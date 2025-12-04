Ratingen 04/19 ist verdutzt, dass es keinen Elfmeter gab

Beim 2:2 (1:1) im Nachholspiel der Oberliga beim KFC Uerdingen konnte Ratingen 04/19 mit dem Ergebnis letztlich leben. Der Spitzenreiter behielt so die sechs Punkte Vorsprung auf den Verfolger und hat damit die Herbstmeisterschaft geschafft – bei einer um 13 Treffer besseren Tordifferenz als der erste Verfolger aus Schonnebeck ist sie ihm nur theoretisch bis zur Winterpause zu nehmen.

Dennoch übte 04/19-Trainer Damian Apfeld Kritik: einerseits am spielerischen Vortrag seiner Mannschaft, andererseits am Schiedsrichtergespann. „In der ersten Halbzeit haben wir uns etwas benachteiligt gefühlt“, sagte der Ratinger Chefcoach mit Blick auf zwei Szenen, in denen es im Uerdinger Strafraum um Handspiel-Situationen gegangen war. „Der Schiedsrichter hat auch zugegeben, dass es ein klares Handspiel im Strafraum war. Deswegen waren wir da schon ein wenig verdutzt, warum es keinen Elfmeter für uns gegeben hat“, sagte Apfeld und ergänzte: „Genauso die Situation beim Abstoß: Da sehen wir einfach, dass der schon ausgeführt ist und es einen Rückpass gibt, den der Torwart mit der Hand aufnimmt. Also muss es einen indirekten Freistoß für uns geben – das wird auch nicht für uns gepfiffen. Da haben wir uns dann schon in der ersten Halbzeit in den Situationen benachteiligt gefühlt.“

Apfeld wusste aber auch, dass es schon in der ersten Halbzeit mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Gegentreffer hätte geben können: „Wir waren sehr, sehr unruhig, so richtig habe ich die Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht wiedererkannt. Wir hatten nicht die Ballsicherheit, die uns eigentlich ausmacht, waren auch im Zentrum sehr hibbelig. Zum Glück sind wir vor der Pause noch zum Ausgleich gekommen.“

KFC legt sich das zweite Gegentor fast selbst rein

„Glück“ ist richtig, denn bis zur Szene in der 44. Minute, die zum Ausgleich durch Sven Kreyer führte, waren die Ratinger offensiv eigentlich nicht in Erscheinung getreten. Entsprechend sagte auch KFC-Trainer Julian Stöhr: „So ein Scheiß-Gegentor dürfen wir dann nicht bekommen, direkt vor der Halbzeit.“ Bekamen die Uerdinger aber, womit man dem Gegner neues Selbstvertrauen eingehaucht hatte. Denn in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit wirkte 04/19 wacher und mutiger, der Führungstreffer nach 52 Minuten war irgendwo die logische Konsequenz – unter gütiger Mithilfe der KFC-Hintermannschaft, die dem Ratinger Torschützen Phil Spillmann, der sich als Innenverteidiger bis in den Strafraum durchtankte, maximalen Geleitschutz gewährte.

Immerhin, der KFC bewies Moral und kam wenig später per „berechtigtem Elfmeter“ (Apfeld) zum Ausgleich. Doch dann fiel das Flutlicht aus – und zog der Partie damit sprichwörtlich den Stecker. Nach Wiederanpfiff neutralisierten sich beide Teams weitestgehend. Bis zur Schlussphase. In dieser hatte der KFC dann noch einmal zwei durchaus gute Möglichkeiten, am Ende doch noch die hochverdienten drei Punkte einzufahren. Tat er aber nicht.

Entsprechend gegensätzlich fielen am Ende die Einordnungen aus. „Wir können mit dem Ergebnis zufrieden sein, nicht mit unserem Spiel“, lautete Apfelds Fazit. Derweil sagte Stöhr: „Wir sind nicht zufrieden, es fühlt sich für uns wie eine Niederlage an.“