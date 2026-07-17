Ratingen 04/19 hat Endspiele gegen Velbert und Wuppertal Die Partien gegen die beiden Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert und Wuppertaler SV sind die finalen für Ratingen 04/19 in der neuen Saison der Oberliga, für die der Spielplan am Mittwoch veröffentlicht wurde. Das bietet er dem Apfeld-Team. von Georg Amend · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Oberligist Ratingen 04/19 kennt nun seinen Spielplan. – Foto: Hubert Wilschrey

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Der Fußballverband Niederrhein hat am Mittwoch den Spielplan der Oberliga veröffentlicht – die Saison 2026/27 startet am Freitag, 14. August mit einem Heimspiel von Regionalliga-Zwangsabsteiger Fortuna Düsseldorf U23 gegen den TSV Meerbusch ab 19.30 Uhr im Paul-Janes-Stadion. Ein Auswärtsspiel hat zum Start Ratingen 04/19 im Plan stehen: Der Vizemeister der vergangenen Saison tritt bei der SpVg Schonnebeck an, also beim Vizemeister der beiden vorangegangenen Spielzeiten.

Laut Veröffentlichung des FVN sind die Ratinger Heimspiele derzeit im Sportpark am Götschenbeck angesetzt – das ist laut Verein ein Fehler, der noch korrigiert werden soll. Ebenfalls noch nicht in Stein gemeißelt: Derzeit stehen die Heimspiele noch in der Mehrzahl auf einem Sonntag, auch das muss nicht so bleiben. Traditionell versucht 04/19, seine Heimspiele so zu legen, dass sie nicht mit solchen von Fortuna Düsseldorf oder Nachbar SSVg Velbert kollidieren. Klar ist: Der erste Gegner, den die Ratinger in der neuen Saison empfangen, ist der FC Büderich. Am Sonntag, 30. August tritt 04/19 ab 15 Uhr beim SV Blau-Weiß Dingden an, das nächste Heimspiel eine Woche später führt den SC St. Tönis nach Ratingen, der am 21. August in der ersten Runde des DFB-Pokals Bundesligist Eintracht Frankfurt empfangen haben wird. Nach einem Abendspiel am Freitag, 11. September (20 Uhr) bei der Holzheimer SG empfängt 04/19 die U23 von Fortuna Düsseldorf – Stand jetzt am Sonntag, 20. September, 15 Uhr.

Ein Wiedersehen mit der eigenen Vergangenheit Eine Woche später sind die Ratinger bei den Sportfreunden Baumberg zu Gast, bevor sie Anfang Oktober den Aufsteiger SV Scherpenberg empfangen. Es folgt am 11. Oktober das Spiel bei ETB Schwarz-Weiß Essen, was für etliche Ratinger ein Wiedersehen mit der eigenen Vergangenheit ist: Vor dieser Saison kamen Armen Shavershyan, Jan Corsten und Lukas Korytowski vom ETB zu 04/19, vor der vergangenen Saison hatten diesen Weg bereits Guiliano Zimmerling, Umut Yildiz und Almedin Gusic beschritten – Cheftrainer Damian Apfeld und sein Assistent Max Klink arbeiteten ebenfalls vorher am Uhlenkrug. Nach einem Spiel beim TSV Meerbusch am Sonntag, 25. Oktober kommt Anfang November mit dem KFC Uerdingen ein Team nach Ratingen, das sich Chancen auf den Titel ausrechnet – nach dem so knapp verpassten Aufstieg in der vergangenen Spielzeit will auch 04/19 wieder die Tabellenspitze attackieren. Da die Krefelder in der Regel viele Anhänger mitbringen, dürfte diese Partie die erste richtig stimmungsvolle der neuen Saison im Ratinger Stadion sein.