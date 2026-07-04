Ratingen 04/19: Gemeinsam für das erneute Ziel, die Spitze anzugreifen Oberligist Ratingen 04/19 hat bei seinem Trainingsauftakt weitere Zugänge dabei, die Routiniers schwören alle ein. Der Vizemeister will wieder so hoch wie möglich angreifen. Die Liga aber wird sehr stark. von Georg Amend · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

Ratingen will an der vergangenen Saison anknüpfen – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Einen knappen Monat nach dem auf den letzten Metern verpassten Aufstieg in die Regionalliga hat Oberliga-Vizemeister Ratingen 04/19 seinen aktuellen Kader zum Trainingsauftakt vor der neuen Saison geladen. Dieser ist noch nicht komplett, die Suche nach Zugängen „noch nicht abgeschlossen“, wie Cheftrainer Damian Apfeld sagt. „Vor allem für die Defensive brauchen wir noch jemanden. Aber das ist diesmal schwer, weil wir alle im selben Becken fischen“, ergänzt der 40-Jährige mit Blick auf die namhafte Konkurrenz von Wuppertaler SV, Fortuna Düsseldorf U23, SSVg Velbert oder KFC Uerdingen, die in der neuen Saison auch mit 04/19 die wohl stärkste Oberliga aller Zeiten bilden werden.

Auf die schworen sich die Ratinger nun auch im Beisein des Vorstandes aus Präsident Jens Stieghorst und seinem Stellvertreter Michael Schneider schon einmal ein. Apfeld bat einzelne Spieler vor das auf der Tribüne an der Sportanlage Götschenbeck versammelte Team, um ein paar Worte zu sagen. Spielmacher Emre Demircan beispielsweise stellte vor allem den Zugängen einen Großteil des Kaders in eigenen Worten vor, was durchaus Unterhaltungspotenzial hatte, aber auch Stärken wie die Geschwindigkeit von Bo Lasse Henrichs – Demircan: „Unser Flitzer“ – oder die „Einwürfe wie Ecken“ von Almedin Gusic beinhaltete. Als ältesten Spieler des Kaders bat Apfeld auch Sven Kreyer um ein paar Worte, der 35-jährige Ex-Profi sagte: „Wir haben uns hier letzte Saison etwas aufgebaut, und es ist das Mindeste, daran anzuknüpfen. Lasst uns gegenseitig pushen und mit Spaß und Freude zum Training kommen, sodass wir so schnell wie möglich eine Mannschaft werden und dann so hoch wie möglich angreifen können. Ich freue mich auf die Saison und habe immer noch Bock, hier Fußball zu spielen – auch wenn ich schon 35 bin.“ Die Tabellenspitze der Oberliga auch in der kommenden Saison wieder anzugreifen, ist das Ziel, das auch Stieghorst im Exklusiv-Interview mit unserer Redaktion genannt hatte.

Korytowski und Kaya sind ganz neu dabei Nach Kreyers Ansprache ging es zur ersten noch lockeren Einheit auf den Platz, mit dabei waren auch die beiden neuesten Zugänge: Kamil Kaya, 19-jähriges Offensivtalent aus der U19 von Rot-Weiss Essen, und Lukas Korytowski, 22-jähriger Stürmer von Liga-Konkurrent ETB Schwarz-Weiß Essen. Über ihn sagt Apfeld: „Lukas kann vorne alle Positionen besetzen. Er ist ein sehr schneller Spieler, sucht viel die Tiefe und hat einen guten Torabschluss. Wenn er verletzungsfrei bleibt, ist er in der Lage, zweistellig in einer Saison zu treffen.“ So wie in den vergangenen beiden Spielzeiten beim ETB mit zehn Treffern in 25 Partien der vergangenen Saison und mit 14 in 32 in der Saison davor. Über Kaya ergänzt Apfeld: „Er kommt ganz frisch aus der U19 und ist ein offensiver Linksfuß, der technisch sehr versiert ist und variabel im Zentrum oder auf dem Flügel eingesetzt werden kann. Kamil soll mit seiner Unbekümmertheit unser Offensivspiel noch mehr beleben, zielstrebig sein und im Männerbereich seine Torquote erreichen.“ Da dürfte auch Routinier Kreyer behilflich sein, der bereits Eigengewächs Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis unter seine Fittiche genommen hat. Zeit genug ist bis zum ersten Pflichtspiel am zweiten August-Wochenende.