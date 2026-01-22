Ratingen 04/19: Hier hatte der Herbstmeister Handlungsbedarf

Auch darum haben die Ratinger, die mit 15 verschiedenen Torschützen 50 Treffer in der Hinrunde erzielten und damit den besten Angriff der Liga stellen, in der Winterpause Verstärkungen vor allem für die Defensive gesucht – und gefunden. In Valon Zhushi verpflichteten sie einen 20-jährigen Linksverteidiger, der für die SSVg Velbert auch schon in der Regionalliga zum Einsatz kam, zudem hat sie ein Probespieler überzeugt: Henry Wolfgang Page.
Der 19-Jährige ist eine weitere Option für die Innenverteidigung und kommt vom Landesligisten TVD Velbert, in der Jugend war er bei Fortuna Düsseldorf und beim VfB 03 Hilden ausgebildet worden. Er hat nun einen Vertrag bis 30. Juni 2027 bei den Ratingern unterschrieben. Deren Sportlicher Leiter Frank Zilles sagt dazu: „Einen so jungen Spieler nur bis Ende dieser Saison zu verpflichten, macht keinen Sinn. Wir werden seine Entwicklung abwarten und schauen.“
Page verfüge über „gute Tugenden“, urteilt Zilles und präzisiert: „Er ist schnell, körperlich gut und hat ein ordentliches Passspiel. Wir sehen Potenzial in ihm, und wenn er die Ohren spitzt und zuhört, was man von ihm erwartet, können wir ihn hoffentlich weiter stabilisieren und ihm dabei helfen, dass er ein guter Oberligaspieler wird – oder noch darüber hinaus.“ Das passt zu Apfeld, der als Trainer gilt, der Talente höherklassig entwickeln kann.
Zur Thematik gehört aber auch, dass der Mannschaftsteil der Defensive mindestens knapp besetzt war bei 04/19. Nicht zufällig hat Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs mit 1454 die meisten Spielminuten aller Ratinger Feldspieler in dieser Saison angehäuft, auch die Innenverteidiger Almedin Gusic und Kapitän Gianluca Silberbach sowie Linksverteidiger Jimmy Can Atila gehören zu den Vielspielern. Für Letzteren hatte es zeitweise keine Alternative mehr gegeben, weswegen Zhushi kam, doch dann gab es bei Slone Matondo eine fast schon wundersame Wendung: Dem 22-Jährigen hatte mit einem Knorpelschaden im Knie das Saison-Aus gedroht, doch ein Besuch bei einem Spezialisten änderte diese Einschätzung. Matondo spielt nun in der Winter-Vorbereitung, in der wiederum Atila angeschlagen aussetzen musste und auch Zhushi bislang noch nicht eingesetzt werden konnte, und war beim jüngsten 4:0-Testspielsieg über den 1. FC Wülfrath mit einem Tor und einer Vorlage beteiligt.
Zhushi ist nun ein Kandidat, um am Samstag (14.30 Uhr) gegen den SV Bergisch Gladbach im letzten Test vor dem Wiederbeginn der Fußball-Oberliga und dem Heimspiel gegen den VfB 03 Hilden (Freitag, 30. Januar, 19.30 Uhr) ein paar Minuten zu sammeln als Linksverteidiger. Gut möglich, dass dann auch Page wieder das Innenverteidiger-Duo mit Gusic bildet und Silberbach, der gegen Wülfrath etwas abbekam, geschont wird. Nicht verfügbar war zuletzt Phil Spillmann, der als dienstältester Feldspieler zwar keinen Stammplatz mehr in der Abwehrzentrale hat, aber beim Einsatz in der Partie beim KFC Uerdingen (2:2) ein Tor schoss, das Monheims Trainer Dennis Ruess als letztem Hinrundengegner von 04/19 einen Vergleich mit Lionel Messi abrang. Spillmann fehlt derzeit aber wegen einer Coronavirus-Infektion.
In der Innenverteidigung nachgelegt
Die Ratinger taten indes gut daran, sich nicht darauf zu verlassen, dass ihre nur drei Innenverteidiger Gusic, Silberbach und eben Spillmann in der kompletten Rückrunde gesund und von Sperren verschont bleiben – die Winterverpflichtung von Page ergibt da Sinn. Schließlich mussten in der Hinrunde auch schon die Mittelfeldspieler Armin Deljkovic und Clinton Asare im Abwehrzentrum aushelfen, weil eben zwei aus dem gelernten Innenverteidiger-Trio zeitgleich fehlten. „In der Hinrunde haben wir es kompensiert bekommen, aber darauf kann man sich ja nicht verlassen“, merkt so auch Zilles an. Zudem ruht der Vertrag mit dem defensiven Mittelfeldspieler Yannick Geisler, der aus beruflichen Gründen kürzertreten muss – da werden Asare und Deljkovic eher dort benötigt.
Ob die Transfers von Zhushi und Page die letzten von 04/19 in diesem Winter waren, kann der Sportliche Leiter noch nicht sagen. „Wenn sich noch etwas darstellt, wären wir nicht abgeneigt, noch etwas in der Defensive zu tun. Es muss dann aber auch Sinn machen über anderthalb Jahre und nicht nur für ein paar Monate“, sagt Zilles. So, wie es jetzt bei Page gelaufen ist.
