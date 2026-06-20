Ratingen 04/19 holt einen Torwart aus der Regionalliga

Ratingen 04/19 hat für die neue Saison in der Oberliga Niederrhein wieder ein Torhüter-Trio beisammen: Nach dem Karriereende von Dennis Raschka, der dem Vizemeister als Torwarttrainer erhalten bleibt, und dem Abgang von Sam Koch hatte 04/19 bereits den 19-jährigen Paul Möller vom TSV Meerbusch als Konkurrenten der Nummer eins, Marvin Gomoluch, vorgestellt. Nun gibt es einen weiteren Herausforderer mit einer beachtlichen Vita: Leon Klußmann.
Der heute 23-Jährige wurde in der Jugend bei Rot-Weiss Essen ausgebildet und wechselte im Jahr 2015 zu Borussia Dortmund, wo er es über die U17- und U19-Teams bis in den Unterbau der Bundesliga-Profis schaffte. Im Januar 2022 wechselte er zum Oberligisten FC Kray – mit Damian Apfeld als Trainer, heute Chefcoach in Ratingen. Als der Kray verließ, um bei ETB Schwarz-Weiß Essen tätig zu werden, ging es für Klußmann im Juli 2022 weiter zu Fortuna Düsseldorfs U23 in die Regionalliga West – auch mit den Profis der Landeshauptstädter trainierte der Keeper dort.
Nach einem Jahr folgte ein halbjähriges Gastspiel bei Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest, dann eine Rückkehr zur U23 von Borussia Dortmund in die Regionalliga West, von wo er im Januar 2025 zum Ligakonkurrenten Sportfreunde Siegen ging – dort hatte er auch seine fünf Einsätze in der vierten Liga, zudem zwei im Westfalenpokal, darunter das Spiel beim Erstrunden-Sieg mit 6:4 im Elfmeterschießen über den FC Altenbochum.
Doch im Januar dieses Jahres war Schluss in Siegen, ein kolportierter Wechsel zum Oberligisten SpVg Schonnebeck kam nie zustande – und nun ist Klußmann seinem früheren Trainer Apfeld nach Ratingen gefolgt und dürfte Gomoluchs Hauptkonkurrent um den Stammplatz zwischen den Pfosten werden. Der neue Keeper sagt zu seinem Engagement beim Vizemeister, der wieder die Tabellenspitze attackieren will, wie Präsident Jens Stieghorst im Interview mit unserer Redaktion bestätigt hatte: „Mich reizt die Aufgabe, oben anzugreifen und um den Aufstieg zu spielen. Der Verein hat eine gute Infrastruktur, und der Trainer hat eine gute Idee, Fußball spielen zu lassen. Das ist genau das, was mich anspricht.“
Apfeld findet: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Leon einen weiteren hochveranlagten Torhüter für unseren Kader verpflichten konnten. Er ist ein moderner Torwart, der von seiner Art und Weise, wie er das Torwartspiel interpretiert, sehr gut zu unserem Spielstil passt.“ Das Rennen um die Nummer eins bei 04/19 ist eröffnet.
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