Die C-Junioren von Ratingen 04/19 treten in der Meisterrunde der Regionalliga West an. – Foto: Jochen Classen

Ratingen 04/19: Kopkas Optimismus zahlt sich aus Die C-Junioren von Ratingen 04/19 haben das Ziel Klassenerhalt schon vorzeitig erreicht.

Der 14-jährige Dennis Kopka hatte von Anfang an das Ziel, mit den U15-Fußballern von Ratingen 04/19 die Regionalliga zu halten – und erreichte das mit seinem Team vorzeitig. In der Meisterrunde geht es gegen seinen Ex- und seinen Lieblings-Klub.

Dennis Kopka ist ein optimistischer Mensch. Obwohl die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 als Außenseiter in die Regionalliga West gestartet waren, glaubte der Allrounder an den Klassenerhalt. Und tatsächlich konnten die Ratinger in der Staffel 2 den Ligaverbleib feiern, denn sie erreichten mit 15 Punkten den fünften Platz. Dadurch ließen sie sogar einige Spitzenteams hinter sich, etwa den Sechsten SC Preußen Münster (14 Zähler). Der Siebte SC Fortuna Köln (13 Punkte) muss sogar in die Abstiegsrunde. Dass sich die Ratinger Talente den Klassenerhalt und damit gleichzeitig die Qualifikation für die Meisterrunde sichern konnten, war das Ergebnis harter Arbeit. „Mir war von Anfang an klar, dass wir in diesem Jahr einiges erreichen können“, betont Kopka. „In dieser Mannschaft steckt einfach ein riesiges Potenzial, das wir in vielen Regionalliga-Spielen abrufen konnten. Neben unseren Fähigkeiten war auch entscheidend, dass wir jeden Spieltag an uns geglaubt haben. Wir wussten alle, dass wir den Klassenerhalt schaffen können.“ Vielseitig einsetzbarer Allrounder Mit seinen herausragenden Leistungen trug Kopka einen erheblichen Anteil zum Erfolg bei. Durch seine sehr gute Technik konnte der 14-Jährige auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden, etwa als Rechtsverteidiger, Sechser, Zehner, rechter Mittelfeldspieler und Stürmer. Auf allen Positionen wusste Kopka mit seinem präzisen Passspiel zu überzeugen. Durch seine gute Übersicht unterstützte er erheblich den Spielaufbau. Wenn Trainer Kai Schmidt über Kopka spricht, gerät er ins Schwärmen. „Dennis hat einen tollen Charakter, mit dem er der Mannschaft ungemein weiterhilft“, lobt er. „Er ist ein sehr intelligenter Fußballer, der über einen hohen Spielgeist verfügt. Dass er bereits in seinem Alter zahlreiche Qualitäten besitzt, hat er in der Regionalliga schon mehrmals unter Beweis gestellt.“ Zusätzlich ist Kopka mit einer hohen Schnelligkeit ausgestattet, die in der Regionalliga unabdingbar ist.