Ratingen 04/19 fährt mit Wut Richtung Bocholter Kirmes

Am ungewohnten Samstagnachmittag (15 Uhr) ist Ratingen 04/19 in der Oberliga zu Gast beim SV Biemenhorst. Vor der Saison war die Partie auf den Freitagabend angesetzt, doch durch das Achtelfinale im Niederrheinpokal, in dem 04/19 am Mittwochabend gegen den Liga-Konkurrenten VfB 03 Hilden ausschied (0:2), hatte der Verband sie auf den Sonntag gelegt – das wiederum passte Biemenhorst nicht. Denn an diesem Wochenende ist die Bocholter Herbstkirmes, laut Internet das größte Volksfest im Westmünsterland, und da wollte der Klub nicht am Sonntag spielen. „Da ist jetzt natürlich ein Vorteil drin“, sagt Ratingens Trainer Damian Apfeld über die nur zweitägige Regeneration nach dem Pokalspiel.
Diese Partie wirkt bei ihm am Freitagmittag noch nach. Ein Ausscheiden im Pokal kann natürlich immer passieren, gegen einen Oberligisten im Aufwind ohnehin, aber die Art und Weise beschäftigte den Trainer. „Ich hatte so den Eindruck, dass wir nicht alles auf dem Platz gelassen haben – was der Gegner getan hat. Dann ist das enttäuschend. Hilden hat uns den Schneid abgekauft in einem Heimspiel – das ist es, was das zu einer bitteren Niederlage macht“, sagt Apfeld, wohlwissend: „Das Problem hatten wir sonst nicht. Wenn du nicht die richtige Einstellung hast, schaffst du es nicht wie wir gegen Sonsbeck, einen zweimaligen Rückstand in einen Sieg zu drehen.“
Doch was war es dann, dass die Ratinger in ihrem eigentlichen Wohlfühl-Wettbewerb, der in den vergangenen drei Jahren etliche Highlights parat gehalten hatte, diesmal vor allem in Halbzeit eins so enttäuschten? Unmittelbar nach dem Spiel, in dem er von der sonstigen Vierer- auf eine Dreierkette abgewichen war, hatte Apfeld betont, dass ihm die „richtige Reihenfolge“ gefehlt habe bei seinen Schützlingen. Nun erklärt der Chefcoach: „Egal, was du für Spielertypen hast: Du musst erst einmal die Grundtugenden auf den Platz bekommen. Wenn du gewillt bist, um jeden Zentimeter zu fighten, dann bekommst du auch eine sauberere Technik, ein saubereres Passspiel. Dann bist du von Kopf und Körper anders im Spiel, hast auch eine andere Aufnahmefähigkeit – dadurch passen dann auch individuelle und mannschaftliche Taktik. Wenn du die Reihenfolge nicht hast, wird es schwer. Gegen Hilden haben wir uns immer mehr verloren.“
Der Blick muss nun aber schnell nach vorne gehen, und so ergänzt Apfeld: „Ich will nicht nur auf diesem Spiel rumreiten, weil man im Pokal nichts wieder gutmachen kann. In der Meisterschaft ist eine Niederlage auch blöd, aber die kann man korrigieren, wenn man danach wieder punktet und so eine gewisse Konstanz bekommt. Das haben wir auch bis jetzt geschafft.“ Die kürzere Regenerationszeit, die sein Team hatte im Vergleich zu Biemenhorst, das am Sonntag übrigens ebenfalls gegen Hilden verlor – 1:4 beim VfB 03 –, darf für Apfeld „nicht kriegsentscheidend sein“. Stattdessen lautet das Credo des Ratinger Trainers: „Das Ziel muss sein, drei Punkte zu holen, aber auch, dass wir das Spiel so angehen, dass wir nicht zwischen der 75. und 90. Minute alles reinschmeißen müssen, weil wir unbedingt ein Tor brauchen. Wir müssen diesmal von Beginn an da sein und die richtige Reihenfolge wählen, um ein kontrolliertes Ergebnis für uns zu erzielen.“
Apfeld war am Sonntag in Hilden und sah demnach gleich beide Kontrahenten der zu dem Zeitpunkt kommenden sechs Tage. Er sah einen Gegner, der es Hilden anfangs schwer machte in seinem massiven 4-4-2 und auf Konter setzte, vor allem über den schnellen Luca Puhe, der mit acht Toren in neun Spielen gleichauf an der Spitze der treffsichersten Spieler der Oberliga ist mit Ratingens Emre Demircan. „Biemenhorst hat in Hilden etwas umgestellt – davor war es nicht so kompakt“, berichtet Apfeld und ergänzt über die Bocholter: „Sie haben anfangs mit die meisten Tore geschossen, dann aber viele kassiert und dann versucht, in einem Spiel in Hilden Änderungen vorzunehmen. Nach dem 1:1 zur Pause war es in der zweiten Halbzeit allerdings nicht mehr das tiefe 4-4-2. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was Biemenhorst jetzt macht.“
Das soll 04/19 aber auch „ein Stückweit egal sein“, findet Apfeld, denn: „Biemenhorst wird einen Plan haben, aber ich fordere von meiner Mannschaft, dass sie von Minute eins an das Spiel so kontrolliert, dass sich die Herangehensweise von Biemenhorst bei uns nicht widerspiegelt. Wir müssen mit ein Stückweit Wut in die Partie gehen – nicht auf Biemenhorst, sondern auf uns selbst.“ Das Pokal-Aus hallt nach.