Ratingen 04/19: Hier hatte der Herbstmeister Handlungsbedarf

Im Interview mit unserer Redaktion hatte 04/19-Präsident Jens Stieghorst zwar betont: „Wir sind nicht Erster, weil wir eine so überragende Mannschaft sind, sondern weil die Liga so ausgeglichen ist, wie ich es vielleicht noch nie erlebt habe.“ Er gab aber auch vor: „Wir peilen jetzt auf jeden Fall die Meisterschaft an.“ Und dafür wären erneut 26 Gegentore in 17 Rückrundenspielen vielleicht ein paar zu viel.

Auch darum haben die Ratinger, die mit 15 verschiedenen Torschützen 50 Treffer in der Hinrunde erzielten und damit den besten Angriff der Liga stellen, in der Winterpause Verstärkungen vor allem für die Defensive gesucht – und gefunden. In Valon Zhushi verpflichteten sie einen 20-jährigen Linksverteidiger, der für die SSVg Velbert auch schon in der Regionalliga zum Einsatz kam, zudem hat sie ein Probespieler überzeugt: Henry Wolfgang Page.

Der 19-Jährige ist eine weitere Option für die Innenverteidigung und kommt vom Landesligisten TVD Velbert, in der Jugend war er bei Fortuna Düsseldorf und beim VfB 03 Hilden ausgebildet worden. Er hat nun einen Vertrag bis 30. Juni 2027 bei den Ratingern unterschrieben. Deren Sportlicher Leiter Frank Zilles sagt dazu: „Einen so jungen Spieler nur bis Ende dieser Saison zu verpflichten, macht keinen Sinn. Wir werden seine Entwicklung abwarten und schauen.“

Page verfüge über „gute Tugenden“, urteilt Zilles und präzisiert: „Er ist schnell, körperlich gut und hat ein ordentliches Passspiel. Wir sehen Potenzial in ihm, und wenn er die Ohren spitzt und zuhört, was man von ihm erwartet, können wir ihn hoffentlich weiter stabilisieren und ihm dabei helfen, dass er ein guter Oberligaspieler wird – oder noch darüber hinaus.“ Das passt zu Apfeld, der als Trainer gilt, der Talente höherklassig entwickeln kann. Zur Thematik gehört aber auch, dass der Mannschaftsteil der Defensive mindestens knapp besetzt war bei 04/19. Nicht zufällig hat Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs mit 1454 die meisten Spielminuten aller Ratinger Feldspieler in dieser Saison angehäuft, auch die Innenverteidiger Almedin Gusic und Kapitän Gianluca Silberbach sowie Linksverteidiger Jimmy Can Atila gehören zu den Vielspielern. Für Letzteren hatte es zeitweise keine Alternative mehr gegeben, weswegen Zhushi kam, doch dann gab es bei Slone Matondo eine fast schon wundersame Wendung: Dem 22-Jährigen hatte mit einem Knorpelschaden im Knie das Saison-Aus gedroht, doch ein Besuch bei einem Spezialisten änderte diese Einschätzung. Matondo spielt nun in der Winter-Vorbereitung, in der wiederum Atila angeschlagen aussetzen musste und auch Zhushi bislang noch nicht eingesetzt werden konnte, und war beim jüngsten 4:0-Testspielsieg über den 1. FC Wülfrath mit einem Tor und einer Vorlage beteiligt.