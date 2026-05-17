Ratingen 04/19 ist Tabellenführer, KFC Uerdingen schlägt Hilden

Ratingen 04/19 an der Spitze. – Foto: Jens Terhardt

In der A-Junioren-Niederrheinliga (U19) hat Ratingen 04/19 durch einen Auswärtssieg beim FSV Duisburg die Tabellenführung übernommen, nachdem das Topspiel zwischen Sportfreunde Baumberg und 1. FC Bocholt kurzfristig abgesagt worden war. Im Keller feierte der KFC Uerdinge nach Rückstand einen wichtigen Sieg gegen VfB 03 Hilden, während der VfL Rhede dank eines späten Treffers beim ETB Schwarz-Weiß Essen jubelte. Das war Spieltag 25:

Der Wuppertaler SV gewann ein spektakuläres Auswärtsspiel beim TSV Meerbusch und festigte Rang vier. Nach der frühen Führung durch Nils Lucas (21.) drehte Wuppertal die Partie zunächst durch Diego-Alessandro Micha (30., Foulelfmeter) und Romeo Kovarszki (39.). Meerbusch kämpfte sich mehrfach zurück: Anando Felix Petit traf zum 2:2 (52.), später verwandelte Dian Bilali einen Handelfmeter zum 3:3 (64.). In der Schlussphase setzte sich der WSV jedoch entscheidend ab. Georgios Bozouris traf zum 4:3 (77.), ehe Paul-Darko Vatav in der Nachspielzeit doppelt nachlegte (90.+2, 90.+5). Meerbusch verpasste damit den Anschluss an die Top vier.

Die SG Essen-Schönebeck legte beim VfB Homberg einen furiosen Start hin und entschied die Partie bereits früh. Samuel Pozniak (10., 27.), Luca Marte (16.) und Bilal Tairovski (25.) sorgten innerhalb von 27 Minuten für eine deutliche Führung. Homberg zeigte nach der Pause Moral: Leandro Geraldo Duarte verkürzte mit einem Doppelpack (60., 83.). Mehr gelang den Gastgebern allerdings nicht mehr. Homberg verspielt damit wohl die letzte Chance auf die Quali-Runde, Schönebeck stabilisiert das Mittelfeld.

Der KFC Uerdingen 05 drehte einen Zwei-Tore-Rückstand gegen VfB 03 Hilden und feierte einen enorm wichtigen Sieg. Mohammed Amine Kihel brachte Hilden früh in Führung (3.) und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel schlug Uerdingen jedoch zurück: Semjon Etienne Sarpong verkürzte direkt nach Wiederbeginn (46.), ehe Luis Lo Presti (67.) und Andrey Voronin (69.) die Partie komplett drehten. Uerdingen verhindert mit diesem Comeback-Sieg wahrscheinlich den direkten Abstieg.

Ratingen 04/19 übernahm durch einen turbulenten Auswärtssieg beim FSV Duisburg die Tabellenführung. Duisburg überraschte zunächst mit der frühen Führung (2.), doch Artur Strada (10., 55.), Julian Reich (24.) und Noah Bouassaria (36.) drehten die Partie deutlich zugunsten der Gäste. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend, da Duisburg auf 3:4 verkürzte (90.). Ratingen brachte den Vorsprung aber über die Zeit und profitierte gleichzeitig von der Absage des Spitzenspiels zwischen Baumberg und Bocholt. Schlusslicht FSV hat sich mehr als beachtlich geschlagen.

Der VfL Rhede entschied ein wildes Spiel bei ETB Schwarz-Weiß Essen spät für sich. Theo Matzel brachte den ETB zunächst in Führung (22.), doch Dennis Dina drehte die Partie mit einem Doppelpack (39., 42.). Kurz vor der Pause glich Jayden Paul aus (45.) und brachte Essen später erneut nach vorne (61.). Rhede gab sich jedoch nicht geschlagen: Tom Betting erzielte das 3:3 (75.), ehe Joel Dina in der Schlussminute den umjubelten Siegtreffer markierte (90.). Rhede verschaffte sich damit weiter Luft im Kampf um die gefährdeten Plätze.

Das sind die kommenden Spieltage der U19-Niederrheinliga

25. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt

So., 17.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - Wuppertaler SV

So., 17.05.26 11:00 Uhr VfB Homberg - SG Essen-Schönebeck

So., 17.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB 03 Hilden

So., 17.05.26 11:00 Uhr FSV Duisburg - Ratingen 04/19

So., 17.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Rhede



26. Spieltag

So., 31.05.26 10:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

So., 31.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - FSV Duisburg

So., 31.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20

So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - KFC Uerdingen 05

So., 31.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - VfB Homberg

So., 31.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - TSV Meerbusch

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