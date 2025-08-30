 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Sieg für den ETB.
Sieg für den ETB. – Foto: Steffen Schmitz

Ratingen 04/19 jetzt Tabellenführer, ETB knackt den SV Sonsbeck

Oberliga Niederrhein: Der ETB SW Essen schlägt in doppelter Unterzahl den SV Sonsbeck, Ratingen 04/19 übernimmt nach Erfolg gegen Dingden Platz eins.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Der 3. Spieltag der Oberliga Niederrhein! Der KFC Uerdingen spielt stark gegen den SV Biemenhorst, das Neusser Derby bleibt ohne Sieger, der ETB SW Essen und Ratingen 04/19 jubeln.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

Nullnummer im Derby

Do., 28.08.2025, 20:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
0
0
Abpfiff
Keinen Sieger gab es zwischen der Holzheimer SG und dem VfL Jüchen-Garzweiler - mehr an dieser Stelle.

Holzheimer SG – VfL Jüchen-Garzweiler 0:0
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Niklas Harth (86. Amin Azdouffal), Arton Tolaj, Paul Wolf, Abdelkarim Afkir (80. Joel Aschenbroich), Jonas Theuerzeit (72. Luca Busch Garcia), Oscar James Callan, Oguz Ayan - Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Jochen Schumacher (12. Benjamin Schütz), Vincent Zajaczkowski, Justin Paul Francis, Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (63. Glayne Wago), Tobias Lippold, Nils Friebe (86. Alen Muratovic), Merveil Tekadiomona (92. Matteo Giorgio Matz) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 513
Tore: keine Tore

Holzheimer SG – VfL Jüchen-Garzweiler 0:0
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Niklas Harth (86. Amin Azdouffal), Arton Tolaj, Paul Wolf, Abdelkarim Afkir (80. Joel Aschenbroich), Jonas Theuerzeit (72. Luca Busch Garcia), Oscar James Callan, Oguz Ayan - Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Jochen Schumacher (12. Benjamin Schütz), Vincent Zajaczkowski, Justin Paul Francis, Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (63. Glayne Wago), Tobias Lippold, Nils Friebe (86. Alen Muratovic), Merveil Tekadiomona (92. Matteo Giorgio Matz) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 513
Tore: keine Tore

________________

KFC-Ekstase gegen Biemenhorst

Do., 28.08.2025, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
6
1
+Video
Der KFC Uerdingen hat gegen den SV Biemenhorst 6:1 gewonnen - mehr hier.

KFC Uerdingen – SV Biemenhorst 6:1
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (77. Malcom Scheibner), Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (70. Batuhan Özden), Maximilian Dimitrijevski (60. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (70. Ephraim Kalonji), Etienne-Noel Reck (77. Derick Gyamfi) - Trainer: Julian Stöhr
SV Biemenhorst: Rene Konst, Fabian Krichel, Luca Ridder, Pascal Spallek, Niklas Ridder, Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler (60. Iker Prudencio), Dardan Pepa (70. Justin Heckers), Jannis Schmitz (73. Luca Schanzmann), Joshua Müller (69. Giuseppe Mirason Geukes), Taric Boland (53. Chong Johnny Lu) - Trainer: Daniel Beine
Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 1934
Tore: 1:0 Anthony Oscasindas (12.), 1:1 Dardan Pepa (17.), 2:1 Alexander Lipinski (27. Foulelfmeter), 3:1 Noah Tomson (39.), 4:1 Noah Tomson (43.), 5:1 Noah Tomson (45.+2), 6:1 Alexander Lipinski (52.)
Rot: Luca Ridder (30./SV Biemenhorst/Ridder hat einen Becher, der von den Zuschauern auf das Feld geworfen wurde, noch etwas weiter gewor)

________________

ETB dreht Heimspiel gegen Sonsbeck

Gestern, 19:30 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
2
1
Der ETB Schwarz-Weiß Essen feierte nach Rückstand seinen ersten Sieg der laufenden Saison. Klaus Keisers brachte die Gäste in Führung (26.), doch noch vor dem Seitenwechsel schlugen die Uhlenkrug-Elf zurück: Jan Corsten glich aus (40.), Lukas Korytowski vollendete den Doppelschlag (45.). Trotz dieses Rückschlags hätte Sonsbeck auch wieder herankommen können, denn der SVS spielrte nach der roten Karte gegen Maurice René Haar (46.) die gesamte zweite Halbzeit in Überzahl, in den Schlussminuten flog auch noch Tim Kaminski vom Platz. Der Ausgleich gelang nicht mehr, umso größer war der Jubel bei den Hausherren.

ETB Schwarz-Weiß Essen – SV Sonsbeck 2:1
ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (57. Joshua Telesphore Kapenda), Maurice Rene Haar, Serhat Sat, Nico Lucas, Tim Kaminski, Lukas Korytowski (88. Youssef Kamboua), Sanjin Vrebac (51. Armen Shavershyan), Marcello Romano (85. Simon Gawryluk) - Trainer: Dennis Czayka
SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs (15. Florian Josip Berisic), Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora, Linus Krajac (82. Mahmud Sahintürk), Marco De Stefano (82. Semih Güngör), Klaus Keisers, Niklas Binn - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 267
Tore: 0:1 Klaus Keisers (26.), 1:1 Jan Corsten (40.), 2:1 Lukas Korytowski (45.)
Rot: Maurice Rene Haar (46./ETB Schwarz-Weiß Essen/grobes Foulspiel)
Gelb-Rot: Tim Kaminski (90./ETB Schwarz-Weiß Essen/Unsportlichkeit )

________________

Ratingen springt auf Platz eins

Gestern, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
3
0
Abpfiff
Ein souveräner Auftritt gegen Blau-Weiß Dingden lässt Ratingen 04/19 auf Platz eins springen - mehr hier!

Ratingen 04/19 – SV Blau-Weiß Dingden 3:0
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (83. Clinton Asare), Rinor Rexha (59. Cem Sabanci), Yannick Geisler (46. Fabrizio Giuseppe Fili), Sven Kreyer (83. Edin Hadzibajramovic), Ali Hassan Hammoud (75. Georgios Touloupis) - Trainer: Damian Apfeld
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (75. Luka Grlic), Jonas Schneiders (20. Ibrahim Kouyate), Jan-Niklas Haffke (82. Yannik Hundt), Matties Volmering (82. Deniz Tulgay), Lasse Hoffmann (69. David Hulshorst), Noah Schulz, Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Yannick Geisler (22.), 2:0 Emre Demircan (32. Foulelfmeter), 3:0 Ali Hassan Hammoud (71.)

________________

Liveticker: SC St. Tönis - FC Büderich

Heute, 18:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
18:00live

________________

Liveticker: 1. FC Monheim - 1. FC Kleve

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00live

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00

________________

Liveticker: VfB Homberg - SF Baumberg

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00live

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - SpVg Schonnebeck

Morgen, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:30

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB 03 Hilden
Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB Homberg
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - DJK Adler Union Frintrop
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Monheim
So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis 1911/20
So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - KFC Uerdingen

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 030.8.2025, 01:15 Uhr
André NückelAutor