Ratingen 04/19 kommt in Form - starker Sieg gegen Bergisch Gladbach

Dort brauchten er und seine Mannen etwas, sich an den doch recht kompakt agierenden Gastgeber zu gewöhnen, aber mit zunehmender Dauer des Spiels übernahm 04/19 mehr und mehr dessen Gestaltung. Im Gegensatz zur Oberliga Niederrhein, die am 17. August startet, ist Bergisch Gladbach noch ein Stück früher in der Vorbereitung, da die Oberliga Mittelrhein erst zwei Wochen später beginnt. Wie gut die Ratinger inzwischen im Saft sind vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison am kommenden Sonntag mit der ersten Runde im Niederrheinpokal beim A-Ligisten FC Sterkrade, bewiesen sie in Bergisch Gladbach – der spätere 4:0 (2:0)-Sieg hätte auch noch höher ausfallen können.

Sturmspitze Sven Kreyer verzeichnete nach einer guten Viertelstunde den ersten nennenswerten Abschluss der Partie, schoss aber über dasTor. Emre Demircans Distanzschuss ging links vorbei (22. Minute), knapp 60 Sekunden später versuchte es Armin Deljkovic aus 16 Metern, fand aber nur den Torwart der Gastgeber, Robin Schulze.

Deljkovic, Zugang vom FC Büderich ist einer der vielseitigsten Spieler des „neuen“ 04/19, Apfeld hatte ihn zu Beginn der Vorbereitung als Innenverteidiger einer Dreierkette eingesetzt, mit der Rückkehr auf eine Vierer-Abwehrreihe bekam der 20-Jährige seine Chancen im Mittelfeld. In Bergisch Gladbach startete er nun im offensiven und wechselte später ins defensive. Nach seinem erwähnten Abschluss hatte Deljkovic dann in beiden Toren vor der Pause seine Füße im Spiel, als direkte Vorlage galt das sehenswerte Zuspiel auf Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs, der im Strafraum mutig abzog und mit einem Treffer in die kurze Ecke zum 2:0 der Ratinger belohnt wurde (38.).

Auch beim 1:0 der Gäste hatte Deljkovic Henrichs gefunden, der da aber auf Fabrizio Fili abgelegt hatte. Der Zugang vom SV Schermbeck wollte von rechts eigentlich flanken, der Ball rutschte ihm aber ein bisschen ab – und senkte sich so über Torhüter Schulze an den Innenpfosten und von da ins Netz. Großartig jubeln mochte Fili da nicht (35.).

Nach fünf Wechseln in der Halbzeit blieb 04/19 nach der Pause voll auf dem Gaspedal, benötigte aber ein paar Minuten, um wieder Struktur in sein Spiel zu bekommen. Als das gelungen war, war es wieder der agile Henrichs, der über rechts durchkam und mit seinem Querpass den eingewechselten Georgios Touloupis in der Mitte fand – der 25-Jährige brauchte dann etwas zu lange zur Verarbeitung des Balles, als er ihn unter Kontrolle hatte, schoss er ihn aus der Drehung am gegnerischen Keeper vorbei, aber an den Pfosten (52.).

Die Ratinger waren nun wieder voll im Spiel und gewannen auch im frühen Pressing Bälle – einen so eroberten bekam Umut Yildiz, drang in denStrafraum ein, fand aber seinen Meister in Schulze (65.). Die anschließende Ecke klärte Bergisch Gladbach zwar, aber wieder holte sich 04/19 schnell den Ball zurück, der eingewechselte Eleftherios Vasileiadis krönte sein tolles Solo im Mittelfeld gegen drei Gegner mit einem noch schöneren Pass auf Fili, der hart und flach in die lange Ecke traf zum 3:0 der Gäste (66.).

Apfeld coacht aktiv

Apfeld forderte von draußen „volle Spielkontrolle“, und die hielt sein Team über die gesamten 90 Minuten aufrecht. Die Gastgeber konnten kaum eine nennenswerte Chance notieren, dagegen erhöhte Touloupis nach starker Einzelleistung und perfektem Durchstecker des ebenfalls eingewechselten Edin Hadzibajramovic auf 4:0 (83.). Der mittlerweile für Henrichs gekommene Leo Kaiser hätte einen Assist verbuchen können, als er den Ball kurz vor der Torlinie wieder in den Strafraum brachte, wo Hadzibajramovic ihn volley aus der Luft aufs Tor beförderte, doch Schulze verhinderte mit einer Glanztat den fünften Ratinger Treffer (86.). Ebenso auch zwei Minuten später im Duell mit dem durchgebrochenen Linksverteidiger Slone Matondo, den Nachschuss klärte Bergisch Gladbach gerade noch so vor der Linie (88.).

Nach der Partie durfte man festhalten: Im Vergleich zum letzten Testspiel bei Landesligist Turu Düsseldorf zwei Wochen zuvor hat 04/19 den nächsten Schritt gemacht, das Spiel wirkt flüssiger, direkter, überlegter. „Das Gefühl habe ich auch“, sagte Apfeld zurückhaltend, ein Triumphgeheul ist nach einem Testspielsieg – so souverän er auch herausgespielt wurde – nun einmal auch nicht angebracht.

Zumal der Cheftrainer immer noch Verbesserungspotenzial sieht. „Was ich den Jungs auch in der Pause gesagt habe: Wenn wir vorne diese Ballgewinne im Gegenpressing haben, müssen wir danach bessere Phasen haben. Das war mir dann noch zu wild und unstrukturiert. Und auch die erstenpaar Minuten nach der Halbzeit haben mir nicht so sehr gefallen, auch da war es zu wild.“ Apfeld fand aber insgesamt: „Auch wenn ich mal ,Kontrolle‘ reinrufen musste: Wir haben nichts zugelassen, das war wirklich gut. Das Spiel mit und vor allem gegen den Ball war viel flüssiger, die Jungs waren sehr griffig und hatten eine gute Aktivität.“ Das galt auch für Yannick Geisler, der durchspielte. Da hätte ein Tracker sicher einiges aufgezeichnet.