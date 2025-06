Ratingen 04/19 II muss in die Relegation – und erstmal abwarten

Das Wunder ist ausgeblieben, Ratingen 04/19 II muss in die Bezirksliga-Abstiegsrelegation. Der TSV Solingen bezwang die Ratinger mit 2:0 (1:0) und ist damit Meister. Da nutzte es den Blau-Gelben nichts, dass sie eine glänzende erste Halbzeit spielten und zunächst durch Sven Kreyer in der 30. Minute einen Elfmeter ausließen. Solingens Torwart Robin Schulze erahnte die Ecke und wehrte ab.

Ali Aktag hatte den Strafstoß herausgeholt. Der 22-Jährige wurde erst im Laufe der ersten Halbzeit eingewechselt und war in der Folgezeit der auffälligste Akteur der RSV-Reserve. Zweimal donnerte er noch im ersten Durchgang wuchtig den Ball an die Solinger Latte, da war für den Meister unfassbares Glück im Spiel.

Solingen verwaltet das 2:0

Nach der Pause traf Solingen zum 2:0 (66. Minute) – und dieser Vorsprung wurde dann verwaltet. Da sich der Mit-Abstiegskonkurrent HSV Langenfeld zeitgleich mit 3:2 beim lustlosen CfR Links durchsetzte, ist die HSV-Truppe gerettet. Und die Ratinger müssen nun wohl erst einmal zwei Wochen warten, bis es in der Relegation weiter geht. Denn in der Bezirksliga 4 ist noch nicht geklärt, wer der Gegner der Ratinger Reserve wird. Alemannia Pfalzdorf aus Goch sowie die beiden Krefelder Klubs VfB Uerdingen und TSV Bockum kommen dafür in Frage.