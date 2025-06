Ratingen 04/19 gibt auch Alexandris zum FC Monheim ab

Rückblickend war es für Zissis Alexandris wohl eine merkwürdige Saison bei Ratingen 04/19 in der Oberliga. Unter dem ursprünglich neuen Trainer Christian Dorda war der Mittelstürmer von Landesligist SG Unterrath zurückgekommen und hatte gleich in seinem ersten Heimspiel, beim 3:2 gegen Union Nettetal, nach seiner Einwechslung getroffen.

Über den Transfer des 30-jährigen Angreifers, der unter anderem auch für Turu Düsseldorf, den VfB 03 Hilden oder den TSV Meerbusch in der Oberliga aufgelaufen war, teilen die Monheimer mit: „Die Wege von Zissis und dem FCM haben sich in den letzten Jahren immer wieder gekreuzt, und häufig war er sehr auffällig in den Partien gegeneinander. Nicht zuletzt in den Spielen gegen Unterrath und Ratingen vor Jahresfrist hat er überzeugt. Demnach standen die Verantwortlichen immer wieder mal im Kontakt mit dem Spieler. Nun hat es geklappt, und die Zusammenarbeit wurde fixiert.“

Die Monheimer schreiben weiter: „Mit Zissis erhalten wir einen Stürmer, der nicht nur extrem griffig gegen den Ball sein kann, sondern auch in der Box stets gefährlich bleibt und gleichzeitig mit dem Rücken zum Tor für seine Gegenspieler unangenehm zu bespielen ist. Weitere wichtige Komponente: Er hat richtig Bock und war auf Anhieb Feuer und Flamme für die neue Aufgabe. Jetzt gilt es, ihn mit den anderen zügig zu integrieren und ab Tag eins intensiv zu arbeiten.“

Die Einteilung

Seit Mittwoch wissen auch alle final, gegen wen es geht: Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hat die Staffel-Einteilung von der Oberliga bis in die Bezirksligen veröffentlicht. Eine Überraschung gibt es in der höchsten Amateurklasse nicht. Das sind die Teams: FC Büderich, VfB 03 Hilden, Ratingen 04/19, 1. FC Monheim, Sportfreunde Baumberg, TSV Meerbusch, SC St. Tönis, VfB Homberg, SV Sonsbeck 1. FC Kleve, SpVg. Schonnebeck, ETB SW Essen, SV Biemenhorst, KFC Uerdingen, VfL Jüchen-Garzweiler, BW Dingden, Adler Union Frintrop und Holzheimer SG.

Für den Kreis Mettmann noch relevant ist die Gruppe 1 der beiden Landesligen mit diesen Mannschaften: VfB 03 Hilden II, SG Unterrath, Turu Düsseldorf, FC Kosova Düsseldorf, DV Solingen, TSV Solingen, 1. Spvg. Solingen-Wald, FC Remscheid, SSV Bergisch Born, SC Velbert, TVD Velbert, 1. FC Wülfrath, ASV Süchteln, SC Victoria Mennrath, SC Kapellen-Erft, DJK Neuss-Gnadental, VSF Amern und SC Union Nettetal.

In den sechs Bezirksligen gab es Verschiebungen: Waren in der vergangenen Saison noch die Langenfelder und Düsseldorfer Teams in einer Gruppe, ist das nun wieder getrennt.

So sieht Gruppe 1 jetzt aus: Ratingen 04/19 II, TV Kalkum-Wittlaer, TSV Eller 04, Lohausener SV, Sparta Bilk, SG Benrath-Hassels, MSV Düsseldorf, CfR Links Düsseldorf, DSC 99 Düsseldorf, Rhenania Hochdahl, SV Hösel, SVG Neuss-Weissenberg, TSV Bayer Dormagen, 1. FC Grevenbroich-Süd, SV Uedesheim, VdS Nievenheim, TSV Meerbusch II und ASV Mettmann.

Gruppe 2 setzt sich so zusammen: HSV Langenfeld, SV Solingen 08/10, BV Gräfrath, SC Reusrath, Tuspo Richrath, SSV Berghausen, DV Solingen II, SV 09/35 Wermelskirchen, SG Hackenberg, SSVg Velbert II, SSV Germania Wuppertal, FSV Vohwinkel, Türkgücü Velbert, TSV Ronsdorf, SV RW Wülfrath, Cronenberger SC, SC Viktoria Rott und FK Jugoslavija Wuppertal.

Der FVN kündigt weitere Dokumente zur Saison 2025/26 – wie die Gruppeneinteilung der Frauen-Ligen, den Auf- und Aufstiegsplan sowie die Spielpläne – in den kommenden Wochen an. Die Fußballkreise ziehen in der Regel Anfang bis Mitte Juli nach, wenn die Mannschaftsmeldung durch ist. Die Kreisliga A ergibt sich außer in den Kreisen Duisburg-Dinslaken-Mülhem und Essen wegen ihrer Zweigleisigkeit überall von selbst.