Ratingen 04/19 findet gegen Wülfrath Rhythmus

Marvin Gomoluch war nur als Zuschauer auf der Sportanlage am Götschenbeck – der Stammtorwart von Ratingen 04/19 fehlte dem Spitzenreiter der Oberliga im Test gegen den Landesligisten 1. FC Wülfrath mit einer Lymphknoten-Entzündung.

Für ihn stand Dennis Raschka zwischen den Pfosten – jedoch nur eine halbe Stunde lang. Wülfraths Ebrahim Omayrat hatte einen Freistoß aus 17 Metern zentral vor dem Tor auf selbiges gebracht, Raschka ließ das Geschoss prallen, Stürmer Timo Conde versuchte, an den Ball zu kommen, und erwischte den Ratinger Keeper am Boden mit dem Fuß im Gesicht.

Zum Zeitpunkt des Torwartwechsels stand es noch 0:0, vor allem, weil FCW-Keeper Marvin Oberhoff bis dahin stets zur Stelle gewesen war: Gegen Guiliano Zimmerling hielt er nach dessen Doppelpass mit Sven Kreyer aus kurzer Distanz (5. Minute), die Direktabnahme Zimmerlings aus 18 Metern war ebenfalls seine Beute (19.), und auch gegen Kreyers Kopfball war er mit einer Hechtsprung-Parade erfolgreich (20.).

Der Routinier musste länger behandelt werden, auf das Zeichen zur Auswechslung reagierte Trainer Damian Apfeld und schickte mit Sam Koch den dritten Torwart auf den Kunstrasen – und als Raschka wieder stand, wollte er eigentlich weiterspielen, musste dann aber vom Feld. „Wir haben eine Verantwortung ihm gegenüber. Die Nase ist wahrscheinlich gebrochen. In der Emotion wollte er drauf bleiben, aber das geht dann nicht“, sagte Apfeld später.

Machtlos war Oberhoff erst gegen den wuchtigen Flachschuss ins lange Eck kurz vor der Pause von 04/19-Linksverteidiger Slone Matondo, den Zimmerling per Doppelpass bedient hatte. Gegen Kreyers Schuss unmittelbar vor der Halbzeit nach Fehlpass von Toni Zupo bewahrte Oberhoff Wülfrath vor dem 0:2, auch nach dem Seitenwechsel war der FCW-Keeper Sieger in diesem kleinen Privatduell (56.). Das fand nach Foul an Matondo im Strafraum eine Fortsetzung, diesmal ließ sich Kreyer den Treffer aber nicht nehmen und verwandelte links unten (62.).

Von den Gästen kam in der Folge offensiv kaum mehr etwas, und sie behielten Schwierigkeiten mit Kreyer: Der kam über links in den Strafraum und spitzelte den Ball aufs Tor, Oberhoff klärte mit der Fußspitze zum eingewechselten Ratinger Edin Hadzibajramovic, der das Spielgerät zurücklegte auf den ebenfalls ins Spiel gekommenen Rinor Rexha – der verwandelte ohne Mühe zum 3:0 (76.). Kurz darauf forderte FCW-Kapitän Maik Bleckmann vergeblich einen Elfmeter nach einem Kontakt an ihm im Strafraum nach einem Freistoß von rechts, auf der Gegenseite zielte Kreyer knapp vorbei (80.).

Apfeld ist zufrieden

Umut Yildiz, ebenfalls ein Ratinger Joker, bediente nach starkem Eins-gegen-Eins dann Hadzibajramovic, der noch einen Haken schlug und überlegt das 4:0 schoss (83.) und so dieselbe Bilanz wie Matondo schaffte: je ein Tor und eine Vorlage. Unmittelbar vor dem Abpfiff gab es mit einem Fehlpass den einzigen Patzer von Oberhoff – der Wülfrather bügelte den allerdings gegen den freien Rexha wieder aus, wenn auch auf Kosten eines Schusses in eine besonders empfindliche Zone. Den direkt folgenden Schlusspfiff konnte er zum Durchatmen brauchen.

Apfeld fand eingedenk der 0:1-Heimniederlage am Mittwochabend gegen den Landesligisten ESC Rellinghausen: „Das lief heute flüssiger, schneller. Wir haben gute Lösungen, Laufwege und Bewegungen gefunden. Mit dem 2:0 haben wir Wülfrath den Stecker gezogen. Wenn ich etwas kritisieren will, dann, dass wir nicht noch mehr Chancen genutzt haben.“ Aber: „Das Ergebnis ist nicht wichtig. Es ging darum, Rhythmus zu finden, und das haben wir geschafft.“

04/19: Raschka (35. Koch) – Henrichs (66. Kaiser), Gusic, Silberbach (46. Page), Matondo (66. Vasileiadis), Asare (66. Hadzibajramovic), Sabanci (46. Rexha), Zimmerling, Demircan (46. Yildiz), Kreyer, Hammoud (46. Deljkovic).

FCW: Oberhoff – Bachmann, Bleckmann, Omayrat, Zupo (76. Ueno), R. Köhler (69. N. Köhler), Bühring (46. Xiros), Trier, Schikowski, Corovic, Conde (80. Seier).

Tore: 1:0 Matondo (41.), 2:0 Kreyer (62./Foulelfmeter), 3:0 Rexha (76.), 4:0 Hadzibajramovic (83.).