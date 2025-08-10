Ratingen 04/19 kennt im Niederrheinpokal keine Gnade: 16:0!

Ein Sieg in der 1. Runde des Niederrheinpokals von Ratingen 04/19 beim FC Sterkrade überrascht niemanden, denn das Team von Damian Apfeld gilt als Titelanwärter in der Oberliga Niederrhein. Das 16:0 beim Bezirksliga-Absteiger ist dennoch eindrucksvoll.

Schon zur Pause führte die Elf von Apfeld, für den es das erste Pflichtspiel als Trainer von 04/19 war, mit 5:0. Dann brachen allerdings alle Dämme, was auch an der Einwechslung von Ali Hassan Hammoud lag. Der ehemalige Krefelder schoss gleich fünf Tore gegen den überforderten A-Ligisten, der gegen Ratingen chancenlos war. Armin Deljkovic jubelte über drei Tore.

Das Ergebnis ist insofern eindrucksvoll, dass Ratingen 04/19 eine Woche vor dem Saisonstart in der Oberliga nicht den Fuß vom Gaspedal genommen, sondern bis zum Abpfiff den Willen gezeigt hat, das nächste Tor zu schießen. Gianluca Silberbach schoss in der letzten Minute das 16. und damit letzte Tor des Tages. Diese konzentrierte Leistung dürfte auch Eindruck auf den Auftaktgegner VfB 03 Hilden schinden, selbst gegen einen A-Ligisten.

FC Sterkrade 72 – Ratingen 04/19 0:16

FC Sterkrade 72: Nico Kinscher, Lars van Gelder, Jan-Niklas Forger, Julian Heise (67. Marceau Jerome Finke), Keanu Kranz, Justin Gojny (61. Malte Fuhrmann), Enrico Cuccu, Marcel Bambic, Dennis Stus, Louay Caraly (53. Timo Krebs), Christopher Lange - Trainer: Alexander Forger

Ratingen 04/19: Dennis Raschka, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Emre Demircan, Clinton Asare, Rinor Rexha, Umut Yildiz (46. Edin Hadzibajramovic), Fabrizio Giuseppe Fili (46. Georgios Touloupis), Sven Kreyer (46. Ali Hassan Hammoud), Eleftherios Vasileiadis (54. Leo Kaiser) - Trainer: Damian Apfeld

Schiedsrichter: Jan Kelleter - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Nico Kinscher (6. Eigentor), 0:2 Rinor Rexha (28.), 0:3 Sven Kreyer (30.), 0:4 Sven Kreyer (33.), 0:5 Armin Deljkovic (34.), 0:6 Edin Hadzibajramovic (46.), 0:7 Armin Deljkovic (50.), 0:8 Ali Hassan Hammoud (63.), 0:9 Ali Hassan Hammoud (65.), 0:10 Armin Deljkovic (65.), 0:11 Ali Hassan Hammoud (71.), 0:12 Ali Hassan Hammoud (77.), 0:13 Ali Hassan Hammoud (78.), 0:14 Emre Demircan (82.), 0:15 Rinor Rexha (83.), 0:16 Gianluca Silberbach (89.)