkollege ist bei Sparta Bilk untergekommen. Mit Ali Can Ilbay geht ein Publikumsliebling zum DV Solingen, auch Tim Potzler (Türkgücü Ratingen) und Erkan Ari (SpVg Solingen-Wald) haben bereits neue Klubs gefunden. Zudem werden Luca Paura, Birol CanAbidelli und Tim Klefisch den Klub verlassen. Für sie bedeutet die Partie in Büderich der endgültige Abschied vom Verein und der Mannschaft.