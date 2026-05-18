Ratingen 04/19 gibt den Vorteil nach Hilden

NAchd em 2:2 gegen Holzheim ist Ratingen nur noch Zweiter. – Foto: Hubert Wilschrey

Durch den 2:0-Sieg des VfB 03 Hilden am Freitag bei Union Frintrop war schon vor dem Spiel bei der Holzheimer SG am Sonntagnachmittag klar, dass Ratingen 04/19 gewinnen musste, um die Tabellenspitze der Fußball-Oberliga auch am 32. Spieltag zu verteidigen. Und das gelang nicht, durch das 2:2 (2:1) hat Hilden nun den Vorteil.

Der frühe Treffer hätte Balsam auf das Nervenkostüm sein können in einem Spiel, in dem 04/19 gewinnen musste, und fast wäre noch mehr herausgesprungen: Armin Deljkovic schickte Hammoud tief, der aber in letzter Instanz an Kultscher hängen blieb (7.). Der Konjunktiv verrät: So richtig beruhigend war die schnelle Führung nicht für die Gäste, und die Gastgeber nutzten das, insbesondere bei Standards, die Abdelkarim Afkir gefährlich schlug. So erst eine Ecke von links, mit der er Oguz Ayan fand, dessen Kopfball die Ratinger mit Torwart Marvin Gomoluch vor der Linie klärten, der Nachschuss von Robert Wilschrey ging abgefälscht zur nächsten Ecke. Wieder trat Afkir diese, den ersten Ball blockten die Gäste, bekamen aber wieder den zweiten nicht, und den jagte Oscar James Callan unter die Latte zum Ausgleich (12.).

Cheftrainer Damian Apfeld hatte sich für dieselbe Startelf entschieden wie zuletzt beim 3:1-Sieg gegen den VfB Homberg, Guiliano Zimmerling gab so wieder den Rechtsverteidiger. Das aber anfangs in einer so offensiven Ausprägung, dass es wirkte, als würden die Gäste mit einer Zweierkette bestehend aus den Innenverteidigern Almedin Gusic und Gianluca Silberbach verteidigen. Jedoch – Erfolg gibt Recht. Einen langen Ball der Ratinger verlängerte Stürmer Sven Kreyer auf Offensivkraft Ali Hassan Hammoud, der das Spielgerät am Strafraum rechts raus legte auf eben Zimmerling, und der zögerte nicht lange und schoss den Ball lang, flach ins Netz vorbei an Holzheims Torwart Johannes Kultscher (4. Minute). „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ sangen die mitgereisten Fans da.

In der Folge merkte man, dass 04/19 mit dem Druck des Gewinnen-Müssens doch ein wenig haderte – die Diskussionen mit dem Schiedsrichter und auch untereinander nahmen zu. Das waren dann 20 zähe Minuten, in denen Holzheim ebenso gut im Spiel war wie der Favorit. Es bedurfte eines Geistesblitzes von Gomoluch, um diese Phase zu beenden: Der Torwart führte einen Abschlag schnell aus und fand Kreyer, der denBall stark gegen zwei Gegner behauptete und rechts raus legte zu Rinor Rexha, dessen Schuss abgefälscht den Weg vorbei an Kultscher fand zur erneuten Führung (32.).

Asare köpft drüber, so bleibt es beim 2:1 – aber nicht lange

Zwei Minuten später wurde Zimmerling im gegnerischen Strafraum umgerempelt, einen Elfmeter aber gab es nicht. Und da Clinton Asare seinen Kopfball nach Flanke von Gusic aus fünf Metern über das Tor setzte, ging es mit diesem Zwischenstand in die Kabinen. Kaum wieder auf dem Platz, wiederholte sich das Muster aus Halbzeit eins: Ecke Holzheim, Gefahr, und diesmal ohne Umwege ins Tor – Arton Tolaj köpfte den Ball ein (49.).

Das war dann mehr als eine kalte Dusche für die Ratinger, die wirkten danach völlig neben der Spur. Tolaj war im Strafraum frei und prüfte Gomoluch im kurzen Eck (54.), dasselbe Duell gab es wenig später nach einer Hereingabe über die verwaiste rechte 04/19-Abwehrseite, diesmal war der Holzheimer mittig im Strafraum blank, traf den Ball aber nicht richtig, sodass der Ratinger Keeper zugreifen konnte (61.). Hinten fehlte den Gästen mittlerweile der Zugriff, nach vorne lief kaum etwas.

Sabanci kommt als zusätzlicher Stürmer

Apfeld reagierte und wechselte mit Cem Sabanci für den diesmal wirkungslosen Spielmacher Emre Demircan einen zusätzlichen Stürmer ein, was fast direkt gezündet hätte: Der Joker schickte Hammoud mit einem langen Ball, der alleine auf Kultscher zulief, aber nicht an ihm vorbeikam (71.). Das hätte die Erlösung sein können, stattdessen gab es auf der anderen Seite wieder Gefahr durch Tolaj nach einer Ecke (72.) und durch einen Schlenzer von Ayan (73.). Aus der Distanz versuchte es Kreyer, schoss aber links vorbei (75.).

Dass dieser Abschluss der letzte zwingende des bisherigen Tabellenführers in Holzheim war, sagt viel aus über den letztlich ungenügenden Auftritt beim Unterfangen, die Spitze zu verteidigen. Dafür war es unter dem Strich zu wenig in Punkten wie Entschlossenheit, Durchsetzungsvermögen, Effizienz oder Spielwitz. Damit steht Hilden zwei Spieltage vor Schluss ganz oben – einen Zähler vor Ratingen und gar fünf vor dem KFC Uerdingen, der daheim gegen Kellerkind 1. FC Kleve 1:1 spielte. Nach der Pfingst-Pause spielt der VfB 03 noch gegen Monheim und St. Tönis, 04/19 gegen Frintrop und Monheim.

04/19: Gomoluch – Zimmerling, Gusic, Silberbach, Matondo, Asare, Rexha (79. Yildiz), Demircan (70. Sabanci), Deljkovic, Hammoud (79. Vasileiadis), Kreyer. Tore: 0:1 Zimmerling (4.), 1:1 Callan (12.), 1:2 Rexha (32.), 2:2 Tolaj (49.).