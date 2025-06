Ratingen 04/19: In der Bringschuld bei Fans und Stadt

Die Saison 2024/25 von Ratingen 04/19 in der Oberliga Niederrhein war objektiv betrachtet ernüchternd, für Fans sogar enttäuschend. Um die Top Fünf mitzuspielen, war das Ziel, fast 20 Punkte Rückstand auf Rang fünf und ein negatives Torverhältnis sind dann unter dem Strich schlicht inakzeptabel – von gleich zwei Trainerentlassungen in nur einer Saison ganz zu schweigen.

Nach der Hinrunde der Spielzeit 2023/24 hatten die Ratinger als Tabellenzweiter den Aufstieg in die Regionalliga fest im Visier: Sie hatten zwar Rückstand auf den späteren Meister Sportfreunde Baumberg, aber in dem Wissen, dass der allein wegen seines nach den Regularien nicht tauglichen Stadions auf den Gang in die Profiliga verzichten müsste, den Antrag auf die Lizenz gestellt. Das war ein Signal.

Und die Stadt Ratingen, über die man jahrelang aus Sportlersicht bequem schimpfen konnte wegen der mangelhaften Qualität des Rasens im Stadion oder Sperrungen, folgte nicht nur den Anforderungen, die im Lizenzantrag stehen, sondern ging sogar voran. Sie beschloss nicht nur den Bau des für höherklassigen Fußball notwendigen Zauns vor der Gästetribüne, sondern setzte ihn in diesem Jahr auch um. Zudem bewies die lokale Politik seltene Einigkeit, als ein Partei-übergreifendes Bündnis vorschlug, die zeitliche Lücke durch den Ausfall des Mehrkampf-Meetings des TV Ratingen in 2025 zu nutzen, um den Stadionrasen zu erneuern. Das wird in den kommenden zwei Monaten geschehen, verbindlicher Fertigstellungstermin ist der 31. August.