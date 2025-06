Ratingen 04/19: Keine Tore – aber immerhin Moral gezeigt

Saisonabschluss schon erfolgt

Bereits am Freitag nach dem Abschlusstraining hatte es in Ratingen einen Umtrunk und Imbiss zum Abschluss der Saison gegeben. Zilles kehrt nun wieder in seine Rolle als Sportlicher Leiter zurück und wird sich der Kaderplanung für die kommende Saison widmen. Mit Vorbereitungsstart am 1. Juli wird dann Damian Apfeld sein Amt am Götschenbeck aufnehmen. Schon seinen Ex-Verein, den ETB Schwarz-Weiß, hatte er zu einem Aufstiegskandidaten geformt. Dass ihm schon in der kommenden Saison selbiges in Ratingen gelingt, wäre letztendlich vermessen zu glauben. Aber, so sagt Frank Zilles: „Wir haben einen anderen Anspruch als das Tabellenmittelfeld und werden dementsprechend mit anderem Nachdruck an die Sache rangehen. Aber auch mit Spiel, Spaß und Freude sowie hoffentlich auch mit dem nötigen Engagement und Willen.“ Was dann das große Ziel sein wird? „Wir wollen eine andere Rolle einnehmen als dieses Jahr. Wir peilen wieder die Top Fünf an.“