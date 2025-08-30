Ratingen 04/19 jetzt Tabellenführer, ETB knackt den SV Sonsbeck

Der 3. Spieltag der Oberliga Niederrhein! Der KFC Uerdingen spielt stark gegen den SV Biemenhorst, das Neusser Derby bleibt ohne Sieger, der ETB SW Essen und Ratingen 04/19 jubeln.
Holzheimer SG – VfL Jüchen-Garzweiler 0:0
Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte, Tom Meurer, Niklas Harth (86. Amin Azdouffal), Arton Tolaj, Paul Wolf, Abdelkarim Afkir (80. Joel Aschenbroich), Jonas Theuerzeit (72. Luca Busch Garcia), Oscar James Callan, Oguz Ayan - Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann
VfL Jüchen-Garzweiler: Maurice Bender, Tim Heubach, Jochen Schumacher (12. Benjamin Schütz), Vincent Zajaczkowski, Justin Paul Francis, Tim Hintzen, Sebastian Wilms, Hasan Akcakaya (63. Glayne Wago), Tobias Lippold, Nils Friebe (86. Alen Muratovic), Merveil Tekadiomona (92. Matteo Giorgio Matz) - Trainer: Daniel Klinger - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Torsten Müllers
Schiedsrichter: Tom Nesselhauf - Zuschauer: 513
Tore: keine Tore
KFC Uerdingen – SV Biemenhorst 6:1
KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Anthony Oscasindas, Seongsun You (77. Malcom Scheibner), Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (70. Batuhan Özden), Maximilian Dimitrijevski (60. Dave Fotso Youmssi), Nedzhib Hadzha, Noah Tomson (70. Ephraim Kalonji), Etienne-Noel Reck (77. Derick Gyamfi) - Trainer: Julian Stöhr
SV Biemenhorst: Rene Konst, Fabian Krichel, Luca Ridder, Pascal Spallek, Niklas Ridder, Luca Felix Puhe, Nathnael Scheffler (60. Iker Prudencio), Dardan Pepa (70. Justin Heckers), Jannis Schmitz (73. Luca Schanzmann), Joshua Müller (69. Giuseppe Mirason Geukes), Taric Boland (53. Chong Johnny Lu) - Trainer: Daniel Beine
Schiedsrichter: Ramon Leon Falke - Zuschauer: 1934
Tore: 1:0 Anthony Oscasindas (12.), 1:1 Dardan Pepa (17.), 2:1 Alexander Lipinski (27. Foulelfmeter), 3:1 Noah Tomson (39.), 4:1 Noah Tomson (43.), 5:1 Noah Tomson (45.+2), 6:1 Alexander Lipinski (52.)
Rot: Luca Ridder (30./SV Biemenhorst/Ridder hat einen Becher, der von den Zuschauern auf das Feld geworfen wurde, noch etwas weiter gewor)
ETB Schwarz-Weiß Essen – SV Sonsbeck 2:1
ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (57. Joshua Telesphore Kapenda), Maurice Rene Haar, Serhat Sat, Nico Lucas, Tim Kaminski, Lukas Korytowski (88. Youssef Kamboua), Sanjin Vrebac (51. Armen Shavershyan), Marcello Romano (85. Simon Gawryluk) - Trainer: Dennis Czayka
SV Sonsbeck: Kenan Mehmedovic, Sebastian Leurs (15. Florian Josip Berisic), Robin Schoofs, Tobias Meier, Philipp Elspaß, Jannis Pütz, Philip Pokora, Linus Krajac (82. Mahmud Sahintürk), Marco De Stefano (82. Semih Güngör), Klaus Keisers, Niklas Binn - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Sandra Nicole Gasch - Zuschauer: 267
Tore: 0:1 Klaus Keisers (26.), 1:1 Jan Corsten (40.), 2:1 Lukas Korytowski (45.)
Rot: Maurice Rene Haar (46./ETB Schwarz-Weiß Essen/grobes Foulspiel)
Gelb-Rot: Tim Kaminski (90./ETB Schwarz-Weiß Essen/Unsportlichkeit )
Ratingen 04/19 – SV Blau-Weiß Dingden 3:0
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (83. Clinton Asare), Rinor Rexha (59. Cem Sabanci), Yannick Geisler (46. Fabrizio Giuseppe Fili), Sven Kreyer (83. Edin Hadzibajramovic), Ali Hassan Hammoud (75. Georgios Touloupis) - Trainer: Damian Apfeld
SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Robin Volmering, Jonas Beckmann, Hannes Göring, Kevin Juch (75. Luka Grlic), Jonas Schneiders (20. Ibrahim Kouyate), Jan-Niklas Haffke (82. Yannik Hundt), Matties Volmering (82. Deniz Tulgay), Lasse Hoffmann (69. David Hulshorst), Noah Schulz, Mohamed Salman - Trainer: Sebastian Amendt
Schiedsrichter: Fynn Gottschalk (Kempen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Yannick Geisler (22.), 2:0 Emre Demircan (32. Foulelfmeter), 3:0 Ali Hassan Hammoud (71.)
4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - VfB 03 Hilden
Sa., 06.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Holzheimer SG
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB Homberg
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - DJK Adler Union Frintrop
So., 07.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Monheim
So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - Ratingen 04/19
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SC St. Tönis 1911/20
So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - KFC Uerdingen
