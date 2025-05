Ratingen 04/19 entlässt Peter Radojewski mit sofortiger Wirkung

Das Statement des Vereins fällt nach der achten Pleite im 14. Rückrundenspiel überschaubar aus: "Am Sonntag trennten sich die Wege von Ratingen 04/19 und dem Oberliga-Trainer Peter Radojewski. Wegen der anhaltenden Erfolglosigkeit hat sich der Vorstand zu diesem Schritt entschieden. Für die letzten drei Meisterschaftsspiele in dieser Saison 2024/25 wird unser sportlicher Leiter Frank Zilles die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen."

Als Radojewski im Herbst für Christian Dorda (zwölf Spiele; fünf Siege, fünf Niederlagen und zwei Remis) übernahm, wollte Ratingen nochmal das vordere Drittel attackieren, schließlich hatte 04/19 gehofft, in dieser Saison erneut um den Aufstieg zu spielen. Der 56-Jährige kehrte außerdem nach Ratingen zurück (erste Amtszeit zwischen 2014 und 2016), Anlaufschwierigkeiten sollte es zumindest auf dem Papier nicht geben, doch dieser Coup blieb ohne Erfolg. Von 19 Partien verlor Ratingen weitere zehn und taumelt nach nur einem Punkt aus sieben Spielen möglicherweise aus der Top ten.