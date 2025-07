Ratingen 04/19 macht aus der Not eine Jugend

„Ich glaube, hätte Solingen am Montagabend abgesagt, hätten wir noch einen Ersatz bekommen können. So haben wir uns 15 Absagen abgeholt, weil andere Vereine natürlich auch schon ihre Pläne hatten.“

Zuvor hatten seine Ratinger vier Testspiele im Rhythmus von drei bis vier Tagen bestritten, die Partie gegen Solingen sollte da hinein passen. „Über die Spielpause jetzt bin ich sehr unglücklich“, sagt Apfeld. „Wir hatten die Intensität im Training am Montag darauf ausgerichtet und den Jungs am Dienstag deswegen auch frei gegeben. Alles war auf dieses Spiel abgestimmt. Die Absage war dann wirklich blöd, aber wir können es nichtändern.“

Da sich 04/19 an diesem Wochenende im Trainingslager befindet, ist der nächste und zugleich vorletzte Test vor dem ersten Pflichtspiel erst am übernächsten Sonntag, 3. August. „Ich habe für das Trainingslager jetzt bewusst kein Spiel angesetzt“, erklärt Apfeld. „Die Intensität ist da ohnehin hoch und die Zeit der Regeneration für Spieler aus der Oberliga sehr gering und ungewohnt. Wenn ein Trainingslager über mehrere Tage geht, hat man eine andere Steuerung, aber wenn es über drei Tage geht, halte ich ein Spiel darin oder direkt danach nicht für sinnvoll. Das bringt mir gar keine Erkenntnisse.“

Was steht also stattdessen im Trainingslager an? „Speziell die beiden Themen, die wir auch schon trainiert haben“, antwortet Apfeld und führt aus: „Das Spiel gegen und mit dem Ball nochmals zu verfeinern, einen Schritt weiter zu gehen, mehr in die Detail-Arbeit. Es sind schon gewohnte Abläufe mittlerweile, aber jetzt kommt für beide Richtungen der nächste Step. Und dann wird es auch um das Thema Standardsituationen gehen, mit dem wir uns bisher nur so wenig auseinandergesetzt haben, dass wir nicht komplett wild irgendwo rumstehen.“

Von Freitag bis Sonntag übernachtet die Mannschaft in einem Hotel, damit auch die außersportlich wichtigen Dinge nicht zu kurz kommen. Der Teamfindung sollen die Abende am Freitag und Samstag dienen, zusätzlich gibt es nach der zweiten Einheit am Samstag einen Ausflug nach Düsseldorf in eine Halle zum Paddle-Tennis. „Wir haben da vier Plätze gebucht und werden im Zwei-gegen-Zwei in Turnierform spielen“, kündigt Apfeld an. „Da wird der eine oder andere sicher ehrgeizig sein, es soll aber auch spaßig sein. Eine sportliche Aktivität mit einem guten Miteinander.“

Dafür ist auch das Gros des Kaders an Bord. Gianluca Silberbach wird nach seiner Erkältung wieder einsteigen, sodass nur die an muskulären Verletzungen laborierenden Stürmer Ali Hassan Hammoud und Cem Sabanci ausfallen. „Cem wird Anfang nächster Woche wieder ins Lauftraining einsteigen, Ali seinen ersten lockeren Lauf jetzt am Wochenende machen, um die Belastung am Ende nächster Woche steigern zu können“, berichtet Apfeld und ergänzt: „Wenn das ohne Rückfall funktioniert, kann er hoffentlich übernächste Woche ins Training einsteigen. Wenn der Zeitplan klappt, wäre das in Ordnung für mich. Ich bin aber guter Dinge. Es sind beides Jungs, die eine sportliche Qualität haben, die wichtig für uns ist.“

Spieler stellen sich vor

Spieler mit solchen Attributen sucht 04/19 weiterhin für die noch recht dünn besetzte Innenverteidigung. „Wir haben in fast jeder Trainingseinheit Gastspieler dafür dabei, aber bisher noch nicht denjenigen gefunden, bei dem es passt. Wir werden keinen Spieler verpflichten, bei dem wir nicht die Überzeugung haben, dass er uns sofort weiterhilft“, sagt Apfeld, der mit der Situation, in der Innenverteidigung auch positionsfremde Akteure einsetzen zu müssen, aber gelassen umgeht: „Die Spieler, die ich hinten reingestellt habe, ob Clinton Asare oder Armin Deljkovic, machen das in jeder Trainingseinheit immer besser. Clinton gewinnt da mehr und mehr Sicherheit – da habe ich keine Bauchschmerzen.“

Zumal 04/19 noch ein Pfund hat, das es nutzen kann: die eigenen Talente. „Wir haben auch Nolan Manassa, der letztes Jahr Stammspieler in der U19 war und auch bei der U23 gespielt hat“, erinnert Apfeld und ergänzt: „Wir haben ihm auch schon Minuten gegeben in der Vorbereitung, und er hätte auch gegen Solingen gespielt. Er macht das auch richtig gut, und da muss erst mal einer kommen, der deutlich mehr Qualität mitbringt. Denn es geht uns auch darum, unseren eigenen jungen Spielern nichts zu verbauen, sondern sie zu fördern, wie wir das auch mit Eleftherios Vasileiadis, Leo Kaiser oder Sam Koch machen. So integrieren wir die Jungs gut, und das ist super für den Verein und die jungen Spieler, weil wir sie schon in diesem Alter aufs Feld bekommen. Das ist wichtig und eine Top-Bedingung für uns. Das müssen wir gut nutzen.“