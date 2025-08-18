Ratingen 04/19 gewinnt „wildes Derby“ beim VfB Hilden

VfB 03 Hilden – Ratingen 04/19 4:5 (3:4). Das war ein Oberliga-Auftakt, der es in sich hatte. Gleich in der Anfangsphase lieferten sich die Lokalrivalen einen Schlagabtausch, der die Zuschauer nur noch staunen ließ. Vor allem aus Sicht des VfB 03 war das Tempo ungewöhnlich hoch, immerhin absolvierten die Hildener Fußballer erst am Mittwoch noch ein Testspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Von fehlender Frische konnte aber beileibe nicht die Rede sein. Offensichtlich hatte Chefcoach Tim Schneider mit seinem Team die richtige Form der Belastungssteuerung gefunden. Auf Ratinger Seite sorgte dagegen Damian Apfeld für deutlich frischeren Wind, dabei auf dem Feld unterstützt vom regionalligaerfahrenen Umut Yildiz, der ebenfalls vom Oberliga-Rivalen ETB SW Essen den Weg zu 04/19 fand.

Die Fans beider Lager durften nur kurz durchatmen, denn die Begegnung blieb extrem offensiv. Mohamed Cissé verarbeitete einen präzisen Diagonalpass von Nick Sangl technisch perfekt, setzte erfolgreich Pascal Weber in Szene – und der 35-Jährige egalisierte von der linken Seite mit Hilfe des Pfostens zum 2:2 (15.). Damit war die Torflut in der ersten Halbzeit aber noch längst nicht beendet. Im Gegenteil. Nur zwei Minuten später schaffte es Sangl nicht, im eigenen Strafraum Demircan entscheidend zu stören. Der 28-jährige Ratinger ließ VfB 03-Keeper Yannic Lenze keine Abwehrchance und brachte sein Team erneut mit 3:2 (17.) in Front.

Keine 60 Sekunden waren gespielt, da führten die Hildener bereits nach einem schnellen Vorstoß, den Mohamed Cissé zum 1:0 abschloss. Der Jubel der Gastgeber war kaum verklungen, als die Ratinger zurück schlugen. Nach einem weiten Einwurf kam der Ball zu Umut Yildiz, der die Abwehr des VfB 03 „austanzte“ und zum 1:1 (4.) ausglich. Kurz danach übernahm dann 04/19 zunächst das Kommando. Roman Wakily holte im Strafraum Emre Demircan von den Beinen. Der Gefoulte selbst verwandelte den fälligen Elfmeter zur Ratinger 2:1-Führung (8.).

Auch der sechste Treffer in dieser Partie war Feinkost. Mit einem starken Steilpass leitete Lukas Lier das 3:3 (38.) durch Cissé ein. Dann kamen die Hildener mit einer schönen Kombination gefährlich vor das Ratinger Gehäuse. Nach der Vorarbeit von Nils Gatzke scheiterte Weber zunächst an 04/19-Schlussmann Marvin Gomoluch. Der Abpraller landete bei Emmanuel Yeboah, der es jedoch nicht schaffte, den sich drehenden Ball im Netz unterzubringen (40.). Wenig später traf Weber nach einem Freistoß zwar per Kopf, doch Schiedsrichter Tom Nesselhauf sah eine Abseitsstellung (43.).

Besser lief es für die Ratinger, weil die Hildener Verteidiger nicht nah genug an ihren Gegenspielern waren. Demircan nutzte den Freiraum und passte quer auf Armin Deljkovic, der das Apfeld-Team kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit wieder mit 4:3 (45.) in Führung schoss. Die sieben Tore reichten allemal für lebhafte Pausengespräche auf den Rängen, gleichwohl blieb die Begegnung auch nach dem Wiederanpfiff überraschend temporeich und spannend. An der Sechszehnerlinie klärte VfB-Keeper Lenze per Kopf vor dem heranstürmenden Sven Kreyer (47.). In der Folge kämpften beide Mannschaften weiter um jeden Zentimeter Boden auf dem Kunstrasen, wirklich gute Chancen waren nun aber rar gesät.

Hilden gibt nicht auf

Der nächste Ratinger Treffer resultierte aus einer Einzelleistung. Demircan erhöhte durch einen Schuss aus der Drehung aus 18 Metern auf 5:3 (87.). Damian Apfeld war schier aus dem Häuschen. „Alle wach werden, weiter verteidigen und arbeiten“, schrie er aufs Feld mit sich überschlagender Stimme. Doch der 04/19-Chefcoach warnte zu Recht, denn der VfB 03 ließ nicht locker. Einen Schrägschuss von Sangl wehrte Torhüter Gomoluch noch ab (89.). Das Foul von Yannick Geisler an Weber im Strafraum hatte jedoch Folgen, denn Sangl verkürzte in der Nachspielzeit mit dem souverän verwandelten Elfmeter auf 4:5 (90+2). Es war der Schlusspunkt unter ein Spiel, das Lust auf die nächsten Wochen macht.

Apfeld, der als Coach in der Oberliga noch nie eine Auftaktpartie gewann, beendete mit dem Sieg zugleich die lästige Negativserie der Ratinger, die zuvor im Derby neunmal hintereinander als Verlierer vom Platz gingen. Manuel Schulz, Co-Trainer des VfB 03, stellte später fest: „So eine wilde erste Halbzeit in einem Oberliga-Spiel habe ich noch nicht erlebt – und ich habe schon viele gesehen.“