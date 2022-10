Ratingen 04/19 ist auf Tabellenplatz drei gestürmt. – Foto: Saysay M

Ratingen 04/19 krönt die Englischen Wochen Das fünfte Spiel binnen 14 Tagen gewinnen die Ratinger daheim gegen das Schlusslicht der Oberliga, den FSV Duisburg, mit 6:1. Merzagua trifft doppelt, Lamidi, Busch, Hammoud und Yesil sind die weiteren Torschützen.

Fünf Spiele binnen 14 Tagen, darunter noch am Mittwochabend eines über 120 Minuten plus Elfmeterschießen im Achtelfinale des Niederrheinpokals, angeschlagene und gesperrte Akteure – doch Ratingen 04/19 hat die Belastungen gemeistert und die zwei Englischen Wochen in Folge gekrönt: Mit 6:1 (4:0) besiegte der Oberligist den FSV Duisburg und ist nun neuer Tabellendritter.

Zwar präsentierte sich das Schlusslicht in Ratingen erschreckend schwach, doch auch das muss man erst einmal annehmen. Die Gastgeber taten es – und wie: Rechtsverteidiger Simon Busch spielte Tom Hirsch zentral an, der beste Torschütze von 04/19 legte ab auf Stürmer Yassin Merzagua, der den Ball aus 16 Metern in den linken Winkel jagte. Ein Traumtor nach gerade einmal drei Minuten. Und zwei Minuten später machte der 25-Jährige den Doppelschlag perfekt: Erkan Ari erahnte einen Duisburger Pass, eroberte den Ball vorne im Mittelfeld, spielte links raus zu Ali Hammoud, der wieder scharf in die Mitte des Strafraums zurückspielte, wo Merzagua keine Mühe hatte, das 2:0 zu erzielen. Kurz darauf wurde der Schuss von Hirsch nach doppeltem Doppelpass mit Leonard Bajraktari auf der Linie geklärt und der Versuch von Ali Can Ilbay ebenso (8.). Die Gäste kamen fast gar nicht aus ihrer Hälfte heraus, 04/19 rannte sie weiter an und erarbeitete sich Eckbälle. Einen davon trat Hammoud von links auf den ersten Pfosten, wo Innenverteidiger Phil Spillmann den Kopfball gewann, sodass am zweiten Pfosten Moses Lamidi die Kugel über die Linie drücken konnte. Der 34-jährige Ex-Profi bildete mit Ari (35) die wohl älteste Doppel-Sechs der Liga, aber das Duo überzeugte spielerisch wie läuferisch. Das 4:0 war fast eine Kopie des 3:0, diesmal brachte Spillmann die Hammoud-Ecke aber mit dem Fuß weiter zum zweiten Pfosten, wo nun Simon Busch jubeln durfte – es war bereits das vierte Saisontor des Rechtsverteidigers (41.). Eine Minute später hielt Ilbay aus knapp 30 Metern drauf, FSV-Torwart Ismael Bos klärte zur Ecke, die wieder Gefahr, aber nichts Zählbares brachte. Kein Nachlassen nach der Pause Doch auch so ging 04/19 mit der höchsten Halbzeitführung der Saison in die Pause und ließ auch danach nicht nach: Bos war in höchster Not erneut gegen Merzagua zur Stelle (52.), Hirsch verfehlte nach tollem Zusammenspiel zwischen Ari und Lamidi samt wunderbarem Pass von diesem das Tor (57.). Der Ex-Profi stellte sein Ballgefühl direkt noch einmal unter Beweis und schickte Busch mit einem Chip-Ball die rechte Außenbahn entlang – der Ratinger verlor erst den Ball gegen einen Duisburger, holte ihn sich aber zurück und brachte ihn vor das Tor, wo Hammoud abstaubte (59.).