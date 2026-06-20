Ratingen 04/19 holt einen Torwart aus der Regionalliga

Doch im Januar dieses Jahres war Schluss in Siegen, ein kolportierter Wechsel zum Oberligisten SpVg Schonnebeck kam nie zustande – und nun ist Klußmann seinem früheren Trainer Apfeld nach Ratingen gefolgt und dürfte Gomoluchs Hauptkonkurrent um den Stammplatz zwischen den Pfosten werden. Der neue Keeper sagt zu seinem Engagement beim Vizemeister, der wieder die Tabellenspitze attackieren will, wie Präsident Jens Stieghorst im Interview mit unserer Redaktion bestätigt hatte: „Mich reizt die Aufgabe, oben anzugreifen und um den Aufstieg zu spielen. Der Verein hat eine gute Infrastruktur, und der Trainer hat eine gute Idee, Fußball spielen zu lassen. Das ist genau das, was mich anspricht.“

Moderner Keeper mit passendem Torwartspiel