Ratingen 04/19 lässt Scherpenberg keine Chance

Am Anfang war es spannend, am Ende eine klare Angelegenheit. Oberliga-Tabellenführer Ratingen 04/19 hat das Achtelfinale im Niederrheinpokal erreicht. Am Abend setzte sich die Mannschaft von Damian Apfeld beim klassentieferen SV Scherpenberg mit 5:1 (1:1) durch. Georgios Touloupis traf doppelt.

Als klarer Favorit waren die Ratinger nach Moers gereist und zunächst sah es auch so aus, als könnten sie ihre Rolle vollumfänglich erfüllen. Edin Hadzibajramovic besorgte schon nach 13 Minuten die Führung für die Gäste, doch die sollte nicht lange Bestand haben. Der Ausgleich durch Ali Gülcan folgte nur sechs Zeigerumdrehungen später. Viel mehr passierte auf dem Platz bis zur Pause dann nicht mehr.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt zunehmend für die Ratinger. Touloupis brachte 04/19 erneut in Front (57.), Emre Demircan ließ postwendend das 3:1 folgen (62.). Der SVS fand keine Wege mehr, um noch einmal zurückzukommen. Stattdessen schraubten Rinor Rexha (80.) und Touloupis (87.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Mit einem standesgemäßen 5:1-Erfolg löste Ratingen 04/19 das Achtelfinal-Ticket.

Zwei Startplätze sind für das Niederrheinpokal-Achtelfinale noch zu vergeben. Am Abend stehen sich der SV Scherpenberg und Ratingen 04/19 gegenüber, um einen der Plätze auszuspielen. Auf den Sieger wartet in der nächsten Runde womöglich das große Los. Drittligist MSV Duisburg hat sich bereits qualifiziert, Rot-Weiss Essen will noch nachziehen, ist aber zunächst gegen Rot-Weiß Oberhausen gefordert.

Ratingen 04/19 geht nicht nur als Favorit in das Duell mit dem klassentieferen SV Scherpenberg, sondern auch mit extrem breiter Brust. Am Wochenende schlug 04/19 den 1. FC Kleve eindrucksvoll mit 5:0 und übernahm damit die Tabellenführung in der Oberliga Niederrhein. Es war gleichzeitig der vierte Erfolg der Ratinger am fünften Spieltag. Einzig bei der SpVg Schonnebeck hatte die Elf von Damian Apfeld mit 3:4 das Nachsehen. In der ersten Runde des Niederrheinpokals gewann 04/19 mit 16:0 beim FC Sterkrade 72.

Ganz anders sieht es bei den Hausherren aus. Nach der 0:4-Klatsche im Derby gegen den GSV Moers geht Scherpenberg mit viel Wut im Bauch in das Pokalspiel. In der Liga stehen nach fünf Spieltagen zwei Siege, zwei Unentschieden und eben die eine Niederlage im Leistungsnachweis. In der Tabelle bedeutet das Rang neun. Bevor es am Freitag zum Überraschungsteam Viktoria Goch geht, wäre eine Überraschung im Pokal wohl etwas, was der SVS gerne mitnehmen würde. Die erste Pokalrunde bestritt der Moerser Verein beim SC 1920 Oberhausen. Zweimal gerieten sie beim Bezirksligisten in Rückstand, setzten sich letztlich aber standesgemäß mit 5:2 durch.

