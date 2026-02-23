Ratingen 04/19 dominiert BW Dingden deutlich

Ratingen 04/19 schlägt BW Dingden deutlich mit 4:1 – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Der Dauerregen in Hamminkeln endete kurz vor dem Anpfiff der Partie von Ratingen 04/19 beim SV Blau-Weiß Dingden. Der Aufsteiger setzte zum Start gegen den Spitzenreiter der Oberliga auf ein tiefes 4-4-2-System, die beiden Viererketten vor dem eigenen Strafraum standen eng und dicht beieinander. Damit hatten die Gäste zunächst ein paar Probleme, bei ihrem Kombinationsspiel standen ihnen stets Gegner auf den Füßen. Auch der kleine Kunstrasenplatz – wenig malerisch gelegen zwischen einem Bauernhof und einer Textilfabrik – kam ihnen weniger entgegen. So fehlte beispielsweise Almedin Gusic schlicht und ergreifend der Platz zum Anlauf für seine inzwischen bekannt-gefürchteten langen Einwürfe, die von außen bis weit in den Strafraum reichen. Die sorgten nun für weniger Gefahr, die groß gewachsenen Innenverteidiger aus Dingden waren darauf aber auch gut eingestellt.

Trotz aller Widrigkeiten war es ein dominant geführtes Spiel der Ratinger, den Gastgebern fiel bei allen defensiven Ballgewinnen aber auch der Übertrag in eine geordnete Offensive sichtlich schwer – die weiten Bällen waren oft zu hektisch und dadurch viel zu ungenau. 04/19 dagegen kombinierte, ließ Ball und Gegner laufen und versuchte, sowohl über die Außen als auch durch das Zentrum, zum Tor zu gelangen. In der Mitte ergab sich nach knapp zwölf Minuten dann auch die erste große Gelegenheit des Spiels: Guiliano Zimmerling lief Dingdens Verteidiger Michael Leyking an, dem unter dem Druck der Ball versprang, und als er zu Boden ging, traf er den Ratinger an der Wade – als letzter Mann kurz vor dem Strafraum. Schiedsrichter Solomon Anderson aber hatte es anders gesehen und ließ weiterlaufen, statt einen durchaus möglichen Platzverweis zu geben. Auch einige Dingdener Spieler atmeten da sichtlich erleichtert durch.

Berechtigter Elfmeter für Ratingen Nach einer knappen halben Stunde waren die Ratinger im Anschluss an einen Eckball in der Defensive noch nicht wieder richtig sortiert, sodass Mohamed Salman die erste Chance der Gastgeber hatte: Seinen Abschluss von links im Strafraum meisterte 04/19-Torwart Marvin Gomoluch jedoch problemlos (27.). Seine Vorderleute antworteten mit einem schnellen Vortrag durch das Zentrum, an dessen Ende Zimmerling im Dingdener Strafraum umgerannt wurde – Schiedsrichter Anderson gab korrekterweise Elfmeter. Emre Demircan ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und erzielte mit seinem bereits neunten verwandelten Strafstoß der Saison sein 14. Tor in dieser Spielzeit – der Bestwert der Oberliga (29.). Sechs Minuten später spielte Zimmerling stark raus auf Rechtsverteidiger Bo Lasse Henrichs, dessen Hereingabe in den Strafraum so geblockt wurde, dass sie Cem Sabanci vor die Füße fiel – der machte dann auch das Tor, hatte aber klar im Abseits gestanden. Die Gastgeber versuchten sich inzwischen an einem offensiveren Spielstil, blieben aber weitestgehend harmlos. So ging es mit der 1:0-Führung der Gäste in die Pause. Und die war keine 30 Sekunden beendet, da stand es 2:0 für 04/19: Stürmer Sven Kreyer erahnte einen defensiven Lapsus der Dingdener und überlupfte in der Folge ihren Torwart Johannes Buers zu seinem elften Saisontreffer (46.).