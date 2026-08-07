Ratingen 04/19 gibt am Freitagabend einen aus

Veranstaltung bei 04/19. – Foto: Anton Wagener

Am Freitagabend steht die erste Entscheidung bei Ratingen 04/19 für die neue Saison an: Bei der traditionellen Trikotverlosung wird gezogen, wer beim Oberligisten auf die Brust des Heimtrikots der ersten Mannschaft kommt. Das ist der erste Preis, der zweite bringt einen Sponsor auf das Ausweichtrikot.

Der dritte Preis ist Trikotwerbung einer Jugendmannschaft, der vierte „Sponsor of the Day“ bei einem Heimspiel der ersten Mannschaft. Als fünften Preis gibt es ein signiertes Trikot des Oberliga-Teams in Wunschgröße. Das Konzept: Wer für ein Werbepaket 1.000 Euro zahlt, erhält automatisch ein Los. Es konnten sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen teilnehmen.

Die Ziehung ist eingebettet in eine kleine Feier auf der Sportanlage am Götschenbeck. Ab 18 Uhr geht es los, 04/19 macht das Ganze öffentlich. „Jeder, der Lust hat, ist eingeladen“, sagt Präsident Jens Stieghorst, der nicht nur die erste Mannschaft, sondern auch die U23 sowie Jugendteams und -trainer eingeladen hat. „Der Verein gibt einen aus“, erklärt Stieghorst, „es gibt Bratwurst, Bier und natürlich alkoholfreie Getränke. Von 18 bis 20 Uhr gibt es freie Getränke und freies Essen, danach ist Ende offen.“ Für all das sorgt die Gastro im Sportpark mit Linda Sadiku und Xhavit Sadiku.

Mirco Köstring moderiert und interviewt auf der Bühne

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt 04/19-Marketing-Fachmann Mirco Köstring, dessen Firma Hai Life auch für die musikalische Untermalung des Abends sorgt. Auf der Bühne werden die Zugänge des Oberliga-Teams vorgestellt, dazu gibt es ein Interview mit dem Sportlichen Leiter Frank Zilles, und auch andere Teams werden präsentiert. „Durch die Sommerferien haben wir leider nicht alle Jugendmannschaften vollständig“, sagt Stieghorst bedauernd. Es ist geplant, die Trikotverlosung im nächsten Jahr zu einem früheren Zeitpunkt vor den Ferien durchzuführen.

Im Vorjahr hatten die Ratinger 32 Lose verkauft. Die Physiotherapiepraxis Heitbrink und ETI Experts hatten bei der Ziehung das Glück, auf den Trikots zu landen - in einer Saison, die 04/19 lange als Tabellenführer bestritt und schließlich die erste Vizemeisterschaft in der Oberliga Niederrhein in der Vereinsgeschichte schaffte. „Wir haben den sportlichen Rückenwind und glauben deshalb, dass wir das Vorjahresergebnis übertreffen werden“, sagt Stieghorst.

Am Sonntag tritt das Oberliga-Team in Rhede an

Für den Oberliga-Kader von Cheftrainer Damian Apfeld startet dann am Sonntag ab 15 Uhr die neue Pflichtspielsaison. In der ersten Runde des Niederrheinpokals tritt 04/19 beim VfL Rhede an. Der Landesligist hatte eine dominante Vorsaison in der Bezirksliga als Meister mit neun Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Sportfreunde Broekhuysen, abgeschlossen und ist damit erstmals seit der Saison 2021/22 wieder in der Landesliga vertreten.

Apfeld hatte im Gespräch mit unserer Redaktion bereits gesagt: „Da müssen wir direkt da sein und abliefern.“ Denn nach der Entscheidung über die neuen Trikotsponsoren am Freitagabend wird es am Sonntagnachmittag die erste Entscheidung im Pokal geben.