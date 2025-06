Ratingen hat den Klassenerhalt vor Augen. – Foto: Ralph Görtz

Ratingen 04/19 II macht großen Schritt auf Asche Beim VfB Uerdingen gewinnt die Ratinger Reserve das Hinspiel in der Relegation gegen den Abstieg aus der Bezirksliga letzten Endes mit 3:0. Ali Can Aktag ist mit einem Doppelpack einer der Matchwinner. Am Mittwoch steigt das Rückspiel.

Genau, was Ratingen 04/19 II befürchtet hatte, ist eingetroffen. Das erste Relegationsspiel zum Bezirksliga-Klassenerhalt beim VfB Uerdingen fand auf dem dortigen Ascheplatz statt. Obwohl die Linksrheinischen über einen herrlichen Rasenplatz verfügen. Aber dieser wenig faire Schachzug half dem VfB nichts, die Ratinger zeigten eine ganz starke zweite Halbzeit und siegten mit 3:0 (0:0). Am Mittwoch ist nun das Rückspiel, 19.30 Uhr Götschenbeck. Es ist damit die allerbeste Ausgangslage gegeben, dass es für die Blau-Gelben weiter Fußball gibt. Auch wenn der Ratinger Fußball-Experte Jürgen Schweers warnt: „Hoffentlich macht die RSV-Reserve es nicht so wie vor einem Jahr die Fortuna. Das sollte Warnung genug sein.“ Das Relegations-Drama um den Bundesliga-Aufstieg ist gemeint.

Die erste Hälfte in Uerdingen verlief ausgeglichen. Die Torsicherung besaß auf beiden Seiten Priorität. Aber dann stellte Ratingens Trainer Andreas Voss seine Tuppe offensiver ein. Vor allem über Ali Can Aktag sollte nach vorne mehr Druck entstehen. Ein guter Schachzug. Denn der in Kürze nach Unterrath wechselnde Linksfuß war nun der alles überragede Akteur auf dem Feld. Vor der Pause war er schon mit einem kernigen Pfostenschuss gescheitert (20. Minute), nun machte er es besser. Rechts brach Sven Kreyer durch, und die Hereingabe des Ex-Profis schoss Aktag aus zwölf Metern sicher zum 1:0 ein (56.). Und wenig später ließ der 23-Jährige das 2:0 folgen. Ursprung war erneut die rechte Seite, diesmal gelang dort dem starken A-Junior Leo Kaiser, den 04/19 in den erweiterten Oberliga-Kader zur neuen Saison aufgenommen hat, ein Durchbruch. Kreyer konnte den hereingegebenen Ball sicher kontrollieren und war dann nur noch durch ein Foul zu bremsen (59.). Elfmeter, und beim Strafstoß kennt Aktag keine Gnade – 2:0.