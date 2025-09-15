Ratingen 04/19 ist nach der Pause gnadenlos

Das Duo hing allerdings lange in der Luft. 04/19 hatte zwar viel Ballbesitz und auch Kontrolle über das Spiel, doch Kleve stand tief und massiv, schloss die wenigen Lücken schnell und arbeitete vor allem gegen den Ball. Da taten sich die Ratinger schwer mit dem Bespielen des Tabellenvorletzten, der selber kaum offensiv aktiv wurde. Die Gastgeber wiederum agierten in einigen Situationen zu kleinteilig und verspielt, anstatt den Abschluss zu suchen, da fehlte etwas die Zielstrebigkeit. So dauerte es bis zur 22. Minute, bis es den ersten Versuch gab, den einer der beiden Torhüter halten musste: Kleves Henning Divis hatte allerdings beim abgefälschten Schuss von Yannick Geisler keine Probleme.

Sieben Minuten später köpften die Gäste einen Freistoß von Emre Demircan weg und starteten einen vielversprechenden Konter, an dessen Ende Niklas Klein-Wiele im Strafraum volles Risiko ging und den Ball direkt nahm – er rutschte ihm allerdings ab und verfehlte so das Tor deutlich. Näher an einen Treffer kam 04/19 kurz darauf: Hammoud legte den Ball gut ab auf Armin Deljkovic, der aus 13 Metern zentral direkt den Abschluss suchte, aber dabei knapp rechts vorbei schoss (35.). So ging es torlos in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff war vor allem Demircan bemüht, daran etwas zu ändern: Einen Direktschuss aus 18 Metern rechts vom Strafraum faustete Divis weg (47.), dann forderte Kleve vergeblich Handelfmeter nach einer Berührung von Asare, auf der anderen Seite zirkelte Demircan den Ball aus 18 Metern knapp am Pfosten vorbei (50.). Die Gastgeber schienen deutlich zielstrebiger und mutiger als noch in Durchgang eins und wurden belohnt mit der Schlüsselszene: Felix Beeker klammerte etwas hilflos Hammoud im Strafraum von hinten, und als der Ratinger zu Boden ging, gab es die Rote Karte für den Klever und Elfmeter für 04/19. Den schnappte sich erneut Demircan und verlud Divis mit seinem präzisen Schuss links unten zu seinem bereits fünften Saisontreffer.

Seinen ersten feierte eine knappe Viertelstunde später Matondo, der das 2:0 selbst einleitete: Der Linksverteidiger schickte den kurz zuvor eingewechselten Cem Sabanci tief, der vor Divis den Ball zurücklegte – Hammoud blieb uneigennützig weg, und Matondo belohnte sich für seinen Laufweg mit einem satten Schuss ins Tor (68.). Der Jubel – und die ersten „Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey“-Rufe – waren kaum verklungen, da stand es schon 3:0 – Sabanci war rechts frei durch und ließ Divis mit seinem wuchtigen Schuss keine Chance (70.). Für den Zugang vom Mülheimer FC war es der erste Pflichtspieltreffer im Trikot der Ratinger. Hammoud belohnte sich für eine starke zweite Halbzeit mit seinem dritten Saisontreffer (79.), das 4:0 war gegen einen dezimierten Gegner vielleicht etwas zu hoch, aber aufgrund der Leistungssteigerung nach der Pause verdient. Mitleid kannten die Gastgeber nicht: Nach starker Vorarbeit von Kreyer erhöhte Georgios Touloupis auf 5:0 (83.). Sabanci hätte noch drei Treffer nachlegen können, scheiterte unter anderem mit einem Kopfball an der Latte (90.).

Umstellung nach der Pause fruchtet

Apfeld fand: „Wir haben in der ersten Halbzeit die Räume nicht gefunden, deswegen haben wir ein bisschen umgestellt, um nach der Pause da reinzukommen. Kleve hat in der ersten Halbzeit sehr gut verteidigt und es sehr eng gemacht – für uns ging es darum, das Spiel geduldig zu Ende zu bringen: Du gewinnst kein Spiel in 60 Minuten. Der Knackpunkt war dann natürlich die Rote Karte.“ Der Trainer ergänzte: „Wir tun gut daran, den Ball flach zu halten. Wichtig ist, nach einer Niederlage wieder zu punkten, und das haben wir heute geschafft. Es geht immer um Konstanz.“

04/19: Gomoluch – Henrichs, Gusic (79. Fili), Silberbach, Matondo, Geisler (79. Rexha), Asare, Deljkovic (65. Sabanci), Demircan (73. Touloupis), Hammoud (79. Hadzibajramovic, Kreyer. Tore: 1:0 Demircan (54./Foulelfmeter), 2:0 Matondo (68.), 3:0 Sabanci (70.), 4:0 Hammoud (78.), 5:0 Touloupis (83.). Besonderes Vorkommnis: Rote Karte Beeker (53.).