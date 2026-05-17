 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Ratingen 04/19 ist Tabellenführer, KFC Uerdingen schlägt Hilden

U19-Niederrheinliga: Ratingen nutzt die Absage des Topspiels zwischen Baumberg und Bocholt, Uerdingen dreht gegen Hilden, Rhede gewinnt spät beim ETB - Wuppertal siegt torreich in Meerbusch.

von André Nückel · Heute, 15:04 Uhr · 0 Leser
Ratingen 04/19 an der Spitze.
Ratingen 04/19 an der Spitze. – Foto: Jens Terhardt

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A-Niederrheinliga
Wuppert. SV
ETB SW Essen
Ratingen
SF Baumberg

In der A-Junioren-Niederrheinliga (U19) hat Ratingen 04/19 durch einen Auswärtssieg beim FSV Duisburg die Tabellenführung übernommen, nachdem das Topspiel zwischen Sportfreunde Baumberg und 1. FC Bocholt kurzfristig abgesagt worden war. Im Keller feierte der KFC Uerdinge nach Rückstand einen wichtigen Sieg gegen VfB 03 Hilden, während der VfL Rhede dank eines späten Treffers beim ETB Schwarz-Weiß Essen jubelte. Das war Spieltag 25:

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So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

So., 24.05.2026, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
11:00live
Spieltext SF Baumberg - 1.FC Bocholt

Heute, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
3
6
Abpfiff

Der Wuppertaler SV gewann ein spektakuläres Auswärtsspiel beim TSV Meerbusch und festigte Rang vier. Nach der frühen Führung durch Nils Lucas (21.) drehte Wuppertal die Partie zunächst durch Diego-Alessandro Micha (30., Foulelfmeter) und Romeo Kovarszki (39.). Meerbusch kämpfte sich mehrfach zurück: Anando Felix Petit traf zum 2:2 (52.), später verwandelte Dian Bilali einen Handelfmeter zum 3:3 (64.). In der Schlussphase setzte sich der WSV jedoch entscheidend ab. Georgios Bozouris traf zum 4:3 (77.), ehe Paul-Darko Vatav in der Nachspielzeit doppelt nachlegte (90.+2, 90.+5). Meerbusch verpasste damit den Anschluss an die Top vier.

Heute, 11:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
2
4
Abpfiff

Die SG Essen-Schönebeck legte beim VfB Homberg einen furiosen Start hin und entschied die Partie bereits früh. Samuel Pozniak (10., 27.), Luca Marte (16.) und Bilal Tairovski (25.) sorgten innerhalb von 27 Minuten für eine deutliche Führung. Homberg zeigte nach der Pause Moral: Leandro Geraldo Duarte verkürzte mit einem Doppelpack (60., 83.). Mehr gelang den Gastgebern allerdings nicht mehr. Homberg verspielt damit wohl die letzte Chance auf die Quali-Runde, Schönebeck stabilisiert das Mittelfeld.

Heute, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
3
2
Abpfiff

Der KFC Uerdingen 05 drehte einen Zwei-Tore-Rückstand gegen VfB 03 Hilden und feierte einen enorm wichtigen Sieg. Mohammed Amine Kihel brachte Hilden früh in Führung (3.) und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel schlug Uerdingen jedoch zurück: Semjon Etienne Sarpong verkürzte direkt nach Wiederbeginn (46.), ehe Luis Lo Presti (67.) und Andrey Voronin (69.) die Partie komplett drehten. Uerdingen verhindert mit diesem Comeback-Sieg wahrscheinlich den direkten Abstieg.

Heute, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
3
4
Abpfiff

Ratingen 04/19 übernahm durch einen turbulenten Auswärtssieg beim FSV Duisburg die Tabellenführung. Duisburg überraschte zunächst mit der frühen Führung (2.), doch Artur Strada (10., 55.), Julian Reich (24.) und Noah Bouassaria (36.) drehten die Partie deutlich zugunsten der Gäste. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend, da Duisburg auf 3:4 verkürzte (90.). Ratingen brachte den Vorsprung aber über die Zeit und profitierte gleichzeitig von der Absage des Spitzenspiels zwischen Baumberg und Bocholt. Schlusslicht FSV hat sich mehr als beachtlich geschlagen.

Heute, 11:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
3
4
Abpfiff

Der VfL Rhede entschied ein wildes Spiel bei ETB Schwarz-Weiß Essen spät für sich. Theo Matzel brachte den ETB zunächst in Führung (22.), doch Dennis Dina drehte die Partie mit einem Doppelpack (39., 42.). Kurz vor der Pause glich Jayden Paul aus (45.) und brachte Essen später erneut nach vorne (61.). Rhede gab sich jedoch nicht geschlagen: Tom Betting erzielte das 3:3 (75.), ehe Joel Dina in der Schlussminute den umjubelten Siegtreffer markierte (90.). Rhede verschaffte sich damit weiter Luft im Kampf um die gefährdeten Plätze.

Das sind die kommenden Spieltage der U19-Niederrheinliga

25. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt
So., 17.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - Wuppertaler SV
So., 17.05.26 11:00 Uhr VfB Homberg - SG Essen-Schönebeck
So., 17.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 11:00 Uhr FSV Duisburg - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Rhede

26. Spieltag
So., 31.05.26 10:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
So., 31.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - FSV Duisburg
So., 31.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20
So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - KFC Uerdingen 05
So., 31.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - VfB Homberg
So., 31.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - TSV Meerbusch

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