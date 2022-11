Ratingen 04/19 feiert historischen Halbfinal-Einzug Die Ratinger Oberliga-Fußballer machen im Niederrheinpokal bei Liga-Konkurrent SV Sonsbeck drei Tore in den ersten elf Minuten.

Auf der Gegenseite entrollten die „Ultras“ des SV Sonsbeck ein selbst gemaltes Banner mit der Aufschrift: „Montag schreibt die RP wieder – der SVS ringt auch Ratingen nieder.“ Gemeint war sicher die Xantener Ausgabe, doch weder das Metrum des Reims noch die Aussage passten: Denn nach furiosem Beginn feierten die Ratinger einen 3:0 (3:0)-Sieg und damit den erstmaligen Einzug ins Halbfinale des Niederrheinpokals. Die Xantener Ausgabe titelte übrigens: „SV Sonsbeck wird überrumpelt“.

Das traf den Kern der Geschichte aus Sicht der Gastgeber. Nach sechs Minuten ging Ali Hammoud im SVS-Strafraum ins Eins-gegen-Eins und legte ab auf Tom Hirsch, dessen Schuss zur Ecke geklärt wurde. Die brachte Ali Can Ilbay von rechts hinein, zu flach, aber er bekam einen zweiten Versuch. Der wurde zur dritten Ecke geköpft, und die versenkte Gianluca Silberbach per Kopf zur 1:0-Führung (7. Minute).

Der SVS führte den folgenden Anstoß im Mittelkreis aus und spielte zurück auf Torwart Jonas Holzum, dessen Abschlagsversuch verunglückte – Hirsch wurde in der Folge noch im Strafraum am Abschluss gehindert, aber Samed Yesil nahm den Ball auf und versenkte ihn fast von der Torauslinie mit dem rechten Fuß im langen Eck – 2:0 (8.). Drei Minuten später spielte Hammoud eine Ratinger Ecke von links, die Sonsbecker Abwehr klärte den Ball nicht richtig, Yesil stand im Strafraum frei und machte per gefühlvollem Schlenzer das 3:0 (11.) – binnen vier Minuten hatte 04/19 dreimal getroffen und das Viertelfinale vorentschieden.

Das gefiel dem Ratinger Anhang, der die rund 45-minütige Anreise ohne eigenen PKW offensichtlich gut genutzt hatte, um die Stimmbänder zu befeuchten. „Edelfan“ Torsten Kimura musste derweil Schwerstarbeit leisten, weil er bei jedem Treffer – wie schon beim Einlaufen – seine riesige RSV-Fahne schwenkte. Dass nicht noch mehr Einsätze für ihn in Sonsbeck nötig wurden, lag erst an Schiedsrichter Markus Wollenweber, der ein klares Foul an Yesil im Strafraum übersah und deshalb keinen Elfmeter pfiff (27.), und dann an einer nicht mehr so effizienten Verwertung der Chancen seitens der Ratinger: Silberbachs Kopfball nach einer Hammoud-Ecke wurde vor der Linie geklärt (51.), Hammoud selber wurde bei einem Alleingang noch im Strafraum eingeholt und gestoppt (55.), Simon Busch prüfte Holzum, der den Ball zur Seite lenkte, wo der eingewechselte Leonard Bajraktari Probleme bei der Annahme hatte und so vor dem leeren Tor noch geblockt wurde (75.), ein Fallrückzieher von Hammoud ging über das Tor (76.), Holzum stoppte Hirsch im direkten Duell (85.), dann schoss der Ratinger aus dem Gewühl links am Tor vorbei (87.).

Auf der Gegenseite blieb der Schuss von Max Fuchs links am Pfosten vorbei die einzig nennenswerte Chance (66.), Ratingens „Pokal-Torwart“ Luca Fenzl fror ansonsten bei knapp vier Grad Celsius. „Du musst aber da sein, wenn es nötig ist, selbst wenn dir die Hände einfrieren“, sagte er. Auch das gelang.

So durfte 04/19 sehr zu Recht den Einzug ins Halbfinale feiern, so weit war der Ratinger Oberligist noch nie gekommen in seiner Vereinshistorie. Neben dem quirligen Hammoud und dem defensiv wie offensiv glänzenden Silberbach verdiente sich als zweifacher Torschütze diesmal Yesil eine Bestnote: Der Stürmer beeindruckte nicht nur mit seiner bekannt guten Technik am Ball, sondern auch mit Einsatz und Laufbereitschaft, signalisierte ständig, anspielbar zu sein. Ob es am Spiel auf Naturrasen lag? „Heute hat einfach alles gepasst: Der Rasen, das Spiel, die Fans, die Anreise im Bus“, sagte Yesil unserer Redaktion. „Wir waren von der ersten Minute an hellwach und über 90 Minuten dominant. Das ist ein vollkommen verdienter Sieg.“