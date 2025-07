Ratingen 04/19 ist im ersten Test noch nicht im Fluss

Für das erste Testspiel am Mittwochabend gegen den Landesligisten Blau-Weiß Mintard musste Apfeld den Eindruck allerdings etwas revidieren. „Da hat uns ein bisschen der Fluss gefehlt. Wir waren teilweise schlampig im Ballbesitz, gerade beim Übergang ins letzte Drittel. Da haben wir viele Bälle zurückgespielt, das war zu viel ineffektiver Ballbesitz. Da hat mir die Zielstrebigkeit gefehlt.“

Das Testspiel war mit einem 1:1 (1:1) dann auch durchwachsen. Dabei hatte Apfeld zum Start eher auf vertraute Gesichter gesetzt, nur vier Zugänge standen in der Anfangself. Die hatte der Trainer in einer Dreierkette mit Clinton Asare, Gianluca Silberbach und Armin Deljkovic als Innenverteidiger formiert, Bo Lasse Henrichs rechts und Slone Matondo links besetzten die Außen. Einerseits ist 04/19 noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger, weshalb im zweiten Durchgang auch Giovanni Multari als Gastspieler dort auflief, andererseits will Apfeld auch diese Variante einstudieren, um „eine gewisse Flexibilität zu bekommen, und weil wir auch gewisse Spielertypen dafür haben“. Asare zum Beispiel, der sonst im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, sieht sein neuer Coach eher in der Abwehr: „Er hat die Skills dafür mit seiner Körperlichkeit, Zweikampfstärke und einem guten Defensiv-Kopfball.“ Generell sei es aber „zweitrangig“, ob 04/19 mit Dreier- oder Viererkette agiere, betonte Apfeld, denn: „Es geht eher um die Prinzipien, die wir uns gerade erarbeiten möchten.“

Zugänge rücken in den Fokus

Gegen Mintard waren davon noch nur Ansätze zu sehen, nach 20 Minuten lagen die Ratinger gegen den Landesligisten zurück: Deljkovic, der als einziger 04/19-Akteur durchspielte – köpfte im Anschluss an eine Ecke den Ball etwas zu kurz und unglücklich auf Leonard Rettek, der Dennis Raschka im Tor aus kurzer Distanz überwand. „Ein Tor nach einem Standard kann immer mal passieren. Dem sind wir dann ein bisschen hinterhergelaufen“, kommentierte Apfeld.

Auf sich aufmerksam machten dann vor allem zwei Zugänge: Yannick Geisler, der im zentralen Mittelfeld schon eine prägende Rolle einnahm, und Umut Yildiz. Letzterer verzeichnete die erste nennenswerte Offensivaktion der Ratinger, sein Schuss nach gutem Eins-gegen-Eins im Strafraum wurde aber noch geblockt (32. Minute). Zwei Minuten später schoss Geisler aus der zweiten Reihe, Mintards Torwart Leon Ossmann lenkte den Ball über die Latte – und war nach der anschließenden Ecke gegen Yildiz‘ schönen Schlenzer erneut sehenswert zur Stelle. Machtlos war der Keeper wenig später, als Yildiz mit einem abgefälschten Schuss den Ausgleich markierte (40.).

Apfeld gab seiner Startelf in der Pause auf dem Platz eine Direktauswertung, dann mussten die Akteure noch einige Läufe absolvieren und bis auf Deljkovic weichen. Ali Hassan Hammoud ersetzte Sven Kreyer im Sturm – und musste dreieinhalb Minuten später mit einer Oberschenkelverletzung schon wieder raus. Für ihn kam Nolan Manassa aus der eigenen Jugend, aus der auch Eleftherios Vasileiadis stammt, der in Durchgang zwei noch am ehesten Offensivakzente setzte. „Die zweite Hälfte war noch zerfahrener als die erste“, fand Apfeld, nachdem er auch den Spielern der zweiten 45 Minuten seine Direktauswertung gegeben hatte, und ergänzte: „Ich dachte, wir wären schon mehr im Fluss.“ Nächste Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag, wenn ab 15 Uhr der TuS Ennepetal zu Gast ist. Der Eintritt zu allen Testspielen am Götschenbeck ist frei.

04/19 1. Halbzeit: Raschka – Henrichs, Asare, Silberbach, Deljkovic, Matondo, Geisler, Hadzibajramovic, Demircan, Yildiz, Kreyer. 2. Halbzeit: Koch – Kaiser, Multari, Spillmann, Deljkovic, Vasileiadis, Fili, Zimmerling, Rexha, Sabanci, Hammoud (49. Manassa).