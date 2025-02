Ratingen 04/19 II verliert Fenzl und das Spiel in Reusrath

Sie ist schon bedenklich, die Auswärtsschwäche von Ratingen 04/19 II. So gab es im ersten Spiel des neuen Jahres, im Bezirksliga-Gastspiel beim SC Reusrath, im neunten Auswärtsspiel der Saison mit dem 0:1 (0:1) die achte Niederlage. Ein magerer Punkt wurde bisher erst auf fremden Plätzen eingefahren, und in der Tabelle gehen wieder ängstliche Blicke Richtung Tabellenkeller.

Dabei standen mit Torwart Luca Fenzl, Mykyta Kildiiarov, Tim Potzler, Slone Matondo und Daniel Raul fünf Oberliga-Spieler in der Startelf der Ratinger Zweitvertretung. Aber wirklich gute Angriffe waren in den gesamten 90 Minuten kaum zu sehen. „Und deshalb bin ich auch restlos enttäuscht“, sagte dazu der Sportliche Leiter der Reserve, Tobias Krampe. „So kann man nicht gewinnen, zumal auch Reusrath nicht sonderlich stark spielte. Nein, es war einfach viel zu wenig. Normal musste dieses schwache Spiel 0:0 ausgehen.“

Immerhin nutzte der gastgebende Tabellennachbar eine der wenigen Chancen auf beiden Seiten zum Treffer des Tages, zum 1:0. Da verloren die Ratinger kurz vor dem Wechsel den Ball im Spielaufbau in Höhe der Mittellinie, und Reusrath konnte erfolgreich einen Konter setzen. Im harmlosen RSV-Angriff war das Fehlen des gesperrten Max Kohmann deutlich zu erkennen – er musste nach seiner fünften gelben Karte für diese Partie pausieren. Der 22-Jährige ist aber am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den MSV Düsseldorf wieder dabei (13 Uhr, Sportpark).

Fehlen wird aber vorerst Schlussmann Fenzl, der sich kurz vor Beginn der Nachspielzeit die Rote Karte einhandelte. Da war er zu einer Notbremse gezwungen. Die Sperre, wahrscheinlich zwei Spiele, gilt auch für die Oberliga – da hat Cheftrainer Peter Radojewski aber Dennis Raschka zur Nummer eins gemacht.

„Insgesamt war unser Defensivspiel recht ordentlich“, fand Krampe. „Aber daraus hätte die Offensive viel mehr profitieren müssen, es gab genug Balleroberungen. Das Spiel nach vorne hakte dann in allen Bereichen.“ Der Kapitän Ali Aktag, der als Antreiber eigentlich eine starke Saison spielt, kam erst der 73. Minute. Klar, die Oberliga-Spieler benötigen Spielpraxis, und da muss Trainer Georg Hanna stets Rücksicht nehmen. Man baut am Götschenbeck einfach auf die Heimstärke. Die kann sich sehen lassen mit 19 Punkten in den zehn Heimspielen.