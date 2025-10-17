Das Pokal-Aus in Ratingen hallt noch nach. – Foto: Markus Becker

Ratingen 04/19 fährt mit Wut Richtung Bocholter Kirmes Die Niederlage im Achtelfinale des Niederrheinpokals wirkt bei den Ratingern noch nach. Am Samstag geht es für den Spitzenreiter darum, in der Fußball-Oberliga beim SV Biemenhorst in der Erfolgsspur zu bleiben.

Am ungewohnten Samstagnachmittag (15 Uhr) ist Ratingen 04/19 in der Oberliga zu Gast beim SV Biemenhorst. Vor der Saison war die Partie auf den Freitagabend angesetzt, doch durch das Achtelfinale im Niederrheinpokal, in dem 04/19 am Mittwochabend gegen den Liga-Konkurrenten VfB 03 Hilden ausschied (0:2), hatte der Verband sie auf den Sonntag gelegt – das wiederum passte Biemenhorst nicht. Denn an diesem Wochenende ist die Bocholter Herbstkirmes, laut Internet das größte Volksfest im Westmünsterland, und da wollte der Klub nicht am Sonntag spielen. „Da ist jetzt natürlich ein Vorteil drin“, sagt Ratingens Trainer Damian Apfeld über die nur zweitägige Regeneration nach dem Pokalspiel.

Diese Partie wirkt bei ihm am Freitagmittag noch nach. Ein Ausscheiden im Pokal kann natürlich immer passieren, gegen einen Oberligisten im Aufwind ohnehin, aber die Art und Weise beschäftigte den Trainer. „Ich hatte so den Eindruck, dass wir nicht alles auf dem Platz gelassen haben – was der Gegner getan hat. Dann ist das enttäuschend. Hilden hat uns den Schneid abgekauft in einem Heimspiel – das ist es, was das zu einer bitteren Niederlage macht“, sagt Apfeld, wohlwissend: „Das Problem hatten wir sonst nicht. Wenn du nicht die richtige Einstellung hast, schaffst du es nicht wie wir gegen Sonsbeck, einen zweimaligen Rückstand in einen Sieg zu drehen.“ Doch was war es dann, dass die Ratinger in ihrem eigentlichen Wohlfühl-Wettbewerb, der in den vergangenen drei Jahren etliche Highlights parat gehalten hatte, diesmal vor allem in Halbzeit eins so enttäuschten? Unmittelbar nach dem Spiel, in dem er von der sonstigen Vierer- auf eine Dreierkette abgewichen war, hatte Apfeld betont, dass ihm die „richtige Reihenfolge“ gefehlt habe bei seinen Schützlingen. Nun erklärt der Chefcoach: „Egal, was du für Spielertypen hast: Du musst erst einmal die Grundtugenden auf den Platz bekommen. Wenn du gewillt bist, um jeden Zentimeter zu fighten, dann bekommst du auch eine sauberere Technik, ein saubereres Passspiel. Dann bist du von Kopf und Körper anders im Spiel, hast auch eine andere Aufnahmefähigkeit – dadurch passen dann auch individuelle und mannschaftliche Taktik. Wenn du die Reihenfolge nicht hast, wird es schwer. Gegen Hilden haben wir uns immer mehr verloren.“