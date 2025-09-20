Ratingen 04/19 hat schwierige Woche hinter sich

Ratingen 04/19 ist sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld steht nach fünf Spielen an der Tabellenspitze, punktgleich mit der Spielvereinigung Schonnebeck. Mit 18 Toren stellt 04/19 zudem die beste Offensive der Liga. Unter der Woche hat man dazu noch das Achtelfinale des Niederrheinpokals erreicht. Alles gut also, sollte man meinen. Doch die Situation täuscht vor dem Auswärtsspiel beim aktuellen Tabellenvorletzten TSV Meerbusch. Denn auch nach fünf Spielen trennen beide Mannschaften nur sechs Punkte. Dementsprechend tritt Apfeld auch auf die Euphoriebremse.

„Wir haben erst fünf Spiele weg. Wir sind froh, dass wir ordentlich aus den Startlöchern gekommen sind“, sagt Apfeld. „Wir sprechen weiterhin davon, dass wir oben mitspielen und in den Top Sechs landen wollen. Alles, was wir jetzt holen an Siegen und Punkten, gibt uns dafür eine sehr gute Basis.“ Warnende Beispiele aus den vergangenen Jahren gibt es genug. Konkurrent Schonnebeck hatte im Vorjahr in der Hinrunde die Liga dominiert, den Gang in die Regionalliga durfte am Ende dennoch die SSVg Velbert antreten. Nach den bisherigen fünf Partien könne man in jedem Fall festhalten, dass die Liga in dieser Saison sehr eng beieinander ist. „Wir müssen immer wieder eine gute Tagesform bestätigen. Selbst wenn du im Flow, aber genau an dem Tag nicht gut drauf bist, wird es schwierig“, weiß Apfeld und verweist auf die Niederlage gegen Schonnebeck. „Ich habe vor jedem Spieltag großen Respekt. Es passieren immer Überraschungen.“

Auf eben jene Tagesform wird es auch am Sonntag beim TSV Meerbusch ankommen. Der kommende Gegner hat zwar erst vier Punkte geholt, diese allesamt aber auf der heimischen Anlage in Lank. „Sie sind jetzt nicht so gut gestartet. Aber bei Meerbusch wartet man eigentlich nur darauf, dass dort der Knoten platzt“, warnt Apfeld. „Ich bin davon überzeugt, dass Meerbusch sehr emotional auftreten wird, um im Heimspiel ein Stück weit die Wende zu schaffen. Es sieht nach einem engen Spiel aus, es wird sehr schwer.“

Wohlwissend: Die Elf von Trainer Marcel Winkens gilt als unangenehm zu bespielen und hat zudem einige gute Einzelkönner in ihren Reihen. Allen voran im Tor mit Franz Langhoff, der von Türkspor Dormund aus der Regionalliga zum TSV gewechselt ist. „Er bringt eine sehr hohe Qualität mit und gehört zweifelsohne zu den besten der Liga“, weiß Apfeld. „Meerbusch hat aber nicht nur einen starken Torwart, sondern auch sehr gute Einzelspieler in ihren Reihen.“ Noah Korczowski zum Beispiel, einst Stammspieler in der Regionalliga beim Traditionsklub Rot-Weiss Essen, Kapitän Daniel Hoff, der schon seit Jahren einer der Leistungsträger bei den Meerbuschern oder auch den schnellen und technisch versierten Micah Kane. „Ich glaube schon, dass dort in den nächsten Spielen etwas passieren wird. Ich hoffe nur nicht am Sonntag, weil die Qualität der Mannschaft und einzelner Spieler sich über kurz oder lang durchsetzen wird.“

Erkältungswelle macht Ratingen das Leben schwer

Und dann sind da noch die eigenen Themen, die die Woche der Ratinger schwieriger gestaltet haben. Unabhängig vom Pokalspiel am vergangenen Dienstag. 04/19 ist von einer Erkältungswelle erfasst worden, auch Apfeld selbst kränkelt. „Ich weiß noch gar nicht, wer am Sonntag einsatzfähig sein wird“, gesteht der Coach die personellen Probleme. Beim Pokalspiel in Scherpenberg mussten drei Akteure zudem frühzeitig raus. Immerhin ist Georgios Touloupis nach dem Pressschlag von Dienstag wieder einsatzbereit. Anders sieht das bei Yannick Geisler (ebenfalls raus nach einem Pressschlag) und Cem Sabanci (muskuläre Probleme) aus. Apfeld: „Hinter den beiden steht ein sehr großes Fragezeichen, wobei es auch eher nach einem Ausfall aussieht. Wir müssen schauen, was mit den Jungs ist, die leicht erkältet sind. Es war eine ganz schwierige Woche.“ Man müsse mal schauen, was bis Sonntag alles rauskommt.

Ein Erfolg in Meerbusch würde in jedem Fall dafür sorgen, dass sich die Ratinger in der Spitze erst einmal festsetzen.