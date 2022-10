Ratingen 04/19 gegen Schonnebeck im Elfmeterschießen eiskalt Niederrheinpokal: Wenige Tage nach dem Aufeinandertreffen in der Oberliga, spielten die SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19 erneut gegeneinander.

Für die SpVg Schonnebeck bot sich nach nur vier Tagen die Chance, die durchaus vermeidbare Niederlage in der Oberliga Niederrhein gegen Ratingen 04/19 vergessen zu machen. Am Abend standen sich die beiden Mannschaften im Niederrheinpokal-Achtelfinale gegenüber, doch am Ende jubelte erneut Ratingen, die den Elfmeter-Krimi für sich entschieden.

Es sollte ein Pokalabend werden, für den der Wettbewerb geliebt und zugleich gehasst wird. 2:2 stand es zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19 nach 90 Minuten und auch nach 120 Zeigerumdrehungen hatte sich am Spielstand nichts geändert. Die Entscheidung in diesem Achtelfinal-Duell im Niederrheinpokal musste also im Elfmeterschießen fallen.

Dort bewiesen die Gäste aus Ratingen Nerven wie Stahlseile und zimmerten einen Versuch nach dem anderen in die Maschen. Bei den Schwalben war das genaue Gegenteil der Fall. Alle drei Strafstöße verschossen die Akteure der SpVg und schieden damit mit 2:5 nach Elfmeterschießen aus dem Pokalwettbewerb aus. Umso größer war die Freude bei den Spielern von 04/19, die das Viertelfinal-Ticket lösten.

So spielten die Mannschaften

SpVg Schonnebeck – Germania Ratingen 04/19 2:5 n.E.

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Nils van den Woldenberg, Georgios Ketsatis, Luca Nikolai, Louis Jozek, Kevin Kehrmann, Nermin Badnjevic, Tarkan Yerek, Calvin Küper (75. Veli Cetin) - Trainer: Dirk Tönnies

Germania Ratingen 04/19: Luca Christian Fenzl, Noah Jecksties, Mike Koenders, Emre Demircan, Ali Can Ilbay, Simon Busch, Erkan Ari, Tom Hirsch, Ali Hassan Hammoud, Moses Lamidi, Yassin Merzagua - Trainer: Martin Hasenpflug

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong (Duisburg) - Zuschauer:

Tore: 1:0 Nermin Badnjevic (43.), 1:1 Ali Can Ilbay (68.), 2:1 Matthias Bloch (73.), 2:2 Ali Can Ilbay (90.+2), 2:4 Tim Potzler (121. i.E.), 2:5 Emre Demircan (121. i.E.)

Rot: Noah Jecksties (71./Germania Ratingen 04/19/)

Besondere Vorkommnisse: Robin Andre Brandner (SpVg Schonnebeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Ebeny Senior Nguimba (SpVg Schonnebeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Nils van den Woldenberg (SpVg Schonnebeck) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).