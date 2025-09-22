Ratingen 04/19: Glanzlos an der Spitze

Ratingen 04/19 bleibt in der Oberliga Niederrhein das Team der Stunde. Nach dem 3:1-Erfolg beim TSV Meerbusch und dem Patzer des Konkurrenten Schonnebeck (0:2 gegen SC St. Tönis) hat die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld die alleinige Tabellenführung übernommen.

Für den Coach ist dies aber nur eine Momentaufnahme: „Es ging mir darum, einen guten Saisonstart hinzulegen. 13 Punkte sind da völlig in Ordnung. Da können wir mit zufrieden sein“, sagt Apfeld. „Tabellarisch sieht es auch gut aus, es wäre aber nicht schlechter, wenn eine andere Mannschaft jetzt alles gewonnen hätte. Wir haben uns eine gute Grundlage erspielt, da müssen wir weiterhin versuchen, fleißig dran zu bleiben und konstant zu punkten.“

Beim Auswärtsspiel in Meerbusch erwischten die Ratinger einen Start nach Maß. Schon nach drei Minuten erzielte Clinton Asare den Treffer zur 1:0-Führung. Bei einer Ecke von Emre Demircan hatte er am zweiten Pfosten gelauert und dann den Ball über die Linie gedrückt. Was Apfeld dann aber sah, hatte ihm nicht gefallen: „Wir haben nie Ruhe ins Spiel bekommen. Man muss es so sagen: Wir haben kein gutes Spiel gemacht.“ Wobei er zwei Dinge positiv hervorheben wollte: „Wir haben gewonnen, obwohl wir nicht gut waren und wir haben eine gewisse Widerstandsfähigkeit auf den Platz bekommen.“ Es sei kein katastrophales Spiel gewesen, aber er habe seine Mannschaft in der laufenden Saison schon anders gesehen. „Speziell im Offensivbereich. Es war sehr viel Stückwerk dabei, wir hatten nicht die Ballbesitzphasen, die wir brauchen und wollen. Auch das Übergangsspiel in die Box war nicht gut.“

Erfolgreich blieben die Ratinger aber dennoch. Nach der Pause erzielte Emre Demircan mit einem Volley-Distanzschuss das sehenswerte 2:0. Danach nutzte Remo Kamiyama einen Fehlpass von Keeper Marvin Gomoluch zum 1:2-Anschlusstreffer. „Da hatte ich schon die Befürchtung, dass das Spiel kippen könnte“, gibt Apfeld zu. So kam es dann aber nicht. Giuliano Zimmerling traf aus rund 16 Metern ins linke Eck und sorgte wieder für die Vorentscheidung. „Wir haben im Vorhinein ja gesagt, dass es eine schwierige Woche war mit den ganzen Erkältungen und dem Pokalspiel. Aber wir können am Ende zufrieden sein mit sechs Punkten und dem Weiterkommen im Pokal.“

Gegen Jüchen fordert Apfeld eine Leistungssteigerung

Einziger Wermutstropfen: Yannick Geisler konnte zwar nach seiner Verletzung aus dem Pokalspiel gegen Scherpenberg doch spielen, allerdings musste er zur Pause dann mit muskulären Problemen in der Wade in der Kabine bleiben. Toschütze Asare wurde hingegen wegen der Gefahr, Gelb-Rot zu bekommen, ebenfalls vergleichsweise früh ausgewechselt.

Dennoch geht es nun mit Rückenwind in das Top-Spiel am kommenden Sonntag. Dann kommt nämlich der ebenfalls stark gestartete Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler nach Ratingen und bestreitet das erste Saisonspiel auf dem neuen Rasen des Stadions. Apfeld erwartet ein „verdammt schweres Spiel. Jüchen strotzt nur so vor Selbstvertrauen. Da kommt ein Aufsteiger, der komplett euphorisiert ist, nachdem sie derzeit so weitermachen wie im letzten Jahr“, warnt Apfeld. Der Tabellen-Zweite hat im abgelaufenen Transfersommer den einen oder anderen interessanten Transfer getätigt. Zum Beispiel mit den beiden langjährigen Monheimern Tobias Lippold, Merveil Nzanza Tekadiomona, Benjamin Schütz oder Björn Nowicki und dem ehemaligen Gladbach-Profi Tim Heubach. Apfeld: „Da kommt richtig was auf uns zu. Wir müssen uns gehörig steigern, um zu punkten.“

Immerhin dürfte die anstehende Woche etwas ruhiger werden, nachdem nun die Erkältungswelle etwas abgeklungen ist. Apfeld: „Wir werden im Training versuchen, schon in einen kleinen Flow reinzukommen.“