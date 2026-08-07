Ratingen 04/19 ist noch auf der Suche nach Verstärkungen

Dafür müsste Silberbach allerdings aus der Abwehrkette, in der er vergangene Saison mit Almedin Gusic in der Regel das Innenverteidiger-Paar bildete, eine Position nach vorne rücken. Das sollte für den Kapitän kein Problem sein, er hat die „Sechs“ bereits mehrfach in seiner Karriere bekleidet. Nur – wer übernimmt dann das Abwehrzentrum mit dem gesetzten Gusic? Jan Corsten wurde ebenfalls neu verpflichtet und interpretiert die Rolle robust und recht stabil. In Nolan Manassa hat zudem ein Talent aus der eigenen Jugend nun seinen ersten Oberliga-Vertrag unterschrieben, das die erforderliche Körperlänge für einen Innenverteidiger mitbringt, aber im Seniorenfußball auch erst einmal ankommen muss.

So war offensichtlich, dass 04/19 für die Defensive noch Zugänge suchte, doch fündig wurde es bislang nicht. Das liegt einerseits daran, dass die Konkurrenz nach den Abstiegen der Regionalligisten Fortuna Düsseldorf U23, Wuppertaler SV und SSVg Velbert noch zahlreicher geworden ist mit Vereinen, die ein höheres Budget und/oder eine noch bessere Infrastruktur als Ratingen zu bieten haben im Werben um neue Spieler – zusätzlich zu den bereits vorher der Oberliga angehörenden KFC Uerdingen, SpVg. Schonnebeck oder ETB. „Wir fischen alle jetzt im selben Becken“, hatte Apfeld im Gespräch mit unserer Redaktion schon Anfang Juli als Erschwernis bei der Zugangssuche genannt, der Sportliche Leiter Frank Zilles bestätigte das nun zusätzlich.

Ein bisschen Hoffnung hält sich durch Entwicklungen in der Regionalliga – sollten da noch Spieler abgegeben werden, obwohl die Saison bereits läuft, könnte Ratingen eine Option für sie werden. Zuletzt hatte der 1. FC Bocholt beispielsweise den Vertrag mit Nicolas Hirschberger aufgelöst, den inzwischen 27-Jährigen kennt Apfeld noch aus gemeinsamen Zeiten in der U19 von Rot-Weiss Essen. Als Mittelfeldspieler passte Hirschberger aber einerseits eh nicht ins gesuchte Profil, zudem hat er nun bei Regionalligist SG Wattenscheid 09 unterschrieben.

„Wir haben es auch so bis jetzt gewuppt“