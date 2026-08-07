Ratingen 04/19 ist noch auf der Suche nach Verstärkungen

Am Sonntag (15 Uhr) startet für Ratingen 04/19 die neue Pflichtspiel-Saison, der Oberligist bestreitet die erste Runde des Niederrheinpokals beim Landesligisten VfL Rhede. Aktuell verfügt Cheftrainer Damian Apfeld über einen noch kleineren Kader als in der vergangenen Saison, die die erste Vizemeisterschaft in der Oberliga Niederrhein in der Vereinsgeschichte brachte: 19 Feldspieler plus drei Torhüter sind aktuell unter Vertrag nach 21 Spielern und drei Keepern in der Vorsaison.
Mit Clinton Asare haben sich die Ratinger nicht für die neue Spielzeit einigen können, der defensive Mittelfeldspieler ist der bislang letzte Abgang. Für diese Position hatte 04/19 schon Amern Shavershyan von ETB Schwarz-Weiß Essen verpflichtet, der seine Stärken vor allem gegen den Ball hat. Die hat dort auch Gianluca Silberbach, der vor allem im Kopfballspiel noch einmal eine Kategorie besser ist und zudem einen sichtbareren Vorwärtsdrang hat. Das sind die wahrscheinlichsten Möglichkeiten, wie Apfeld die „Sechser-Position“ besetzen wird, beide teilten sich diese im finalen Testspiel der Vorbereitung beim 1:1 gegen den SV Schermbeck.
Dafür müsste Silberbach allerdings aus der Abwehrkette, in der er vergangene Saison mit Almedin Gusic in der Regel das Innenverteidiger-Paar bildete, eine Position nach vorne rücken. Das sollte für den Kapitän kein Problem sein, er hat die „Sechs“ bereits mehrfach in seiner Karriere bekleidet. Nur – wer übernimmt dann das Abwehrzentrum mit dem gesetzten Gusic? Jan Corsten wurde ebenfalls neu verpflichtet und interpretiert die Rolle robust und recht stabil. In Nolan Manassa hat zudem ein Talent aus der eigenen Jugend nun seinen ersten Oberliga-Vertrag unterschrieben, das die erforderliche Körperlänge für einen Innenverteidiger mitbringt, aber im Seniorenfußball auch erst einmal ankommen muss.
So war offensichtlich, dass 04/19 für die Defensive noch Zugänge suchte, doch fündig wurde es bislang nicht. Das liegt einerseits daran, dass die Konkurrenz nach den Abstiegen der Regionalligisten Fortuna Düsseldorf U23, Wuppertaler SV und SSVg Velbert noch zahlreicher geworden ist mit Vereinen, die ein höheres Budget und/oder eine noch bessere Infrastruktur als Ratingen zu bieten haben im Werben um neue Spieler – zusätzlich zu den bereits vorher der Oberliga angehörenden KFC Uerdingen, SpVg. Schonnebeck oder ETB. „Wir fischen alle jetzt im selben Becken“, hatte Apfeld im Gespräch mit unserer Redaktion schon Anfang Juli als Erschwernis bei der Zugangssuche genannt, der Sportliche Leiter Frank Zilles bestätigte das nun zusätzlich.
Ein bisschen Hoffnung hält sich durch Entwicklungen in der Regionalliga – sollten da noch Spieler abgegeben werden, obwohl die Saison bereits läuft, könnte Ratingen eine Option für sie werden. Zuletzt hatte der 1. FC Bocholt beispielsweise den Vertrag mit Nicolas Hirschberger aufgelöst, den inzwischen 27-Jährigen kennt Apfeld noch aus gemeinsamen Zeiten in der U19 von Rot-Weiss Essen. Als Mittelfeldspieler passte Hirschberger aber einerseits eh nicht ins gesuchte Profil, zudem hat er nun bei Regionalligist SG Wattenscheid 09 unterschrieben.
Ohne weitere Zugänge dürfte 04/19 hoffen, dass der kleine Kader möglichst fit bleibt – momentan fehlen Linksverteidiger Jimmy Can Atila, Offensivmann Maxim Schröder und Torwart-Talent Paul Möller verletzt. Apfeld jedenfalls gibt sich gelassen und wird Positionen, auf denen zeitweise eine Vakanz besteht, auch mit Spielern besetzen, für die das dann nicht die gewohnte oder prognostizierte Rolle ist: Guiliano Zimmerling, eigentlich ein Wirbler im offensiven Mittelfeld, agierte gegen Schermbeck wie schon in zwei Partien in der Vorsaison als Rechtsverteidiger, und das durchaus stark. Er löst die defensiven Aufgaben meist gut und bringt seine offensiven Qualitäten trotzdem zur Geltung. „Wir haben es auch so bis jetzt gewuppt“, sagte Apfeld deshalb im Gespräch mit unserer Redaktion entspannt.
Der Chefcoach hatte nach dem Trainingslager am vergangenen Wochenende das „extreme Miteinander“ gelobt und auch deswegen mit Blick auf die Suche nach weiteren externen Zugängen gesagt: „Wir holen nicht jemanden, um ihn dazuzuholen. Das Sportliche muss passen, aber das Menschliche auch – da haben wir etwas aufgebaut. Und wir haben noch Spieler in der Hinterhand mit Leo Kaiser in der U23 oder auch spannenden Jungs in der U19, die die Rückrunde der Niederrheinliga zuletzt als Erste abgeschlossen hat. Wir warten ab, was sich ergibt, werden aber nicht mit jeglicher Gewalt noch jemanden verpflichten.“ So geht es mit kleinem Kader in die neue Pflichtspiel-Saison.