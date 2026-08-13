Ratingen 04/19 ist am Samstag wieder auf dem Marktplatz

Ratingen will näher an die Fans rücken – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Nach dem gelungenen Auftakt in die neue Pflichtspiel-Saison, dem 5:0-Sieg beim Landesligisten VfL Rhede in der ersten Runde des Niederrheinpokals, beginnt für Ratingen 04/19 am Sonntag auch wieder die neue Spielzeit in der Oberliga. Ab 15 Uhr geht es bei der SpVg. Schonnebeck, die beim Liga-Konkurrenten Wuppertaler SV zum Pokal-Auftakt nach 3:0-Führung noch mit 6:7 nach Elfmeterschießen ausgeschieden war, um die ersten Oberliga-Punkte der Saison.

Ratingen will näher an die Fans rücken

An diesem Samstag steht aber bereits das erste Heimspiel in Ratingen im Blickpunkt, und dafür zeigt 04/19 erneut prominent Flagge in der Innenstadt. Von 10 bis 14 Uhr wollen Marketing-Leiter Mirco Köstring und der Organisations-Verantwortliche José Manuel Concellón auf dem Marktplatz vor dem „Schlüssel am Markt – Zu den Drei Königen“ über die neue Saison informieren. Zu erwerben gibt es Tickets für das erste Heimspiel der neuen Oberliga-Saison gegen den FC Büderich am Freitag, 21. August, 19.30 Uhr, sowie Fan-Schals. Mit der Aktion möchte der Verein noch näher an die Fans und die Ratinger Innenstadt rücken.

„Wir wollen die Euphorie der vergangenen Saison aufgreifen, den ‚family & friends‘-Gedanken mit Leben füllen und uns unseren Fans, wie schon in der Rückrunde der vergangenen Saison vor dem Spiel gegen den KFC Uerdingen, noch näher präsentieren“, betont Köstring. Concellón ergänzt: „Wir gehen mit dem Rückenwind aus der vergangenen Saison in die neue Spielzeit und hoffen, neben unseren Dauerkartenbesitzern und langjährigen Fans auch viele neue Anhänger für den Verein zu begeistern. 04/19 ist wieder Stadtgespräch.“