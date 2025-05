Ratingen 04/19: Mannschaftsessen gestrichen, Trainer entlassen

Jens Stieghorst war außer sich. Unmittelbar nach der 1:3 (1:0)-Pleite von Ratingen 04/19 in der Oberliga gegen den TVD Velbert marschierte der Präsident auf den Rasen des Stadions und versammelte die Mannschaft im Kreis. Was er da von sich gab, war auf der Tribüne nicht zu hören und sicher auch nicht für alle Ohren bestimmt – lautstark dürfte es dennoch gewesen sein, so wie er gestikulierte, mit dem Kopf schüttelte, mit den Fingern fuchtelte.

Derweil sah sich Trainer Peter Radojewski zu ganz kleinlauten Worten im ViP-Raum genötigt. „Ich muss mich für die Leistung der Mannschaft entschuldigen. Das ist schlimm gewesen, wie wir uns in der zweiten Halbzeit präsentiert haben. Das war deprimierend und wirklich schlimm. Ich kann mich nur entschuldigen für die Leistung, die wir gebracht haben. Der Sieg von TVD war so mehr als gerecht. Es tut uns wirklich leid. Entschuldigung von der ganzen Mannschaft und dem Trainerteam“, sagte Radojewski. Der Applaus der Anwesenden, von denen ihn etliche nach seiner Rückkehr im vergangenen Herbst noch mit Sprechchören vor Pressekonferenzen gefeiert hatten, war mehr als einfach nur unterkühlt.

Als er sich aus dem Kreis löste, warf Stieghorst noch die Arme nach hinten über den Kopf – und machte in einer ersten Reaktion danach seinem Ärger weiter Luft: „Ich will hier heute keinen hier oben sehen“, zeterte der Präsident und sagte kurzerhand das obligatorische Mannschaftsessen nach der Pressekonferenz im ViP-Raum ab. Karsten Rogall vom Haus der Gastlichkeit musste es abbestellen – Stieghorst schickte 04/19 quasi ohne Essen ins Bett.

Angesprochen auf das nächste und damit letzte Heimspiel von 04/19 in dieser Saison gegen den Mülheimer FC am Freitag, 23. Mai, sagte Radojewski unserer Redaktion: „Wer weiß, ob ich dann noch da bin. Ich glaube nicht.“ Er sollte Recht behalten.

Zilles bis zum Saisonende

Eigentlich sollte Radojewski nach der Bekanntgabe, dass er von seinem ursprünglich bis 2026 verlängerten Vertrag zurückgetreten war, die Saison zu Ende bringen. Nach nun sechs Niederlagen in den jüngsten sieben Spielen kommt es aber nicht mehr dazu: Am Sonntag teilte der stellvertretende Vorsitzende Michael Schneider mit: „Ratingen 04/19 trennt sich wegen sportlichen Misserfolgs und einem offenkundig desolaten Zustand der Mannschaft mit sofortiger Wirkung von Peter Radojewski.“ Der Sportliche Leiter Frank Zilles und der als Co-Trainer in die Saison gestartete und zuletzt bis zu seinem Armbruch wieder als Spieler eingesetzte Erkan Ari übernehmen interimsweise. Ab Sommer ist Damian Apfeld neuer Chefcoach.

Gegen TVD hatte 04/19 verhalten begonnen – wohlwollend ausgedrückt. Gegen einen Gegner, der auch viele Flanken ins Nichts und Abschlüsse weit neben das Tor produzierte, fiel den Ratingern selber wenig ein – Velberts Torwart Robin Offhaus war fast 25 Minuten lang beschäftigungslos, bis Tim Klefisch im Anschluss an eine nicht sauber geklärte Ecke doch noch abstaubte. Die Führung brachte wenig Selbstvertrauen, Ilyas Vöpel vergab kurz vor der Pause eine Großchance und hatte in Halbzeit zwei Pech bei einem Pfostenschuss – da stand es aber schon 1:2.

Vor dem Ausgleich hatte 04/19 im Zentrum naiv verteidigt, Joshua Kapenda wurde als offizieller Torschütze genannt, auch wenn Rechtsverteidiger Mykyta Kildiiarov bei seiner missglückten Rettungsaktion auch noch den Fuß am Ball gehabt hatte. Noch freier waren die Velberter vor ihrem 2:1, das letztlich Alessandro Marino machte, der auch die Flanke schlug, die sich der sonst gute 04/19-Torwart Dennis Raschka selber ins Gehäuse wischte zum 1:3.

Fehler und Unglücke passieren, aber was Stieghorst so auf die Palme gebracht hatte, dass er erst im Mannschaftskreis zeterte und dann das Essen abbestellte, war einer Gemengelage geschuldet: Der Trainerwechsel von Christian Dorda zu Radojewski gilt schon länger als verpufft, doch anstatt nun die Saison immerhin anständig zu Ende zu bringen, bis der neue Coach Apfeld übernimmt, werden die Ratinger Leistungen von Woche zu Woche schlechter. Weder Bereitschaft noch Aufbäumen sind in einem Maße zu erkennen, das Oberliga-tauglich wäre, und nur ein Punkt aus den jüngsten sieben Spielen ist es schon mal gar nicht. Daher zog der Vorstand nun auch die Reißleine.